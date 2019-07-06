 Мы готовы убрать бетонные сооружения в зоне разведения войск, но Россия не готова, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом в комментарии DW сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующий шаг в Минске в формате трехсторонней группы будут встречаться и говорить о том, чтобы был демонтаж бетонных сооружений, которые находятся фактически с двух сторон. После демонтажа, то есть на последнем "Минске" обсуждали, какой нужен для этого срок. Наша сторона была готова за сутки все сделать. Мы все для этого сделали. А та сторона сказала, что им нужно от 8 до 10 дней. Мы готовы к тому, чтобы с их стороны был сигнал и это произошло одновременно", - рассказал глава государства.

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