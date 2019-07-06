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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2018) Трехсторонняя контактная группа (117) ВСУ (299) Станица Луганская (5)

 Мы готовы убрать бетонные сооружения в зоне разведения войск, но Россия не готова, - Зеленский. ВИДЕО

ВСУ готовы демонтировать бетонные сооружения возле Станицы Луганской за сутки.

Об этом в комментарии DW сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующий шаг в Минске в формате трехсторонней группы будут встречаться и говорить о том, чтобы был демонтаж бетонных сооружений, которые находятся фактически с двух сторон. После демонтажа, то есть на последнем "Минске" обсуждали, какой нужен для этого срок. Наша сторона была готова за сутки все сделать. Мы все для этого сделали. А та сторона сказала, что им нужно от 8 до 10 дней. Мы готовы к тому, чтобы с их стороны был сигнал и это произошло одновременно", - рассказал глава государства.

Смотрите также: Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136045
 
 
 Топ комментарии
 
Бетонные укрепления НЕ МЕШАЮТ заключать МИР.
Бетонные укрепления МЕШАЮТ врагу НАСТУПАТЬ!
ТКГ в Минске обсудит демонтаж бетонных укреплений ВСУ и террористов под Станицей-Луганской, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9703
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Зєля, відводь уже ВСУ під Львів.
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Договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукованийи !!!
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Ну может это ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ ПЛАН, согласованный с еврогеями и молодоженом Волкером. Вот только если РФия внезапно отожмет Станицу Луганскую, как они любят, Зеле надо будет очень быстро линять с Украины.
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А что случится ? Да он уже наделал столько что был бы Порох на его месте то уже все аваковские титушки устроили бы гос переворот. Только где эта титушня сейчас? Да и военные помалкивают. Потому что титушкам их босс команду не даёт потому что его то сейчас как раз всё и устраивает,все ПЯТЬ должностей оставили,чего ещё лучшего желать. В ВСУ же сейчас "керуют" такие "полководцы" за которыми ни один солдат не пойдёт в бой. А 73% идиотов никогда не признают себя идиотами,нет в душе то они понимают что они натворили но никогда на людях не признают себя подонками продавшими свою страну "Папе Бене" и его "Буратино" за шоу Квартал-95. Так что никто никуда не поднимется а шут добьёт Украину и свалит на "землю обетованную"от греха подальше вот и всё.
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"Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы" - он вообще в курсе, этот "главнокомандующий" ?

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Азохенвей, усю ніч не спав, переживав за сутички поміж гоями.
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этот вопрос оттягивали годами, нет прекращения стрельбы и нет веры этим серым зонам. Эти зоны должны быть украинскими по географии и принадлежности. Оголять же защиту резанием и отведением, так этот в интервью там не был и знать не знает о чем. В Европе сказали -так надо комик и он смешит всех.....
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в идеале обоюдное разведение с мониторингом обсе шаг вперед если не к миру, то к длительному перемирию, главное, чтобы стороны соблюдали договоренности
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Этот преЗедент ни слова не сказал, что Это расея воюет с ТОЙ стороны, и что мир зависит не от Украины...
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Мир зависит исключительно от Украины. Никто не мешает нам защищать свою землю, а не торговать ею в Минске.
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йде гібридна війна московських інтервентів проти України. В Криму - відкрита окупація москви, на Донбасі - прикрита під сєпаратізм. Чомусь Крим і Донбас розділяють як в переговорних процесах так і в міжнародних організаціях, хоча це одне і теж явище - московська мародерська агресія проти України. "Нова молода *******" естрадних блазнів сприймає московську версію подій і діє в рамках ворожої пропагандистської парадигми. По-суті, є московськими агентами, ворогами, п'ятою колоною, зрадниками.
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Какая гибридная война ???? выдумка трусливого кондитера.....
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тому-то і гібридна, бо на нас напав "ворог", "та сторона"
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В смысле??? А что 17 июля 2014 наши войска сметали огнем с границы марсиане?. Или под Илловайском мы наловили заблудившихся овец? Хватит молоть чепуху. Есть либо война либо ее нет. Только у трусов она то гибридная , то еще какая то.
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об'явити москві війну і потім здатись? Як ми вже переконались - ніякі міжнародні гарантії по відношенню до України не діють. І в першу чергу через невизначену, або промосковську позицію поголов'я та влади. Добровольцям, які самі прагнули захищати Україну, не давали зброї, давили та гнобили чиновники-зрадники-хєнєрали
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Зачем объявлять войну . и сдаваться ???? Если у нас главнокомандующий трус, а патриоты воюют только за деньги, то кто нам доктор ? Что касается международных гарантий, то Финляндия в 1939-40 не имела ни гарантий . ни вооружений. и защищалась. Хватит гонять пургу про какую то гибридную войну, давно пора говорить правду. Порося продал интересы Украины за власть и кредиты, которые он потом разворовал.
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суттєва проблема - значна частина поголов'я чекає на *****-спасітєля-асвабадітєля. Це електорат ОПоблоку, "За жuggя", та "слуг нароту". Це урускойєзичне насілєнійє юго-востока (і не тільки), пєрєсєлєнци с данбаса, всі ті, які готові на уніженійє раді миру (за шо получать уніженійє і позор без миру)
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Ты совсем больной ???? Или европейские тарифы с зарплатой, с которой нам нужно Африку догонять, не эти мародеры устроили, впрыгнув с майдана в теплые и доходные кресла ????
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так марадьори із того ж кагалу... получайєця, українців уже нема? І шо нам захищати - інтєрєси єврейського бізнесу? Особисто в мене нема нічого: ні житла, ні землі, ні роботи, ні сім'ї - мені нема шо захищати... Тільки мову, та й та вже загнана на маргінальне поле
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а нема - бо ше за совєтів боровся за незалежність України, поки мої однолітки боролись за власний добробут
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Як же Ви поясните, що серед воїнів, що захищають Україну, є прибічники Зеленського, що проголосували за нього на виборах? Їх вже точно важко звинуватити у тому, що вони чекають на *****, чи не так?
Ви зводите все до примітиву, ділячи людей на розумнмх та дебілів, патріотів та зрадників. Це зручно, особливо приємно зараховувати себе до першої категорії.
Ще факт: на фронті повно російськомовних воїнів, багато з таких полягло, захищаючи Вас. "урускоєзичноє насєлєніє", кажете...
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ТКГ в Минске обсудит демонтаж бетонных укреплений ВСУ и террористов под Станицей Луганской

а что там солдаты??
молчат?
для них готовят котел в чистом поле, а оные молчат??

ахахаха
зеленый коридор уже нарисован для вас.

дебилы бл
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так их уже отводят на 1км, ребята должны выполнять приказ...но доник пишет, что особой зрады там нет все под контролем
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А Зелень задумывался , чем закончится выполнение т.н Минских соглашений???? Результат предсказуем. Де юре это территория Украины, де факто России. Многомиллиардные вложения без возврата,содержание территории проще говоря. Ситуация полностью под контролем РФ. 50-100 тыс контингент, который в любой момент может зайти на территорию Украины. "Принуждение к миру 2"
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Виходить по вашому що, Поросьонко взагалі не думав, коли їх підписували та ратифікували, ще й закон продавлювали через Раду "Про особливості самоврядування ОРДЛО"? Чи він хотів обдурити західних партнерів?
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я так понимаю украина сдалась на милость путина, подняла белый флаг и постепенно втягивает в свой состав днр/лнр так как мечтает об этом путин и пятая колонна в украине во главе с медведчуком?
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навпаки: московія затягує Україну в свої тенета
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ну все как петя и подписал в минске...правда он оттягивал, а зеленский будет форсировать тот минск
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Дякуйте Порошенко і Медвечуку, які все зробили у Мінську.
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Наших солдати будуть ще більше страждати,бо московити не перестануть обстілювати.
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Зараз від здачі територій Україну рятують тільки Гельсінгські угоди про непорушність післявоєнних кордонів. ЗЄля готовий віддати Крим та Донбас (а то і здати всю Україну) москві. Хочуть цього і еуропейські *******, бо їм якось неудобно всьо времня занепокойєння висловлювати, а насправді непокоїтись тільки по поводу поставок газу. Трампу наплєвать, Канаді теж якось вже неінтєрєсно. Тільки прибалтика волнуйєця, бо їх таке саме чекайє, та полякам потрібна буферна зона, а то москалі гризтимуть потім їх
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та коли Україну здадуть повністю - рухне вся система безпеки в еуропі, а це вже третя світова, після якої воюватимуть палками та камінням
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Ти запізнився, Крим вже Турчинов віддав, а Порошенко узаконив ОРДЛО.
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Мост - построим.
Укрепления - снесем.
Надо еще красную дорожку застелить и по бокам от нее встать на колени с хлебом и солью - встречать наступающих путинских террористов!!

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Дааа! И как же я еще забыл?
Еще дороги построим и прямую ЖД ветку Донецк - Киев для кацапского бронепоезда.
Что бы они торжественно прямо в ВР въехали.

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Не, ну это пусть уже Ленка в синем платье с помытой по случаю головой...
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А было ли в минском тексте про снос укреплений, кто помнит?
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саме інтєрєсне, шо западу вигодно Україну здати московії. Ну, шоп мирно. Запад дуже сильно переживав, шо савєцкій саюз розпадеця, бо важче управлятись з купою обломків - хай краще один подконтрольний пахан там хазяйнуйє. Похоже, ******* деладьйьо з чембєрлєнами вже договорились про зони впливу. Україну здали *****. Тепер слово за українцями - як ми вирішим? Здатись зразу, чи з бойєм?
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Обирай : Україна чи "Свати"? - 73%- канєшна свати і квартал! ми втомилися від війни !!
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Вже хотів Вовіка покритикувати, але бачу, що мародери порошенківські не дають слова втиснути, 99% лайна порошенківського в мережах.
Порошенка на довічне з конфіскацією. Негайно.
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КАБМИН о т к р ы л собственников теплосетей теПло Энерго .
Большинство из них , обирая честных Украинских Граждан -
качают Активы в оффшоры - на КИПР , Соломоновы Острова и Мальдивы .
Вот ВАМ и ЕС п о р о ш е н к о .
Воюем до последнего Украинского Героя !

ТКГ у Мінську обговорить демонтаж бетонних укріплень ЗСУ і терористів під Станицею Луганською, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2541
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Тільки після виборів можна прибрати укріплення
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Смотреть мародеров всех областей Украины теплоэнерго на сайте ;
https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-otkryl-reestr-vladeltsev-teplokommunenergo-1562322543.html
https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-otkryl-reestr-vladeltsev-teplokommunenergo-1562322543.html
*****

Умножая страницы на первой картинке .
И будет нам ВСЕМ тепло зимой .
Устанавливаем Автономное Отопление . тем более , что КАБМИН принял новое постановление .(см. в инете)+.
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Чому українського преЗеденте потрібно переводити на укпаїнську мову?
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До нього особисто питань вже нема. Як і до *****.
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Чому українського преЗеденте потрібно переводити на укпаїнську мову?
*****
Во - первых к избранному Украинскому Президенту за которого
проголосовало 74 % Граждан Украины необходимо

относиться с Уважением , нажимая на заглавные буквы.
Во -вторых " укпаїнську мови" не существует .
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73 % от явки 64 %- это 46.72(73×64/100)- достали НЕУЧИ! В школу в пятый класс на урок математики!
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Вместо ползучего наступления - давайте прекратим стрелять
Вместо "линии Пастора" - демонтаж укреплений

Это скрытая сдача Украины 👿
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Назначение 2-х сепаров руководителями Луганской и Донецкой об.,оставление позиций ВСУ и демонтаж укреплений - это часть плана Кремля по окружению наших главных сил на фронте. и захвата этих областей. Зеленский постоянно забывает, что идет война и если представиться возможность,враг может неожиданно ударить. Вследствие внутренней обстановке в РФ Путину нужен успех на фронте.
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В минском соглашении еще есть пункт по передачи границы украинской армии. А еще один пункт о проведении выборов только по законам Украины,т.е.законы Украины требуют,чтобы все незаконно находящиеся там иностранные граждане немедленно покинули эту территорию вместе со свои оружием. Почему об этих пунктах Минска Зеленский все время "забывает"? Идет план Кремля по сдаче Украины и очень жалко,что президент ,как гарант защиты и независимости Украины, стал частью этого плана. Если они думают им это удастся и им за это ничего не будет, они глубоко ошибаются.
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наркомана владіміра -на передок , в окоп, под обстрел, без бетонных укреплений.
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Зелень реально сливает Украину, тварь!
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Похоже на это. Но теперь слово за армией. У армии есть сила, а Зюзика такой нет, охранников Коломойского ведь считать силой не будем? Если армия молча соглашается на отступление и сдачу позиций, значит так и будет. Этот поц сольет страну.
Когда-то мой отец, еще советский полковник, говорил, что власть находится в дуле автомата. Может военные это вспомнят и не будут выполнять преступные приказы этого уклониста.
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Виявляється соєва вата проти того, аби Зеленський виконував те, що узгодив і заклав Порошенко! Це, реально верх соєвості.
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Вовик, вовик... Как ты повелся на эту )(уйловскую лажу?...
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Зєля зовсім оху.їв. пєдро був прихованим агентом москви, а цей навіть не криється, цуко.
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Я соглашусь с Зеленским в том,
что за "линией разграничения" такие же граждане Украины. И такие же законы и Конституция. А если кто захотел поиграть в Швамбранию, то на это есть соответствующая статья.
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Це для цього нові обличчя призначали Хомчака Нач. ГШ?
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Какое- "готовы убрать бетонные сооружения"? Это при том,что мордор постоянно наращивает численность войск на границе с Украиной? Там все в своем уме?
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а ***** отлизать ты еще не готово или готово, криворожскле ЧМО?
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Невже не зрозуміло, що мешканці Донбасу- то є непотріб. Їх треба давити, розчавити. Як саме це зробити, не важливо, бо вони повині залишити територію України для справжніх українців
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А что террористы перестали стрелять,минировать украинские земли?Какого хрена разбирать защитные сооружения дыбил криворожский?
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Не совсем понятно, почему укрепления на своей территории мы должны с кем -то согласовывать? Это наше право иметь канавы, блиндажи, стенки, рвы и пр. хоть десятками и сотнями по всей территории страны. Это - наша территория. Нам так удобно. Я бы заграждения от ОРДЛО не убирал бы и после окончания войны ещё лет 20... Лугандония - гнилая территория с гнилыми и подлыми обитателями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы готовы убрать бетонные сооружения в зоне разведения войск, но Россия не готова, - Зеленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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