 Мы готовы убрать бетонные сооружения в зоне разведения войск, но Россия не готова, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом в комментарии DW сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Следующий шаг в Минске в формате трехсторонней группы будут встречаться и говорить о том, чтобы был демонтаж бетонных сооружений, которые находятся фактически с двух сторон. После демонтажа, то есть на последнем "Минске" обсуждали, какой нужен для этого срок. Наша сторона была готова за сутки все сделать. Мы все для этого сделали. А та сторона сказала, что им нужно от 8 до 10 дней. Мы готовы к тому, чтобы с их стороны был сигнал и это произошло одновременно", - рассказал глава государства.
Ви зводите все до примітиву, ділячи людей на розумнмх та дебілів, патріотів та зрадників. Це зручно, особливо приємно зараховувати себе до першої категорії.
Ще факт: на фронті повно російськомовних воїнів, багато з таких полягло, захищаючи Вас. "урускоєзичноє насєлєніє", кажете...
а что там солдаты??
молчат?
для них готовят котел в чистом поле, а оные молчат??
ахахаха
зеленый коридор уже нарисован для вас.
дебилы бл
Укрепления - снесем.
Надо еще красную дорожку застелить и по бокам от нее встать на колени с хлебом и солью - встречать наступающих путинских террористов!!
Еще дороги построим и прямую ЖД ветку Донецк - Киев для кацапского бронепоезда.
Что бы они торжественно прямо в ВР въехали.
Порошенка на довічне з конфіскацією. Негайно.
Большинство из них , обирая честных Украинских Граждан -
качают Активы в оффшоры - на КИПР , Соломоновы Острова и Мальдивы .
Вот ВАМ и ЕС п о р о ш е н к о .
Воюем до последнего Украинского Героя !
https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-otkryl-reestr-vladeltsev-teplokommunenergo-1562322543.html
https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-otkryl-reestr-vladeltsev-teplokommunenergo-1562322543.html
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Умножая страницы на первой картинке .
И будет нам ВСЕМ тепло зимой .
Устанавливаем Автономное Отопление . тем более , что КАБМИН принял новое постановление .(см. в инете)+.
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Во - первых к избранному Украинскому Президенту за которого
проголосовало 74 % Граждан Украины необходимо
относиться с Уважением , нажимая на заглавные буквы.
Во -вторых " укпаїнську мови" не существует .
Вместо "линии Пастора" - демонтаж укреплений
Это скрытая сдача Украины 👿
Когда-то мой отец, еще советский полковник, говорил, что власть находится в дуле автомата. Может военные это вспомнят и не будут выполнять преступные приказы этого уклониста.
что за "линией разграничения" такие же граждане Украины. И такие же законы и Конституция. А если кто захотел поиграть в Швамбранию, то на это есть соответствующая статья.