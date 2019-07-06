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 Полиция задержала ранее судимого, который изнасиловал и убил ребенка на Днепропетровщине. ФОТО

Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил о задержании убийцы девушки из Днепропетровской области, которая была в розыске с 29 июня 2019 года.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Днепропетровской области оперативниками полиции вчера был задержан дважды ранее судимый, 1995 г.р., который указал место, где он изнасиловал и убил девушку 2005 г.р. В указанном им месте в зоне проведения неотложных следственных действий был и обнаружен труп ребенка", - говорится в сообщении.

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По словам Аброськина, девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года.

"Однако исчезла она еще раньше, о чем родители не сообщали, ибо были очень заняты распитием алкогольных напитков", - уточнил он.

Полиция задержала ранее судимого, который изнасиловал и убил ребенка на Днепропетровщине 01

Полиция задержала ранее судимого, который изнасиловал и убил ребенка на Днепропетровщине 02

Источник: https://censor.net.ua/n3136044
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала ранее судимого, который изнасиловал и убил ребенка на Днепропетровщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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