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Все про:война (3526) обстрел (8003) Донбасс (18879) операция Объединенных сил (1375)

 Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды вблизи Водяного – из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия;
- дважды возле Богдановки – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого – из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- в окрестностях Николаевки – из крупнокалиберного пулемета;
- трижды в районе населенного пункта Широкино – из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в окрестностях Марьинки – из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем;
- рядом с Красногоровкой – из крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку от Новогнатовки – из противотанкового гранатомета;
- в окрестностях Павлополя – из автоматического гранатомета;
- вблизи Авдеевки – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:

- четыре раза вблизи населенного пункта Крымское – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Новотошковского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- пять раз в окрестностях Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
рядом с Золотым-4 – из минометов калибра 120 и 82 мм;
- неподалеку от Травневого – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;
- в районе населенного пункта Светлодарск – из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре – боевое травмирование.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 5 июля двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

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С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты произвели один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны один раз: неподалеку населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.

Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены 01
Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены 02
Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены 03

Источник: https://censor.net.ua/n3136043
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання нашим хлопцям. Те, що відбувається називається загостренням, а не перемир"ям.
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Схоже, стратегія ;просто пєрєстать стрєлять і развівать сваю страну; не спрацьовує.
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Отвод наших войск только улучшает позиции русских и создает для русских условия безопасных обстрелов наших территорий.
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Схоже, стратегія ;просто пєрєстать стрєлять і развівать сваю страну; не спрацьовує.
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Отвод наших войск только улучшает позиции русских и создает для русских условия безопасных обстрелов наших территорий.
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Лупіть хлопці по кацапах щоб з них дрантя сипалось !!!
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Да типа "НИЗЗЯ!". Но лупим мы, лупим. Потихоньку. Когда повод есть.
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стратегію було започатковано ще самим великим сивочолим гетьманом..чи памьять закоротка..?
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скажи кураторам, що методичка з помилками. Може, пригожин їх вз'є-прогріє.
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а у чому помилка..? крім слова пам'ять..підкажи, о великий боте..
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Что-то мне подсказывает, что нужно отвести наши войска.
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от этого "что-то" лаптями не несёт? Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены - Цензор.НЕТ 6217 гони его нах
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Ага по Днепру сделать линию фронта влажные мечты унюханого Скомороха
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К сожалению они у него не влажные. Сначала он поставит русских на ключевае должноси, что он и делает, потом нейтрализует помошников лидеров предпологаемого сопротивления, потом самих лидеров. А дальше привет губерня!
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недавно, пребывая в мрачных размышлениях, подумал, что "губерния" - это слишком оптимистично, "десяток нью-абхазий" кацев больше устроит... Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ОС: 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено - Цензор.НЕТ 3670
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Одужання нашим хлопцям. Те, що відбувається називається загостренням, а не перемир"ям.
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Что-то не вижу к фото зелёные комментарии "Порошенко виноват!", "Наживался на войне"си т.д.
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Тбилиси
тысячи протестующих на площади исполняют всемирно известный хит "Эту песню не задушишь не убьешь!
Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены - Цензор.НЕТ 4529
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Одужання пораненним воїнам України!!!! смерть масковським окупантам!!!!
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в лухандоне открыт музей
мадам Тюссо грызет ногти от лютой зависти к непревзойденным шедеврам искуйства

Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены - Цензор.НЕТ 6843
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Читал, что музей этой мадам начался с вывезенной ею, в Британию- отрубленной головы Робеспьера. Во, кто удачно воспользовался плодами Великой Французской Революции!
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За поребриком: В России за три года уничтожили 26 тысяч тонн санкционных продуктовВраг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены - Цензор.НЕТ 7695.
"Чтоб пиндосам насолить, Будем мы кору варить.
Рот зашьём себе и .жопу Но накажем мы Европу!"
Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены - Цензор.НЕТ 4918

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Стратегия Клоуна-коломойский походу сработала против защитников Украины. Каждый день много жертв. ВРЕМЯ идти ВПЕРЕД.
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Читайте ЗЕбилы!А вы сепарастам амнистию?Прощение?А один долбостук уже дал команду этим ублюдкам пенсии выплачивать в ордле.Вы тут пашите,а они жрут и пьют за ваш счет,да еще и наших защитников если не убивают,так колечат.Или они для зебила уже не защитники,а военные преступники?Зеленопопые угроды!
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Петевата негодуе.Почитайте ,что петя в мынске наподписывал с перепугу за себя.И потом может тогда вам хоть что то дойдет.Все вопросы в козин к соевому.
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А что Порошенко подписал в Минске? скинь фоточку, только не исчезай, балабол.
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Ну так почитай,этим то теперь ******** и везде оперирует.Там и особый статус лугандона и отведение войск от Станицы Луганской и т.д. и т.п.Пусть тебе петя это покажет,чтоб ты балобол не оскорбляло здесь людей.
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напомни, ты уже тикал от моего предложения ответить на вопросик по украинскому языку?
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Не смеши.
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Ну так спрашивай,что там тебе не ответили Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ОС: 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено - Цензор.НЕТ 1773
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мне ничего не ответили. фанаты зе удивительно неуверенно себя чувствуют в предмете....
тебе попроще или посложнее?
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что-ты не отвечаешь. тады держи попроще.
--
На простой вопросик ответь. Вопрос в рамках программы средней школы с русским языком обучения.
https://www.youtube.com/watch?v=R4LSnworwuw
В этой песне есть ошибка (поэтическая вольность). Какая? Там много чего написано и надписи появляются в клипе. Так вот всё это игнорируй (хоть там и есть ошибки). Только слушай и услышишь. Может быть… Другими словами: ошибка в словах песни, она не орфографическая и не пунктуационная.
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Конечно,я ж в козине ему дякувал Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ОС: 6 бійців поранено і травмовано, 2 терористів знищено - Цензор.НЕТ 5713
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А так бы военное положение На фронт , а там и прямая твоя дорога по сдаче в плен
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Диванное войско,проходите мимо.Огромная просьба.
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В отличие от тебя я знаю , что такое обстрелы из тяжёлого не по наслышке
А вот тебе бы это промыть мозги помогло бы
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Если бы знал ,то не писал бы про петю.Все точка.
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Подписывая минские соглашения петя рассчитывал,что претворять их будут УМНЫЕ и СМЕЛЫЕ люди,которые не боятся ни путлера,ни ангелу,ни макарона.Тогда никто не думал,что в стране 73% долбодятлов и они приведут к власти слюнтяев,слизняков и слабаков.
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С фронта вещаешь.Или с дивана как обычно,герой.А петя поставил раком всех перед парашей.Он не мог не понимать последствия подписания этой капитуляции.Теперь последствие этого.Европа с ****** ручкается,а чуть что так вы же не выполняете то что петро наподписывал.
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По официальной версии говорящей головы ПреЗЕдента - ВСУ это военные преступники, а в ЛНР и ДНР обычные защищающиеся благородные бунтари
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А Вы где канабисом таритесь, Леночька?
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спасибо что живые!
нашим воїнам, якщо дощика то літнього-лагідного, щоби сбить спеку , а от козломордим-свинособакам вогняно-смертельного, щоби збить "спесь"... на два метри у землю!
пораненим найскорішого одужання
горіть у пеклі москалі (с).... і вата-дурнувата, що закликала в наш дім чужого солдата
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Нашим раненым защитникам желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.


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Взагалі то перестають стріляти по перемозі, поразці чи підписанню миру. І то не завжди. Щось таке відбулось?
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А мне больше всего удивила новость , что спец округа в зоне оос отменили на парламентских выборах Не хочет нынешний гидрант узнать позицию военных после подготовки сдачи интересов Украины в новой зраде , а они тут на попа прут Вы за свои действия отвечайте
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Смерть москалям та підмоскальникам, зрадникам та колаборантам, які воюють проти власної держави.
Одужання пораненим українським бійцям.
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@Odessa19‏ @Odessa191

за ночь в Мечке двое наших ребят. у одного по осколку в каждом глазу. ждут третьего - оторваны все конечности. upd: его больше нет. давайте, блдь, насыпьте нам в уши побольше "нада проста перестать стрелять". ненавижу.
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И при этом кто-то требует ликвидировать доты под ст.Луганской???? Это же ИЗМЕНА...
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Тут ведь главное - это демонтировать бетонные укрепления, демонстрируя миролюбивость и Минск. Кроме запрета стрелять адекватным калибром, хорошо бы запретить каски и бронежилеты. Буряты воспринимают это как агрессию, и мириться не хотят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены
 
 
 
 
 
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