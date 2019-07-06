 Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ОС: 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- дважды вблизи Водяного – из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия;
- дважды возле Богдановки – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого – из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- в окрестностях Николаевки – из крупнокалиберного пулемета;
- трижды в районе населенного пункта Широкино – из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в окрестностях Марьинки – из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Новоселовки Второй – из гранатометов различных систем;
- рядом с Красногоровкой – из крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку от Новогнатовки – из противотанкового гранатомета;
- в окрестностях Павлополя – из автоматического гранатомета;
- вблизи Авдеевки – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:
- четыре раза вблизи населенного пункта Крымское – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Новотошковского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- пять раз в окрестностях Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
рядом с Золотым-4 – из минометов калибра 120 и 82 мм;
- неподалеку от Травневого – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;
- в районе населенного пункта Светлодарск – из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре – боевое травмирование.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки, 5 июля двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты произвели один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны один раз: неподалеку населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.
тысячи протестующих на площади исполняют всемирно известный хит "Эту песню не задушишь не убьешь!
мадам Тюссо грызет ногти от лютой зависти к непревзойденным шедеврам искуйства
"Чтоб пиндосам насолить, Будем мы кору варить.
Рот зашьём себе и .жопу Но накажем мы Европу!"
тебе попроще или посложнее?
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На простой вопросик ответь. Вопрос в рамках программы средней школы с русским языком обучения.
https://www.youtube.com/watch?v=R4LSnworwuw
В этой песне есть ошибка (поэтическая вольность). Какая? Там много чего написано и надписи появляются в клипе. Так вот всё это игнорируй (хоть там и есть ошибки). Только слушай и услышишь. Может быть… Другими словами: ошибка в словах песни, она не орфографическая и не пунктуационная.
А вот тебе бы это промыть мозги помогло бы
нашим воїнам, якщо дощика то літнього-лагідного, щоби сбить спеку , а от козломордим-свинособакам вогняно-смертельного, щоби збить "спесь"... на два метри у землю!
пораненим найскорішого одужання
горіть у пеклі москалі (с).... і вата-дурнувата, що закликала в наш дім чужого солдата
Одужання пораненим українським бійцям.
за ночь в Мечке двое наших ребят. у одного по осколку в каждом глазу. ждут третьего - оторваны все конечности. upd: его больше нет. давайте, блдь, насыпьте нам в уши побольше "нада проста перестать стрелять". ненавижу.