 Белорусская группа "Песняры" за один день в Одессе дала два концерта в поддержку разных кандидатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Громадського ТВ.
На первом концерте присутствовал сам Дмитрий Танцюра. Он рассказал, что выступление "Песняров" ему обошлось в 50 000 гривен.
На внеочередные парламентские выборы кандидат идет самовыдвиженцем, но является членом партии "Доверяй делам" - так называемой "партии мэров" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. На концерте была символика именно этой партии.
Танцюра концерт подкупом не считает.
"Все прозрачно, концерт финансируется из моего избирательного фонда", - сказал он.
На втором концерте, куда "Песняры" поехали петь в поддержку Геннадия Чекита, самого кандидата не было.
Лидер группы "Песняры" Вадим Косенко заявил, что понятия не имеет, каким образом решался этот вопрос.
"Я просто артист, мое дело - выступить. Все вопросы - к директору ", - сказал он.
Это случилось в пятницу 5 июля 2019 на митинге в Каменец-Подольском (Украина) в рамках предвыборного турне .
Призывы со сцены в отношении противников бывшего президента Порошенко длились более 10 минут и закончились атаками на сторонников блогера Шария и поножовщиной в отношении красных шариков.
Появилось видео
https://durdom.in.ua/ru/main/article/article_id/4028/user_id/4247.phtml
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Пісьняри, - від слова "піся".
Тобто, хто більше забашляє, в того і смокчуть пісю.
На фіга кандидатам всякі концерти і артистики ?