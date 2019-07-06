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 Политика Украины
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 Белорусская группа "Песняры" за один день в Одессе дала два концерта в поддержку разных кандидатов

Белорусская группа "Песняры" выступила 5 июля в Одессе на концерте в поддержку кандидата в народные депутаты на 133 округе - Дмитрия Танцюры, а уже через полтора часа выступила на концерте другого кандидата - Геннадия Чекиты, который баллотируется на 134 округе в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Громадського ТВ. 

На первом концерте присутствовал сам Дмитрий Танцюра. Он рассказал, что выступление "Песняров" ему обошлось  в 50 000 гривен.

На внеочередные парламентские выборы кандидат идет самовыдвиженцем, но является членом партии "Доверяй делам" - так называемой "партии мэров" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. На концерте была символика именно этой партии.

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Танцюра концерт подкупом не считает.

"Все прозрачно, концерт финансируется из моего избирательного фонда", - сказал он.

На втором концерте, куда "Песняры" поехали петь в поддержку Геннадия Чекита, самого кандидата не было.

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Лидер группы "Песняры" Вадим Косенко заявил, что понятия не имеет, каким образом решался этот вопрос.

"Я просто артист, мое дело - выступить. Все вопросы - к директору ", - сказал он.

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Белорусская группа Песняры за один день в Одессе дала два концерта в поддержку разных кандидатов 01
Белорусская группа Песняры за один день в Одессе дала два концерта в поддержку разных кандидатов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3136042
 
 
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Порошенко призвал избивать украинцев, не поддерживающих Партию Европейская Солидарность.
Это случилось в пятницу 5 июля 2019 на митинге в Каменец-Подольском (Украина) в рамках предвыборного турне .
Призывы со сцены в отношении противников бывшего президента Порошенко длились более 10 минут и закончились атаками на сторонников блогера Шария и поножовщиной в отношении красных шариков.
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Вонючий пропагандон генетически неполноценных расиянцев шарий - не блогер.
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Белорусская группа "Песняры" за один день в Одессе дала два концерта в поддержку разных кандидатов
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Пісьняри, - від слова "піся".
Тобто, хто більше забашляє, в того і смокчуть пісю.

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Касив Ясь канюшину,та ще й гривну закасив,задивлявся на трухана,та й ківала не забив
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Бандерштат сцыться от песняров, от **** хохма,.
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А я не розумію подібних речей ...
На фіга кандидатам всякі концерти і артистики ?
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А они считают, что мы на те концерты поведемся. Не, ну поначалу велись, но уже ведь разобрались. Инерция, она такая, тормозит процесс.
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Ну ще не можемо відійти від отого,зрєліщ і гречки,ось і користуються пройдохи,але все одно воно відійде.А ще більше вражає,коли депутату дякують за побудовані за бюджетні кошти,майданчики та лавочки.Це те саме,що дякувати банкомату,за те що видав вам ваші гроші.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБелорусская группа "Песняры" за один день в Одессе дала два концерта в поддержку разных кандидатов
 
 
 
 
 
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