 На этих выборах судебная система решила уничтожить ЦИК, - Слипачук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua, опубликованном 5 июля, сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.



"Буду, наверное, проводить большой брифинг о том, зачем судебная система решила в рамках этой кампании уничтожать ЦИК", – пообещала она.



По ее словам, первоначальные решения об отказе в регистрации кандидатов основывались на документах Генеральной прокуратуры, которые подтверждали общеизвестную информацию о нарушении Клюевым и Шарием ценза оседлости. Однако Кассационный административный суд при Верховном Суде обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Клюева и Шария. В комиссии заявили, что вынуждены зарегистрировать этих лиц кандидатами.

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Однако после этого поступило противоречивое разъяснение Верховного Суда о возможности повторного рассмотрения документов кандидатов, отметила Слипачук. 3 июля и.о. главы СБУ Иван Баканов проинформировал ЦИК, что Шарий выехал из Украины в 2012-м, а Клюев – в 2014 году. Регистрация этих кандидатов была повторно отменена.



Председатель ЦИК допустила, что причиной происходящего может быть отсутствие опыта у новых судей Верховного Суда, которые "раньше не рассматривали дела такого рода, такой сложности – как в правовом, так и в политическом смысле".



Однако более вероятной версией попыток внести хаос в работу ЦИК Слипачук видит влияние на суды отдельных политических сил.



"Это выгодно определенным политическим силам, властным кругам с целью, возможно, дискредитации ЦИК, что может привести к срыву избирательной кампании или досрочному прекращению полномочий членов комиссии, которые не являются "ручными". Пошла информационная волна о том, что мы – чьи-то ставленники, нас осыпали разными эпитетами... И звучат подобные заявления, начиная от политиков и заканчивая чиновниками высшего ранга", – отметила глава комиссии.



Она не исключила также, что сейчас наблюдается последствия "полного хаоса и краха институциональных столпов государства: судебной власти, конституционной и исполнительной".





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