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 На этих выборах судебная система решила уничтожить ЦИК, - Слипачук

Судебные решения по поводу регистрации Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты ставили под угрозу нормальное продолжение избирательного процесса в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua, опубликованном 5 июля, сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Буду, наверное, проводить большой брифинг о том, зачем судебная система решила в рамках этой кампании уничтожать ЦИК", – пообещала она.

По ее словам, первоначальные решения об отказе в регистрации кандидатов основывались на документах Генеральной прокуратуры, которые подтверждали общеизвестную информацию о нарушении Клюевым и Шарием ценза оседлости. Однако Кассационный административный суд при Верховном Суде обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Клюева и Шария. В комиссии заявили, что вынуждены зарегистрировать этих лиц кандидатами.

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Однако после этого поступило противоречивое разъяснение Верховного Суда о возможности повторного рассмотрения документов кандидатов, отметила Слипачук. 3 июля и.о. главы СБУ Иван Баканов проинформировал ЦИК, что Шарий выехал из Украины в 2012-м, а Клюев – в 2014 году. Регистрация этих кандидатов была повторно отменена.

Председатель ЦИК допустила, что причиной происходящего может быть отсутствие опыта у новых судей Верховного Суда, которые "раньше не рассматривали дела такого рода, такой сложности – как в правовом, так и в политическом смысле".

Однако более вероятной версией попыток внести хаос в работу ЦИК Слипачук видит влияние на суды отдельных политических сил.

"Это выгодно определенным политическим силам, властным кругам с целью, возможно, дискредитации ЦИК, что может привести к срыву избирательной кампании или досрочному прекращению полномочий членов комиссии, которые не являются "ручными". Пошла информационная волна о том, что мы – чьи-то ставленники, нас осыпали разными эпитетами... И звучат подобные заявления, начиная от политиков и заканчивая чиновниками высшего ранга", – отметила глава комиссии.

Она не исключила также, что сейчас наблюдается последствия "полного хаоса и краха институциональных столпов государства: судебной власти, конституционной и исполнительной".

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Источник: https://censor.net.ua/n3136041
 
 
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в политическом смысле? Когда уже будет политический уголовный и трудовой кодексы? Что это за чушь/дичь?
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Петрусина судебная система решила уничтожить петрусин ЦИК. А-я-яй, какая жаль...
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тетя раньше была партнером юридической фирмы василь кисиль и партнеры где работал глава администрации порошенко филатов который был решалой по судам . квота порошенко . . судебная система решила . это не я и хата не моя . ап все уже объяснила поздно давать брифинг . головой надо было думать .
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Понятно, петики за Слипачук. Но они не понимают: финансирование уже не от Пети. Он как раз и заинтересован в этих выборах. Осенью у СН будет около 20%, но ЕС вообще не пройдет. А деньги-то от х..ла.
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Без Андрея Клюева и Анатолия Шария кацапский мир не полон - срываются выборы слуг русского народа, аааааааа!
(краткая суть выступления)Источник: https://censor.net.ua/n313604кацапский мир не полон
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ЦИК - это вам не ПУК, его не смыть народной волной. ПУК - парламентско-уголовный криминаль, который смывается лишь ниагарами бабла - или просто так смывается, ежели шухер.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа этих выборах судебная система решила уничтожить ЦИК, - Слипачук
 
 
 
 
 
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