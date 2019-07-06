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 Пистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета. ФОТОрепортаж

5 июля 2019 года, по приглашению начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко представители СМИ приняли участие в одном из методов испытаний качества бронежилетов - устойчивости к отстрелу. Мероприятие было посвящено разъяснению основных моментов контроля качества с целью недопущения к эксплуатации украинскими военнослужащими некачественных предметов вещевого имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает Главное управление развития та сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В информации отмечается: "Журналистам показали процесс производства элементов средств индивидуальной защиты (бронежилетов) и предложили выбрать изделие, которое вскоре испытали баллистическим методом в аккредитованной лаборатории Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

"Опытный" бронежилет проверяли в двух состояниях: сухом и мокром (смачивания методом "дождевания").

Проверка на соответствие классам защиты осуществлялась отстрелом из разных калибров:

1 класс = ПМ = 9 мм = 5 м = 330 м / с;
4 класс = АК-74 = 5,45 мм = расстояние 10 м = 910 м / с
или СВД = 7,62 мм = 10 м = 850 м / с.

"Данная модель бронежилета успешно прошла испытания. Сквозного пробития нет", - отметил представитель лаборатории.

Стоит отметить, что бронежилет должен держать класс защиты в нормальных и экстремальных условиях: холод, жара, дождь. В нашем случае мягкие бронеэлементы вдоль всей площади бронежилета - 1 класс, а важнейшие для жизни зоны закрыты жесткими бронеэлементами - 4 класса. Мы имеем право проверить в нормальных условиях при приеме по качеству партии, а производитель должен проверять во всех 4 типах условий.

При этом эти защитные свойства должны сохраняться в нормальных условиях, очень горячих, очень холодных и во влажном состоянии после намачивания.

 Справка о контроле качества предметов вещевого обеспечения военнослужащих ВСУ

Представители ГУРСМО  осуществляют контроль качества средств индивидуальной защиты (бронежилетов) исключительно в соответствии с заключенными договорами и технических условий (далее - ТУ) на бронежилет "Корсар - М3с" (владельцем и разработчиком которых является ООО "НПП" ТЕМП-3000 ").

Данное изделие находится на обеспечении Вооруженных Сил от начала российской агрессии в 2014 году и до сих пор.

Поскольку ТУ на бронежилет не является собственностью Министерства обороны Украины, внесение любых изменений нашими специалистами невозможно. Однако Главным управлением длительное время проводится кропотливая работа по разработке собственного модульного бронежилета, который должен быть не хуже показателям качества от изделий, которые есть на обеспечении армий ведущих стран мира".

Пистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета 01
Пистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета 02
Пистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета 03
Пистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета 04
Пистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета 05
Пистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета 06
Пистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета 07

Источник: https://censor.net.ua/n3136040
 
   
 Топ комментарии
 
Да, а как же зебилы зраду про мародеров будут разгонять? Совсем юродиевых опустили ниже плинтуса.
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Как по команде заткнулись - про Вальцмана, Свинарчука, Ганзюк. Темы больше не проплачиваются. Гладковский возглавил Богдан. И как он ща бедненький без рук сможет пить пиво. Мародёры уже зебильные, за них не платят да и дяди в короткий пиджаках язык могут вырвать и вставить в задницу. Сцыкотно, олигофрены.
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Да, а как же зебилы зраду про мародеров будут разгонять? Совсем юродиевых опустили ниже плинтуса.
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Ты о чем? Окстись. Твоего Петруся уже месяца два скоро, как нема. Только и может, что на своих собраниях шакаладного братства Томосом трясти. С колокольни причем.
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Судя по тому, шо пишут зебилы, Пэдра клоуну по несколько раз в день в портки гадит. Прямо Аццкий Сотона Пистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета - Цензор.НЕТ 3393
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Судя по тому, што пишут соевые, Петро им в портки не гадит. Зачем это, если есть черепные коробушки свидетелей "жыття па новаму".
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Скажи, а кто клоуну в список "слуги уродов" кума мертветчика подкинул? Неужели снова Пэдра?
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А кто Пэдру запихнул в правительство Азарова? Кто ему ранее подсказал вместе с друзяками создать Партию Отрыгонов? Кто ему еще раньше посоветовал вступить в медведчуковское СДПУ(о)? Порчу на него сделали?
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Видишь, зебилы не отвечают ни на один вопрос, а моментально переводят стрелки. Нет у вас ответов, одна пена из пастей.
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Когда западные лидеры говорят, что в Украине за 5 лет при Порохе и соевых прошло реформ и изменений больше, чем за все последние 25 лет независимости и она нехило поднялась во всех рейтингах - то они тупо врут, они ведь голимые порохоботы. А Дубинский с Мосейчук, Власенками и подобными сливными бочками папы Бени и других олигархов вещают только исключительно истинную правду. Самим не смешно?
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Как по команде заткнулись - про Вальцмана, Свинарчука, Ганзюк. Темы больше не проплачиваются. Гладковский возглавил Богдан. И как он ща бедненький без рук сможет пить пиво. Мародёры уже зебильные, за них не платят да и дяди в короткий пиджаках язык могут вырвать и вставить в задницу. Сцыкотно, олигофрены.
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а чего ты решил что все голосовали за штейна?
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Слуга русского народа опять отжег программный реванш:
Решение о переименовании улиц в украинских городах в рамках общегосударственной политики декоммунизации должны принимать местные жители. Об заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков."Декоммунизацию, если говорить о переименовании улиц, стоило бы отдать на откуп общин и реально дать возможность гражданам на этих территориях определять, как эти улицы или города должны называться", - отметил он в эфире телеканала "Украина".По его мнению, такой подход "снял бы много аспектов и проблем".
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И шо? Лахтинским обидно стало, бо у них на ********* никого не спрашивают?
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лахтинские, такие как ты, топят за жукова и других кацапов
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Почем счас курс фанфурика бояры на Немытой?
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Разумков "Слуга русского народа" также раскритиковал закон о люстрации...."Закон о люстрации лишил возможности работать тех "людей, которые могли бы быть полезными".4 июля Конституционный суд Украины (КСУ) рассматривал вопрос соответствия Основному закону страны закона о люстрации, однако не вынес окончательного решения и продолжит процедуру позднее.
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Считаю лучшим способом тестирования - на лице, давшем добро
Надеть на него жилет и стрелять
Если не убит и не ранен, можно покупать, хорошие жилеты
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Тогда по аналогии зебилов надо тоже проверять подобным образом.

Стреляешь металлическим шариком в голову с одного метра (чтобы не убило). Если отлетел - 100% зебил. Если нет - извини, ошибочка вышла. Сама такую фигню придумала или кто подсказал.
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Соевые в своем репертуаре. Оскорбления и гавканье.
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Как аукнулось, так тупым и ответилось.
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Ты же 8% соевая ылита, держи себя в руках.
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С Шариковыми стараюсь разговаривать доходчиво. Чтобы поняли. Много слов в их голове не помещаются.
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Корона из шоколадной фольги не мешает? В связи с чем вы себя вообразили сверхчеловеками и суперпатриотами? Бо свынарчукам удавалось воровать, аки богу Шиве в десять рук?
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Только Порох и его люди не при власти уже больше 2х месяцев - 75 дней.. И стало не лучше, стало только хуже. Тогда значит как - или люди Пороха уже не так и воровали, как об этом трындели, или люди Зели стали воровать еще больше. Как по твоему? Ведь до 100 дневного рубежа осталось всего ничего.
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При чем тут срок в 100 дней? Вы, минстецьки оглашенные, срали тут до выборов, во время выборов и продолжаете срать сейчас. Может вы бы подождали эти пресловутые 100 дней? Но нет, шакаладный понос прекратиться не может... Чем тебе, кстати, хуже стало, стецьковый? На свою ежедневную зарплату уже не можешь чекушон и закусь купить?
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Не считай порохоботами всех, кто против Бениной куклы А я только озвучу тезисы, так на вскидку:

1. Открытые списки
2. Отмена мажоритарки
3. Новые избирательные правила
4. Власть без друзей
5. Власть без бизнес партнеров
6. Власть без людей олигархов
7. Если хоть раз нарушу закон....
8. Открытые конкурсы на должности
9. Закон о ВСК
10. Закон о импичменте
11. И прочее, прочее, прочее....

Ну и где - Да я за первые 100 дней...... А часики тикают.
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И насчет брехунов.Напомню. Для забывчивых. Дослідженні Центру контент-аналізу за результатами виборів 2019: .

Взагалі, маніпуляції на користь Зеленського відбувалися цілком у "російському" стилі. Ми не маємо прямих підтверджень співпраці Зе!команди з росіянами, але коктейль із фейків та конспірологічних теорій був дуже схожим на той, що використовувався під час президентської кампанії у США 2016 року....

.... Зокрема, 8 із 10 найпопулярніших негативних меседжів про Порошенка були фейковими або принаймні дуже маніпулятивними. Чого не спостерігалося у критиці Зеленського. .... Носії ліберальної позиції у соцмережі - прихильники дерегуляції, зменшення податків, ринку землі тощо - в 90% випадків виявлялися прихильниками Петра Порошенка. Це суперечить намаганням команди Зеленського, зокрема Данилюка та Абромавичуса, позиціонувати його як ліберала-реформатора. Поміж його електорату фактично немає запиту на реформи...

... Серед патріотично налаштованих користувачів абсолютну більшість - три чверті - складав електорат Порошенка....

А ттеперь спорьте со статистикой. Это вам не ручная социология и сливные бочки Бениных плюсов
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над тобой избиратели штейна поглумились сексуально?
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Строители мостов похожим образом испытывали свое творение. Раньше.
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Одно дело, когда на передок ребятам подсунули фигню или брак, тогда я 100% за. Надо вешать за крашенки. А подменять нормальные испытания и разрешения такой фигней - это дебилизм чистой воды. Лишь бы сернуть погромче.
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зеБилня с портновым опять наврала.не может быть!опять?!
а говна зеБилы уже поели Пистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета - Цензор.НЕТ 3826
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А членораздельно обьяснить можешь, что сказать-то хотел? Чы як обычно гав-гав?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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