 Пистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление развития та сопровождения материального обеспечения ВСУ.
В информации отмечается: "Журналистам показали процесс производства элементов средств индивидуальной защиты (бронежилетов) и предложили выбрать изделие, которое вскоре испытали баллистическим методом в аккредитованной лаборатории Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.
"Опытный" бронежилет проверяли в двух состояниях: сухом и мокром (смачивания методом "дождевания").
Проверка на соответствие классам защиты осуществлялась отстрелом из разных калибров:
1 класс = ПМ = 9 мм = 5 м = 330 м / с;
4 класс = АК-74 = 5,45 мм = расстояние 10 м = 910 м / с
или СВД = 7,62 мм = 10 м = 850 м / с.
"Данная модель бронежилета успешно прошла испытания. Сквозного пробития нет", - отметил представитель лаборатории.
Стоит отметить, что бронежилет должен держать класс защиты в нормальных и экстремальных условиях: холод, жара, дождь. В нашем случае мягкие бронеэлементы вдоль всей площади бронежилета - 1 класс, а важнейшие для жизни зоны закрыты жесткими бронеэлементами - 4 класса. Мы имеем право проверить в нормальных условиях при приеме по качеству партии, а производитель должен проверять во всех 4 типах условий.
При этом эти защитные свойства должны сохраняться в нормальных условиях, очень горячих, очень холодных и во влажном состоянии после намачивания.
Справка о контроле качества предметов вещевого обеспечения военнослужащих ВСУ
Представители ГУРСМО осуществляют контроль качества средств индивидуальной защиты (бронежилетов) исключительно в соответствии с заключенными договорами и технических условий (далее - ТУ) на бронежилет "Корсар - М3с" (владельцем и разработчиком которых является ООО "НПП" ТЕМП-3000 ").
Данное изделие находится на обеспечении Вооруженных Сил от начала российской агрессии в 2014 году и до сих пор.
Поскольку ТУ на бронежилет не является собственностью Министерства обороны Украины, внесение любых изменений нашими специалистами невозможно. Однако Главным управлением длительное время проводится кропотливая работа по разработке собственного модульного бронежилета, который должен быть не хуже показателям качества от изделий, которые есть на обеспечении армий ведущих стран мира".
Решение о переименовании улиц в украинских городах в рамках общегосударственной политики декоммунизации должны принимать местные жители. Об заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков."Декоммунизацию, если говорить о переименовании улиц, стоило бы отдать на откуп общин и реально дать возможность гражданам на этих территориях определять, как эти улицы или города должны называться", - отметил он в эфире телеканала "Украина".По его мнению, такой подход "снял бы много аспектов и проблем".
Надеть на него жилет и стрелять
Если не убит и не ранен, можно покупать, хорошие жилеты
Стреляешь металлическим шариком в голову с одного метра (чтобы не убило). Если отлетел - 100% зебил. Если нет - извини, ошибочка вышла. Сама такую фигню придумала или кто подсказал.
1. Открытые списки
2. Отмена мажоритарки
3. Новые избирательные правила
4. Власть без друзей
5. Власть без бизнес партнеров
6. Власть без людей олигархов
7. Если хоть раз нарушу закон....
8. Открытые конкурсы на должности
9. Закон о ВСК
10. Закон о импичменте
11. И прочее, прочее, прочее....
Ну и где - Да я за первые 100 дней...... А часики тикают.
Взагалі, маніпуляції на користь Зеленського відбувалися цілком у "російському" стилі. Ми не маємо прямих підтверджень співпраці Зе!команди з росіянами, але коктейль із фейків та конспірологічних теорій був дуже схожим на той, що використовувався під час президентської кампанії у США 2016 року....
.... Зокрема, 8 із 10 найпопулярніших негативних меседжів про Порошенка були фейковими або принаймні дуже маніпулятивними. Чого не спостерігалося у критиці Зеленського. .... Носії ліберальної позиції у соцмережі - прихильники дерегуляції, зменшення податків, ринку землі тощо - в 90% випадків виявлялися прихильниками Петра Порошенка. Це суперечить намаганням команди Зеленського, зокрема Данилюка та Абромавичуса, позиціонувати його як ліберала-реформатора. Поміж його електорату фактично немає запиту на реформи...
... Серед патріотично налаштованих користувачів абсолютну більшість - три чверті - складав електорат Порошенка....
А ттеперь спорьте со статистикой. Это вам не ручная социология и сливные бочки Бениных плюсов
а говна зеБилы уже поели