 Пистолет и снайперская винтовка, - в присутствии журналистов было проведено испытание отечественного бронежилета. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление развития та сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В информации отмечается: "Журналистам показали процесс производства элементов средств индивидуальной защиты (бронежилетов) и предложили выбрать изделие, которое вскоре испытали баллистическим методом в аккредитованной лаборатории Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

"Опытный" бронежилет проверяли в двух состояниях: сухом и мокром (смачивания методом "дождевания").

Проверка на соответствие классам защиты осуществлялась отстрелом из разных калибров:

1 класс = ПМ = 9 мм = 5 м = 330 м / с;

4 класс = АК-74 = 5,45 мм = расстояние 10 м = 910 м / с

или СВД = 7,62 мм = 10 м = 850 м / с.

"Данная модель бронежилета успешно прошла испытания. Сквозного пробития нет", - отметил представитель лаборатории.

Стоит отметить, что бронежилет должен держать класс защиты в нормальных и экстремальных условиях: холод, жара, дождь. В нашем случае мягкие бронеэлементы вдоль всей площади бронежилета - 1 класс, а важнейшие для жизни зоны закрыты жесткими бронеэлементами - 4 класса. Мы имеем право проверить в нормальных условиях при приеме по качеству партии, а производитель должен проверять во всех 4 типах условий.

При этом эти защитные свойства должны сохраняться в нормальных условиях, очень горячих, очень холодных и во влажном состоянии после намачивания.

Справка о контроле качества предметов вещевого обеспечения военнослужащих ВСУ

Представители ГУРСМО осуществляют контроль качества средств индивидуальной защиты (бронежилетов) исключительно в соответствии с заключенными договорами и технических условий (далее - ТУ) на бронежилет "Корсар - М3с" (владельцем и разработчиком которых является ООО "НПП" ТЕМП-3000 ").

Данное изделие находится на обеспечении Вооруженных Сил от начала российской агрессии в 2014 году и до сих пор.

Поскольку ТУ на бронежилет не является собственностью Министерства обороны Украины, внесение любых изменений нашими специалистами невозможно. Однако Главным управлением длительное время проводится кропотливая работа по разработке собственного модульного бронежилета, который должен быть не хуже показателям качества от изделий, которые есть на обеспечении армий ведущих стран мира".













