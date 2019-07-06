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Все про:Конотоп (59) Семенихин (22)

 Суд восстановил в должности мэра Конотопа Семенихина

Сумской окружной административный суд удовлетворил иск экс-мэра Конотопа (Сумская обл.) Артема Семенихина, в котором он просил отменить решение горсовета о досрочном прекращении его полномочий

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба суда.

"Суд частично удовлетворил исковые требования и отменил решение Конотопского городского совета 7 созыва от 28.08.2018г. "О досрочном прекращении полномочий городского головы Семенихина А.Ю.", возобновил истца в должности городского головы. Конотоп", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня составления полного решения, что произойдет в течение 10 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации, - полиция. ФОТО

Как сообщалось, в ночь на четверг, 27 июня, в Конотопе неизвестные совершили покушение на убийство бывшего мэра города, члена партии "Свобода" и кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах по 160 одномандатному избирательному округу Семенихина.

"Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и причинили тяжкие телесные повреждения", - сообщили в Отделе коммуникации полиции Сумской области и добавили, что полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

В свою очередь лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок подтвердил, что Семенихин в настоящее время находится в реанимации и сообщил, что вследствие покушения у него открытая черепно-мозговая травма.

Семенихин занимал должность городского головы Конотопа в 2015-2018 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3136039
 
   
 Топ комментарии
 
Новые времена наступят, когда суд будет давать реальные сроки топ-коррупционерам, а не заместителям третьего помощника депутата районной Рады. В данном случае суд просто восстановил справедливость, бо был общественный резонанс. ИМХО.
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Людина дуже багато зробила для свого міста, тому у спам,к ацапко!
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Новые времена наступят, когда суд будет давать реальные сроки топ-коррупционерам, а не заместителям третьего помощника депутата районной Рады. В данном случае суд просто восстановил справедливость, бо был общественный резонанс. ИМХО.
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сменил бы фамилию на украинский лад, как его дружок Гришин -Лушпайка
эффектнее бы поганил
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жирное рыло позорное брехливое, героический ваенный психолог
таким падлам ещё и пенсии военные потом дадут и побольше чем тем ребятам что там реально воевали и воюют
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Людина дуже багато зробила для свого міста, тому у спам,к ацапко!
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Відвертий хлоп (від слова "відвернутися"). Оці руки натружені ні в кого й нічого ніколи не крали! (див.фото).
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Завдяки цьому хлопу зробили в Конотопі освітлення, якого років 15 не було, причому навіть на окраїнах. І пандуси на переходах для інвалідів обладнали. І маршрутчикам не давав цей хлоп ціни піднімати, а як тільки його усунули - ціна зросла з 3,50 до 5,50. І трамвайний переїзд обладнали. І ІТ-кластер появився з курсами робототехніки для дітей.

Ви точно конотопець??? В мене там бабуся, я все знаю...
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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Тормоз рехворм! Суд восстановил в должности мэра Конотопа Семенихина - Цензор.НЕТ 6324

Суд восстановил в должности мэра Конотопа Семенихина - Цензор.НЕТ 3929
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд восстановил в должности мэра Конотопа Семенихина
 
 
 
 
 
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