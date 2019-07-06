 На парламентских выборах зарегистрировано 436 иностранных наблюдателей, - ЦИК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

От Словацкой Республики зарегистрировано четыре наблюдателя, 10 - от Комитета "За открытую демократию", 105 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

"Таким образом, по состоянию на 5 июля Комиссией зарегистрировано 436 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г. А именно: от 3 иностранных государств - 11 официальных наблюдателей, от 10 международных организаций - 425 официальных наблюдателей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация ПАСЕ досрочно завершает работу в Украине и покидает страну