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 Антикоррупционному суду выделили новое помещение в Киеве

5 июля Высшим антикоррупционным судом и Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву был подписан договор, на основании которого суд будет обеспечен помещением по адресу просп. Победы, 41, в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судова влада України".

"Это стало возможным благодаря активным действиям многих людей, отдельно следует отметить усилия команды международной группы поддержки создания Высшего антикоррупционного суда и Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении.

Следует напомнить, что ранее было принято решение о временном размещении Антикоррупционного суда в помещениях по адресам ул. Крещатик, 42, А, и пер. Крестовый, 4, А, площади которых было крайне недостаточно для нормальной работы суда.

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Напоминаем, общим собранием судей Высшего антикоррупционного суда было принято решение о начале осуществления правосудия с 5 сентября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3136037
 
 
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Bogdan_
аура хоть хорошая?
На колір і смак - товариш не всяк!


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Напоминаем, общим собранием судей Высшего антикоррупционного суда было принято решение о начале осуществления правосудия с 5 сентября 2019 года.

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Антикорупційному суду виділили нове приміщення в Києві - Цензор.НЕТ 8401
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Это стало возможным благодаря активным действиям многих людей, отдельно следует отметить усилия команды международной группы поддержки создания Высшего антикоррупционного суда и Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3136037

👍🏻
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Судам - все, народу - ...не буду выражаться, хотя Супрун сказала, что можно и даже нужно.
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