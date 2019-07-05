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Все про:ГПУ (9199) Донбасс (18866) Мендель (17)

 Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского вернули без рассмотрения ранее отправленный им Генеральной прокуратурой запрос относительно публичных высказываний пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от Офиса Президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины "Временный доступ к вещам и документам". При этом ст.159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступивших в Офис президента, возвращено Генпрокуратуре без рассмотрения.

"Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно ст.1 УПК Украины, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК Украины, а ссылки на ст.93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств является ошибочным", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Офис президента Украины Зеленского относительно опровержения или подтверждения публичных заявлений его пресс-секретаря Юлии Мендель о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины в ответ на провокации боевиков, в результате чего гибнут мирные жители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-секретарь Зеленского Мендель отказалась давать показания ГПУ. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3136036
 
 
 Топ комментарии
 
Alex N Alex Noyt с Alex Noyt.

Скромный "велосипед" обычной полуграмотной журналистки Зе...
Которая совершенно "случайно" "победила" в конкурсе на пресс-секретаря "слуги народа".
Я так понимаю все именные номера типа "Юлька" или "Юльчик" уже разобрали, потому пришлось так "скромно"...
Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель - Цензор.НЕТ 2506
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Мои опасения, что в Офисе преЗика собрались непысьменные дебилы подтвердились... Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель - Цензор.НЕТ 8777
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вот же порох скотина- подсунул мендель свои бумажки Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель - Цензор.НЕТ 1465
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У Генеральной прокуратуры к Медведчуку и рыгам вопросов нет? Переименование в проспект Жукова в Харькове они не видят?!
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не отвлекай зебобиков- они сейчас массово штудируют новые методички как теперь правильно вылизывать зеле после появления кумов гепы и мертвечка Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури щодо Мендель - Цензор.НЕТ 3745
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меня больше интересует, есть какие то свидетельства правоты высказываний мендель, могли ли наши обстреливать, хотя бы в ответ объекты инфраструктуры?
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Вона переспівує старі шлягери кремлівських пропагандонів.
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А к зеклоуну за вытирание ног о Конституцию-вопросов у ГП нет ?
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вот же порох скотина- подсунул мендель свои бумажки
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На время до выборов и новых людей в органах власти Офису Президента нужно обзавестись вот таким грифом
🖕🏻
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все уже прекрасно знают гриф преЗика из черно-белых клавишей рояля,

фамильный герб Зеленских будет Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель - Цензор.НЕТ 3635
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Вова, мы помним все, если че: и неньку-порноактрису, и украинских воинов-гомосексуалистов....
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Мои опасения, что в Офисе преЗика собрались непысьменные дебилы подтвердились... Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель - Цензор.НЕТ 8777
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Нет там дебилов, дорогой Даст! Дебилы их выбрали, а эти умные, хитрые, изворотливые, а главное - они не за Украину, мягко говоря.
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знаю, но дебилы должны понять что они дебилы Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури щодо Мендель - Цензор.НЕТ 6966
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Извини, дорогой, хотел написать ЗЕбилы, но ошибся и обидел людей с ограниченными возможностями Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури щодо Мендель - Цензор.НЕТ 4128
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не делай так больше
дебилы- не виноваты что они такие
а ЗЕбилы- сознательно сделали свой выбор
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Ага, докажи алкашу, что он алкаш! Никогда не признается. С зебилами еще хуже, лох умрет, но не признается, что лопухнулся. Кто угодно будет виноват, даже марсиане, но неон сам.
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Alex N Alex Noyt с Alex Noyt.

Скромный "велосипед" обычной полуграмотной журналистки Зе...
Которая совершенно "случайно" "победила" в конкурсе на пресс-секретаря "слуги народа".
Я так понимаю все именные номера типа "Юлька" или "Юльчик" уже разобрали, потому пришлось так "скромно"...
Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель - Цензор.НЕТ 2506
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такая чистая-как мытая посуда
такая умная-как целый том талмуда..
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в коментах пишут Зе проигрывает инфо войну на всех фронтах делая вид что не слышит и не видит он все глубже погружается на дно и само это все не расссетса
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Правильно делает. Лучший способ выиграть войну - не участвовать в ней.
В инфовойне 100%

Проплаченные боты есть у двух президентов - Пети и *****.
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Все вірно,задроти втопили петра на президентських,хай уже добивають,навіщо заважати
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Зебобик сам себя топит,-мы не мешаем.
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сериал, конечно, не показатель реальной политики, но как то тут мне вспомнился эпизод в сериале" слуга народа", где голобородько пошел на предвыборное политическое ток шоу, ничего там не говорил, а его соперники там поцапались, и его(голобородько) рейтинг пошел вверх)))
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Лучшая оборонительная позиция в информационной войне - позиция страуса с головой в песке, с выставленной напоказ..опой .....
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.....у Слуги Урода 21 июля и - 150 % осенью.

Рейтинг Урода падает 3% в неделю или 12 % в месяц.

Это социология, дорогой Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури щодо Мендель - Цензор.НЕТ 5338
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Тото у него рейтинг с 73 уже скатился до 39! Глядишь под выборы под Медведчука придется Зеле ложиться. Новый хозяин,может даже лучше старого.
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А воно думало постукати по клавішам і всьо? Ага.
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Власов Сергей b3083465

...Зе делая вид что
не слышит и не видит он все глубже погружается на дно...

Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури щодо Мендель - Цензор.НЕТ 7869
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Конечно нет. Это машина Пупкина. А номер случайно прилепили - другого не было.
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Во всей Украине у неё одной такая фамилия?
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Да в Украине все мендели на лехусах ездиют.
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И заметь, девка даже не шифруется, типа скромная, честная, о народе печется. Действительно, неумная. Но наглая и пронырливая, не спорю.
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Нечаянно удалила

В комментариях там пишут что это не ее машина, нет но единого доказательства что машина ей принадлежит
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зебобики видят там не машину- а шаурму)
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Коли українофоб нойнець розповсюджує такі фейки з петіної троллеферми,це тільки на користь,крім задротів все одно ніхто не повірить цьому бородатому любителю руцького міра
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Бородатый любитель руцького мира... Эк, ты Стефанчука припечатал. Но прав, ему кроме задротов никто не верит.
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Так даже его сторонники там пишут что нет доказательств. Ну это ж совсем уже дно такое постить.
Хотя о чем я. Посмотрите Петю в К-П если не видели ещё.

Пьяный на сцене, инакомыслящие - агентыкремля, матерился, но подбивал к драке
Вот все что соя тут озвучивает, Петя озвучивал со сцены прямым текст
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ты не одинок. бот с ником х..ла
твой наставник всегда с тобой
Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури щодо Мендель - Цензор.НЕТ 1715
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Уже Нойнець опровержение написал

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/2509865579033461
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Те кто жрут эти непроверенные помои
А Нойнец по-моему просто пропагандон проплаченный
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І вообщє, она нє Мендель, а Голобородькіна.
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"фурка" - так латинською називають вила
отже, фуркнути - винести на вилах

фуркне з купідонів потеруха,
коли свисне куля біля вуха

Ліно Василівно, і як то ви все знаєте..?
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Через заяву прес-секретаря президента Зеленського Україна може програти справу проти РФ у Міжнародному кримінальному суді.Днями Росія передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду цю заяву Мендель,як доказ порушення законів та звичаїв війни з боку України.
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Та зебенятам пофігу та Україна. Їм вже навіть тарифи пофіг. Лиш би Порошенка посадити. Ці люди - хворі.
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Есть 2 варианта после огласки такой информации.1.Или назначение военной прокуратурой следствия по делу обстрела мирных граждан,с приложением доказательной базы. 2.Назначение следственной группы по заявлению представительства президента Украины на подлинность фактов,коренным образом могущих повлиять на решение международного суда в Гааге по иску Украины к Росии и поддерживаемых ею боевикам.
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Суд Линча обгонит любые варианты. И возражений не принимает
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Гена, вангую, оба эти варианта так вариантами и останутся. Да и Матиос занят, на бывшего патрона копает, некогда ему такой мелочевкой заниматься.
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После переименования Администрации в Офис Президента Украины выражение ИДИТЕ В ОПУ из фигурального стало вполне практическим.
(C7
@VALMICHEL7
🤔
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Нанимают вы*дков": Порошенко опозорился на митинге в Каменец-Подольском
buc.kim/d/1NGglAcArFZL
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Эта прост-секретутка должна быть вышвырнута пинком под зад: за сепаратизм, за непрофессионализм, за предательство. Но для ОПУ - это просто идеальный экземплярчик. Наверное, долго они искали такую стерву ватную. Таки нашли по конкурсу, просто повезло.
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иными словами, у самозванца Богдана, в его новом публичном офисе, публичная Мандель глави держави может молоть всё, шо её душе угодно без пояснения быдлу, что своим набором случайных фраз из методичек хйла она хотела сказать, и ничего цінній членкіні зекомандЫ не буде..
.. итого, ещё минус 1% к падающему рейтингу дряхлеющего и хереющего на глазах Гидранта
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Просто поклали великий,товстий і зелений. Чесно кажучи,по хамству і тупості ця бидлокоманда переплюнула регіоналів. Наприклад :

Іван Виговський
Debes, ergo potes

Вафлік, проснись - ти всрався
Закон про імпічмент приятий - 6.06.2019
На підпис Зеленському закон було передано 12.06. 2019
Зеленський "ветував" (саме в лапках) закон 2.07.2019
Тобто через 20 днів

Тепер читаємо Конституцію
ст. 94
"Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений."
(розкажіть про генпрокурора без юридичної освіти).
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Зебилы кричат что Мендель обыкновенная дура, которая ляпнула глупость, дескать, - с кем не бывает... Но не все так просто...Продвинутые чуваки из офиса зеленого на официальном сайте президента заявили, что столица Канады Торонто.. Хомчак ляпнул про "провокацию в Керченском проливе", чем дедушка путин тут же воспользовался. Когда куча людей одновременно начинают городить ахинею, это не просто непрофессионализм, - это продуманая многоходовачка дедушки Вовочки. Больше хаоса, - то на что рассчитывает плешивый старикашка
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скоро они тоже начнут добывать обогащенный Иран Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури щодо Мендель - Цензор.НЕТ 7702
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С каких пор столицей Канады стал Торонто,- Оттава всегда была.
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Эта Мандель - " Красный воробей ". Только ш-ш-ш, зебилам не рассказывайте.
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что будет если совместить слова ***** и падаль
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А эта Мендель замужем? У меня дочь тоже Юлией зовут, правда тачка у неё поскромнее. А в принципе- таки в папу удалась: уже третий раз замужем. Офіс президента повернув без розгляду запит Генпрокуратури щодо Мендель - Цензор.НЕТ 4811
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вот как можно красиво послать пользуясь законом про дематюкизацию...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель
 
 
 
 
 
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