 Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.
"Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от Офиса Президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины "Временный доступ к вещам и документам". При этом ст.159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступивших в Офис президента, возвращено Генпрокуратуре без рассмотрения.
"Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно ст.1 УПК Украины, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК Украины, а ссылки на ст.93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств является ошибочным", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Офис президента Украины Зеленского относительно опровержения или подтверждения публичных заявлений его пресс-секретаря Юлии Мендель о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины в ответ на провокации боевиков, в результате чего гибнут мирные жители.
🖕🏻
фамильный герб Зеленских будет
дебилы- не виноваты что они такие
а ЗЕбилы- сознательно сделали свой выбор
Скромный "велосипед" обычной полуграмотной журналистки Зе...
Которая совершенно "случайно" "победила" в конкурсе на пресс-секретаря "слуги народа".
Я так понимаю все именные номера типа "Юлька" или "Юльчик" уже разобрали, потому пришлось так "скромно"...
такая умная-как целый том талмуда..
В инфовойне 100%
Проплаченные боты есть у двух президентов - Пети и *****.
Рейтинг Урода падает 3% в неделю или 12 % в месяц.
Это социология, дорогой
...Зе делая вид что
не слышит и не видит он все глубже погружается на дно...
В комментариях там пишут что это не ее машина, нет но единого доказательства что машина ей принадлежит
https://youtu.be/q2XD76RYNYA
Хотя о чем я. Посмотрите Петю в К-П если не видели ещё.
Пьяный на сцене, инакомыслящие - агентыкремля, матерился, но подбивал к драке
Вот все что соя тут озвучивает, Петя озвучивал со сцены прямым текст
твой наставник всегда с тобой
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/2509865579033461
А Нойнец по-моему просто пропагандон проплаченный
отже, фуркнути - винести на вилах
фуркне з купідонів потеруха,
коли свисне куля біля вуха
Ліно Василівно, і як то ви все знаєте..?
(C7
@VALMICHEL7
🤔
buc.kim/d/1NGglAcArFZL
.. итого, ещё минус 1% к падающему рейтингу дряхлеющего и хереющего на глазах Гидранта
Іван Виговський
Debes, ergo potes
Вафлік, проснись - ти всрався
Закон про імпічмент приятий - 6.06.2019
На підпис Зеленському закон було передано 12.06. 2019
Зеленський "ветував" (саме в лапках) закон 2.07.2019
Тобто через 20 днів
Тепер читаємо Конституцію
ст. 94
"Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений."
(розкажіть про генпрокурора без юридичної освіти).