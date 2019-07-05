 87 украинских солдат были убиты и ранены в июне на Донбассе, - представитель США в ОБСЕ

Об этом заявила заместитель политического советника миссии США при ОБСЕ Лейн Дарнелл Баль на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Несмотря на прогресс в зоне разведения у Станицы Луганской, конфликт, который Россия начала более пяти лет назад, продолжается. 87 украинских солдат были убиты и ранены в июне в противостоянии с возглавляемыми Россией силами - наибольший показатель за несколько месяцев. Мы были расстроены, узнав, что украинский военный медик и водитель погибли 1 июля у линии соприкосновения. Россия должна сделать свой вклад, чтобы прекратить эскалацию насилия", - подчеркнула дипломат.
По ее словам, Соединенные Штаты приветствуют прогресс, достигнутый в зоне разведения сил у Станицы Луганской. "Мы также призываем стороны использовать этот импульс и осуществить полное разведение сил в других определенных районах - вблизи Золотого и Петровского, где мы наблюдаем определенный откат", - заявила представительница миссии США при ОБСЕ.
Она также подчеркнула, что прекращение огня на Донбассе зависит от вывода российских войск.
"Прекратить конфликт можно путем имплементации Минских договоренностей. Установление устойчивого режима прекращения огня зависит от отвода Россией тяжелого вооружения, вывода своих сил и разоружения марионеточных сил, которыми она управляет на Востоке Украины. США хотели бы увидеть конкретные шаги от России и сил, которые она вооружает, тренирует, возглавляет и с которыми совместно воюет, направленные на установление устойчивого перемирия в зоне конфликта", - заявила Дарнелл Баль.
Навпаки нагадував США, що ***** продовжує вбивати українців.
Значит, наверноє, полєзниє, помогают...
Пора уже перестать играть в игру навязанную русскими, т.к. новый президент играет её буквально, а не формально как предыдущий.Поэтому, если игру в Минские договоренности" не остановить, то новая власть их выполнит - т.е. Украина капитулирует, а затем начнется партизанская война, большая война, которая зальет всю страну кровью, русскими зачистками и тотальной оккупацией.
Ти помилився сайтом.
Минские договоренности остновили активное продвижение кацапсинов. Более того, минские договоренности стали ОСНОВОЙ санкций и их постоянного увеличения (победить россию можно сейчас только рублем). Далее это ОСНОВА для введения миротворцев. Отмена их приведет к краху санкционной политики. Отодвинет на неопределенное время ввод миротворцев. И развяжет руки кацапам. И тогда не только военные начнут гибнуть а и мирные и в гораздо бОльшем количестве. Если ты думаешь что США будет за тебя военно впрягаться, то разочарую. Не будет. Потому что это третья мировая.
А статус ближайшего союзника США выше и практичнее. чем членство в НАТО - где уж точно никто не будет военно впрягаться за Украину - именно поэтому Германия блокирует этот вопрос с 2008г.