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 Происшествия, За рубежом
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 87 украинских солдат были убиты и ранены в июне на Донбассе, - представитель США в ОБСЕ

США приветствуют разведения сил у Станицы Луганской и отмечают, что постоянное прекращение огня зависит от отвода Россией тяжелого вооружения.

Об этом заявила заместитель политического советника миссии США при ОБСЕ Лейн Дарнелл Баль на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на прогресс в зоне разведения у Станицы Луганской, конфликт, который Россия начала более пяти лет назад, продолжается. 87 украинских солдат были убиты и ранены в июне в противостоянии с возглавляемыми Россией силами - наибольший показатель за несколько месяцев. Мы были расстроены, узнав, что украинский военный медик и водитель погибли 1 июля у линии соприкосновения. Россия должна сделать свой вклад, чтобы прекратить эскалацию насилия", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, Соединенные Штаты приветствуют прогресс, достигнутый в зоне разведения сил у Станицы Луганской. "Мы также призываем стороны использовать этот импульс и осуществить полное разведение сил в других определенных районах - вблизи Золотого и Петровского, где мы наблюдаем определенный откат", - заявила представительница миссии США при ОБСЕ.

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Она также подчеркнула, что прекращение огня на Донбассе зависит от вывода российских войск.

"Прекратить конфликт можно путем имплементации Минских договоренностей. Установление устойчивого режима прекращения огня зависит от отвода Россией тяжелого вооружения, вывода своих сил и разоружения марионеточных сил, которыми она управляет на Востоке Украины. США хотели бы увидеть конкретные шаги от России и сил, которые она вооружает, тренирует, возглавляет и с которыми совместно воюет, направленные на установление устойчивого перемирия в зоне конфликта", - заявила Дарнелл Баль.

Также читайте: Мир в Украине наступит, когда РФ выведет свои войска, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3136035
 
 
 Топ комментарии
 
Так я, Макс, часа 2 назад, здесь же, на Цензоре, так и сказал -чем больше в Киеве разговоров о мире, тем больше потерь у ВСУ. Вон и амеры подтверждают. А дальше что? Страшно и подумать.
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Так я, Макс, часа 2 назад, здесь же, на Цензоре, так и сказал -чем больше в Киеве разговоров о мире, тем больше потерь у ВСУ. Вон и амеры подтверждают. А дальше что? Страшно и подумать.
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А раніше про це, ми чули від Президента України.
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Ні.
Навпаки нагадував США, що ***** продовжує вбивати українців.
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Ну, ви ведь с 2014 просітє санкцій под смєх « Іскандеров».
Значит, наверноє, полєзниє, помогают...
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Я не понимаю по дэбильному,можно написать и по Украінські или по руски
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Петр Алексеевич ещё потонцует на крышке гроба Путлера...
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все туда проваляться только время у каждого своё...
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Шо, нє бєрєт ОРДЛО в россіюшку? Кінул?
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Прекратить конфликт можно только путем прямой защиты Украины со стороны США в виде статуса "ближайшего союзника" с одновременным отказом от капитуляции, т.е. "Минских договоренностей".
Пора уже перестать играть в игру навязанную русскими, т.к. новый президент играет её буквально, а не формально как предыдущий.Поэтому, если игру в Минские договоренности" не остановить, то новая власть их выполнит - т.е. Украина капитулирует, а затем начнется партизанская война, большая война, которая зальет всю страну кровью, русскими зачистками и тотальной оккупацией.
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Как ты все перекрутил
Минские договоренности остновили активное продвижение кацапсинов. Более того, минские договоренности стали ОСНОВОЙ санкций и их постоянного увеличения (победить россию можно сейчас только рублем). Далее это ОСНОВА для введения миротворцев. Отмена их приведет к краху санкционной политики. Отодвинет на неопределенное время ввод миротворцев. И развяжет руки кацапам. И тогда не только военные начнут гибнуть а и мирные и в гораздо бОльшем количестве. Если ты думаешь что США будет за тебя военно впрягаться, то разочарую. Не будет. Потому что это третья мировая.
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США не обязательно военно впрягаться - у Польши и Израиля есть статус ближайшего союзника. При этом основа санкционной политики лежит на США, а не на фиктивных санкциях ЕС - которое даже жалуется на антироссийские санкции США. При этом мантра "выполнение "Минских договоренностей"" - не более, чем лицемерие, с которым пора заканчивать - так как они ничто иное как протокол капитуляции. Да, Порошенко подписав их остановил наступление русских фашистов, да, он обещал выполнить капитуляцию - чтобы тянуть время и строить армию. Но теперь то зебл/ди уже буквально собираются выполнять капитуляцию, прчем хитро - через референдум.
А статус ближайшего союзника США выше и практичнее. чем членство в НАТО - где уж точно никто не будет военно впрягаться за Украину - именно поэтому Германия блокирует этот вопрос с 2008г.
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я резервист ВСУ, в звании солдат, в 2016 от призыва не косил, а ты там был???

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Раньше годом,сейчас не пригоден,не понимаю что значит перестать стрелять?
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это тепрешний прЕзЕдент говорит, что бы остановить войну, нужно перестать стрелять, я этого не понимаю, это такой сарказм.
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вроде уже и Порошенко не зарабатывает миллиарды на крови...а люди все равно гибнут...что то здесь не так...неужели Зеленский убивает украинских солдат?

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия87 украинских солдат были убиты и ранены в июне на Донбассе, - представитель США в ОБСЕ
 
 
 
 
 
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