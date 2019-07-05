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 Папа Римский Франциск провел встречу с синодом УГКЦ на котрой осудил российскую агрессию на Донбассе

Папа Римский Франциск на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным принял в пятницу, 5 июля, в Ватикане украинских епископов и осудил войну в Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна. 

В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", сказал римский первосвященник. 

На встрече с Путиным 4 июля Папа Римский также затронул вопрос о войне на востоке Украины. В официальном коммюнике по итогам встречи на эту тему, однако, не было приведено никаких подробностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Франциск встретится в июле с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке (обновлено)

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности. "В ночь конфликта, которую вы переживаете, Господь призывает своих чад, как в Гефсиманском саду, к бдительности и молитве, а не к самообороне и уж тем более не к нападению. Иисус ожидает от своих учеников молитвы и полной самоотдачи. Лишь так можно остановить спираль насилия", - подчеркнул римский первосвященник.

Он призвал украинских епископов не вовлекаться в борьбу за церковные, националистические или политические интересы.

Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу. Два месяца тому назад Франциск пригласил в Ватикан постоянный синод греко-католической церкви во главе с католикосом Святославом Шевчуком для обсуждения ситуации на востоке Украины и поиска путей мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3136034
 
 
 Топ комментарии
 
Франциск очень слабій понтифик. До Иоанна Павла ІІ ему не дорасти и за 1000 жизней
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Папа лицемер и пиздюк.Кто как не он лично хуйлу вручил орден миротворца когда хуйло оттяпало Крым и начало войну на востоке Украины.
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21:23, 5 июля 2019. Кремль подтвердил уникальность врученной Путину Папой Римским медали. Президент России Владимир Путин действительно получил уникальную медаль «Ангел-Хранитель мира» от папы Римского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Папа Римский подарил Путину эту медаль», - подтвердил он.»
А что Хуйло подаріло папє?
Мальоха нєфтєбаксов?
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Кассир Путина и раввин коломойского обсудили ситуацию
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Франциск очень слабій понтифик. До Иоанна Павла ІІ ему не дорасти и за 1000 жизней
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Та ему наплевать на всю эту религию . Он баблишко зарабатывает нехилое .
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Що може подарувати злодюга і вбивця? Тільки якусь крадену річ, поцуплену у своїх жертв.


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Вспомнилось:
- Бора, хде ты был?
- Фира, я был в гостях у Рабиновичей, украл наши серебряные ложечки обратно.
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Папа лицемер и ******.Кто как не он лично ***** вручил орден миротворца когда ***** оттяпало Крым и начало войну на востоке Украины.
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Не к самообороне... Такий подарунок УГКЦ після десятиліть страждань. Співчуваю вам, панове католики, на святому престолі теж Зелінський
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21:23, 5 июля 2019. Кремль подтвердил уникальность врученной Путину Папой Римским медали. Президент России Владимир Путин действительно получил уникальную медаль «Ангел-Хранитель мира» от папы Римского. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Папа Римский подарил Путину эту медаль», - подтвердил он.»
А что ***** подаріло папє?
Мальоха нєфтєбаксов?
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Медаль " Ангел хранитель мира " - это уже слишком. ***** бы очень пошла медаль в форме полового органа дедушки.
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не всё так поверхностно. это не политическая медаль.
Это по факту спелл на исправление человека.
А Франциск немного идеалист. Один из лучших пап за 2000 лет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПапа Римский Франциск провел встречу с синодом УГКЦ на котрой осудил российскую агрессию на Донбассе
 
 
 
 
 
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