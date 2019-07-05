 Реванш реализуется теми силами, которые в свое время стремились оставить Украину под протекторатом РФ, - Забродский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
"Независимая Украина России не нужна. Нужна подконтрольное государство у себя под боком, у своих границ, которое ни в коем случае не будет иметь права на какое-то самоопределение, на принятие решений, не будет членом никаких военных или политических союзов", - отметил Забродский.
По его мнению, именно поэтому и возвращаются из Москвы беглецы, которые планируют через парламент попасть на должности в правительстве, чтобы потом развернуть курс Украины в сторону России.
"Происходит реализация попытки реванша теми силами, которые в свое время сделали все для того, чтобы Украина оставалась под протекторатом РФ ... Возвращение одиозных политиков, громкие заявления и громкие обвинения, которые немедленно принимаются к рассмотрению соответствующими органами, все это элементы одного плана: сначала информационная атака , затем возвращение, потом возможные судебные иски, а потом смотришь - он уже в Раде, а еще немного - в правительстве. Тогда уже не потребуется ни линии соприкосновения, ни Вооруженных сил для удержания государства. Это классический прием гибридной войны. Не все вопросы решаются на поле боя и с оружием в руках. Многие вопросы можно решить в совсем других местах", - отметил представитель команды" Европейской Солидарности".
По словам Забродского, один из сценариев, который стремятся реализовать реваншисты, - это ослабление Украины через федерализацию, которая сейчас прикрывается идеей создания двухпалатного парламента. По мнению политика, такой план намерен сорвать вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
"Мы против этого прежде всего потому, что двухпалатный парламент - это очень существенный шаг в сторону пресловутой федерализации. Это как раз вариант реализации планов РФ о том, чтобы страна была федерализованной, чтобы были отдельные субъекты, которые имеют право выражать свои позиции по тем или иным вопросам, начиная от вступления в НАТО и ЕС и заканчивая какими-то внутриполитическими моментами", - отметил Герой Украина.
В то же время, командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины предупредил реваншистов, что команда "Европейской Солидарности" приложит максимум усилий, чтобы не допустить реализации московских планов.
Это похоже не про "ЗЕро" - кто это у нас "в свое время" 20 лет у власти?
Потым агледзелiся - прыйшоу да улады свой Парашэнка.
Пачакалi яшчэ - у пракуратуры кумауство, добра.
За пяць гадоу нiводнай пасадкi - можна i вяртацца.
как всегда соврал, самые курвистые курвы - украинские политики
твой помутненный рассудок много может нарисовать
мозги тебе вправил телевизор или прапор, впрочем - какая разница
от пети фанатеешь ты
у тебя практически все коменты посвящены пете... а у меня он практически не упоминается. так кто фанатеет???
)))))))))))))))
а-а-а..понятно..малоросы вытянули из небытия политическую мумию мертвечука и дали ему скупить медиа, не посадили ни одного топового сепара и намутили ротердамы с плюсами..ещё и пяток складов взорвали..да, и не прикрыли сбербанк и альфабанк тоже они..ты просто открыл мне глаза..
и где тут фантазии, просвети?ну склады может они и не взрывали, просто толком не охраняли, но то детели
все всушники на передке за путина?
все одесские карманники, все супружеские изменялы, и тд и тп..))))))))))))
гебельс простак в сравнении с вами...))))
у тебя, конечно, нет?
"Оці хохмачі, які масово йдуть у списку, про які всі говорили, - так, вони нові обличчя. Але вони насправді є ширма, які прикривають "слуг", але не "слуг народу". Ви подивіться, скільки у списку Зеленського помічників-депутатів народних попередніх скликань, дуже багатьох попередніх скликань. А особливо скликань в часи розгулу режиму Януковича. До речі, ці помічники депутатів - це тих депутатів, які навіть з кримінальним душком, які, навіть можна сказати, як мафія. Вибачте, я не можу про це не сказати. Тому що суспільство повинно про це знати. Вони масово туди йдуть", - заявила вона.
"Тобто Зеленський веде "слуг" одіозних мафіозних депутатів, ніякого не народу. Про це треба говорити. Я, наприклад, згадаю лідера партії "Слуга народу", Разумкова. Ви в його біографії читали, що він був помічником такого депутата, як Матюха. Так от, щоб ви розуміли, в той же самий час, коли він був помічником депутата Матюхи, ще одним помічником депутата Матюхи був такий собі Нетребко, кримінальний авторитет Дніпродзержинська, який організовував силове крило замаху на мене під час Майдану. Разом з Разумковим Нетребко був помічником Матюхи", - додала вона.
відео: https://prm.ua/zelenskiy-vede-do-radi-slug-odioznih-mafioznih-deputativ-chornovol/
))
Зеленский будет возить деньги террористам
Грымчак: Зеленский поручил разработать механизм выплаты пенсий в оккупации
https://twitter.com/novostidnua/status/1147239533785862146
сразу по прилету журналист спросил Луценко почему Портнова впустили?
Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/
то то ты "плывешь"
не пробовал маску снимать? )
=====================================================================
ПРИЕХАЛ В УКРАИНУ ОДИН ПОРТНОВ и ТО ПРИ ВЛАСТИ ПАРАШЕНКО
НА ВОПРОС ЖУРНАЛИСТА ПОЧЕМУ ПОРТНОВА ВПУСТИЛИ ЛУЦЕНКО ОТВЕТИЛ
У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/
ТАК КТО ТАМ ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗ МАЦКВЫ?
Розумков - рыгло, человек Азарова\Яныка, их идеолог.
Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени, автор мутных схем.
Рябошапка - рыгло из команды Азарова, типа советник по коррупции.
Баканов - "торговый ревизор" в СБУ, сосед, друг детства и бизнес партнер Зели.
Портнов - юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра жены Лавриновича, ещё одного юриста Яныка по по играм с конституцией..
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских аппартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.
И прочие, прочие, прочие... Классная компания
У НАС В УКРАИНЕ В ПАРЛАМЕНТ ИДУТ 22 ПАРТИИ
ПОЧЕМУ МЫ ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ и НОЧАМИ ЧИТАЕМ НАЕЗДЫ ПАРАШЕНКО и ЕГО ЧЛЕНОВ ПАРТИИ НА ЗЕЛЕНСКОГО и ЕГО ПАРТИЮ?
И КАКАЯ ЭТО ОЦЕНКА, ЕСЛИ 90% БРЕХНИ!!!
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ - ФЕЙК!!!
ПОНИМАЮ, ПОРОХОБОТЫ НЕ В СОСТОЯНИИ МЫСЛИТЬ ОНИ ТОЛЬКО МОГУТ ПЕРЕПИСЫВАТЬ из МЕТОДИЧКИ.
СЛЕДИ ЗА СОБОЙ ШОБЫ ПО МЕТОДИЧКЕ ПИСАЛ ИНАЧЕ СОЕВЫЙ ШАКАЛАД НЕ ПОЛУЧИШЬ.