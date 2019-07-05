 Реванш реализуется теми силами, которые в свое время стремились оставить Украину под протекторатом РФ, - Забродский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Независимая Украина России не нужна. Нужна подконтрольное государство у себя под боком, у своих границ, которое ни в коем случае не будет иметь права на какое-то самоопределение, на принятие решений, не будет членом никаких военных или политических союзов", - отметил Забродский.

По его мнению, именно поэтому и возвращаются из Москвы беглецы, которые планируют через парламент попасть на должности в правительстве, чтобы потом развернуть курс Украины в сторону России.

"Происходит реализация попытки реванша теми силами, которые в свое время сделали все для того, чтобы Украина оставалась под протекторатом РФ ... Возвращение одиозных политиков, громкие заявления и громкие обвинения, которые немедленно принимаются к рассмотрению соответствующими органами, все это элементы одного плана: сначала информационная атака , затем возвращение, потом возможные судебные иски, а потом смотришь - он уже в Раде, а еще немного - в правительстве. Тогда уже не потребуется ни линии соприкосновения, ни Вооруженных сил для удержания государства. Это классический прием гибридной войны. Не все вопросы решаются на поле боя и с оружием в руках. Многие вопросы можно решить в совсем других местах", - отметил представитель команды" Европейской Солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Траншеи бывают длинные. Они тянутся и в Верховную Раду", - Забродский заявил, что взял отпуск на время избирательной кампании

По словам Забродского, один из сценариев, который стремятся реализовать реваншисты, - это ослабление Украины через федерализацию, которая сейчас прикрывается идеей создания двухпалатного парламента. По мнению политика, такой план намерен сорвать вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

"Мы против этого прежде всего потому, что двухпалатный парламент - это очень существенный шаг в сторону пресловутой федерализации. Это как раз вариант реализации планов РФ о том, чтобы страна была федерализованной, чтобы были отдельные субъекты, которые имеют право выражать свои позиции по тем или иным вопросам, начиная от вступления в НАТО и ЕС и заканчивая какими-то внутриполитическими моментами", - отметил Герой Украина.

Также смотрите: Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский. ВИДЕО

В то же время, командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины предупредил реваншистов, что команда "Европейской Солидарности" приложит максимум усилий, чтобы не допустить реализации московских планов.