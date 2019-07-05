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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:реванш (17) Забродский (10) Европейская Солидарность (50)

 Реванш реализуется теми силами, которые в свое время стремились оставить Украину под протекторатом РФ, - Забродский

Кандидат в народные депутаты от партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность", Герой Украины, командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский считает, что массовый заезд в Украину соратников Януковича и пророссийских политиков - это продолжение гибридной войны, цель которой - вернуть нашу страну в орбиту РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Независимая Украина России не нужна. Нужна подконтрольное государство у себя под боком, у своих границ, которое ни в коем случае не будет иметь права на какое-то самоопределение, на принятие решений, не будет членом никаких военных или политических союзов", - отметил Забродский.

По его мнению, именно поэтому и возвращаются из Москвы беглецы, которые планируют через парламент попасть на должности в правительстве, чтобы потом развернуть курс Украины в сторону России.

"Происходит реализация попытки реванша теми силами, которые в свое время сделали все для того, чтобы Украина оставалась под протекторатом РФ ... Возвращение одиозных политиков, громкие заявления и громкие обвинения, которые немедленно принимаются к рассмотрению соответствующими органами, все это элементы одного плана: сначала информационная атака , затем возвращение, потом возможные судебные иски, а потом смотришь - он уже в Раде, а еще немного - в правительстве. Тогда уже не потребуется ни линии соприкосновения, ни Вооруженных сил для удержания государства. Это классический прием гибридной войны. Не все вопросы решаются на поле боя и с оружием в руках. Многие вопросы можно решить в совсем других местах", - отметил представитель команды" Европейской Солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Траншеи бывают длинные. Они тянутся и в Верховную Раду", - Забродский заявил, что взял отпуск на время избирательной кампании

По словам Забродского, один из сценариев, который стремятся реализовать реваншисты, - это ослабление Украины через федерализацию, которая сейчас прикрывается идеей создания двухпалатного парламента. По мнению политика, такой план намерен сорвать вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

"Мы против этого прежде всего потому, что двухпалатный парламент - это очень существенный шаг в сторону пресловутой федерализации. Это как раз вариант реализации планов РФ о том, чтобы страна была федерализованной, чтобы были отдельные субъекты, которые имеют право выражать свои позиции по тем или иным вопросам, начиная от вступления в НАТО и ЕС и заканчивая какими-то внутриполитическими моментами", - отметил Герой Украина.

Также смотрите: Разведение сил в районе Станицы Луганской создает дополнительные риски для нашей обороны, - Забродский. ВИДЕО

В то же время, командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины предупредил реваншистов, что команда "Европейской Солидарности" приложит максимум усилий, чтобы не допустить реализации московских планов.

Источник: https://censor.net.ua/n3136033
 
   
 Топ комментарии
 
На троні ЗЕро, ось вони і попхнули сюди.
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Реванш состоялся в тот момент, когда Петя и его кум-друг-генпрокурор Луценко похоронили все дела против рыгов и пошли на мирный договорняк с ними.
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Ну люди то громко сказано, радуюца малороссы и просто откровенно сепарня которая спецом за кремлёвского клоуна голосовала, но надеюсь это не вся Украина. Ну а то шо ЗЕсепар за Малоросию это как бЭ уже даже идиоту видно...
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На троні ЗЕро, ось вони і попхнули сюди.
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"Происходит реализация попытки реванша теми силами, которые в свое время сделали все для того, чтобы Украина оставалась под протекторатом РФ" . Источник: https://censor.net.ua/n3136033
Это похоже не про "ЗЕро" - кто это у нас "в свое время" 20 лет у власти?
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Так а кто говорит шо ЗЕро, это чучело выполняет роль декорации, там другие дяди решают. Ну а что запел Беня и его сепар команда мы уже хорошо слышали..кто хотел конечно слышать тот услышал..
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Після Майдану вони розбіглись, а хто залишився сиділи в шпаринах як таргани. Тепер повертаються. Чому?
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Тому що багато місць біля корита звільняється, ось чому.
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Разбеглiся таму, што спужалiся за сваю сраку.
Потым агледзелiся - прыйшоу да улады свой Парашэнка.
Пачакалi яшчэ - у пракуратуры кумауство, добра.
За пяць гадоу нiводнай пасадкi - можна i вяртацца.
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Путин о российских проститутках: "И они у нас самые лучшие в мире"

как всегда соврал, самые курвистые курвы - украинские политики Реванш реалізується тими силами, які свого часу прагнули залишити Україну під протекторатом РФ, - Забродський - Цензор.НЕТ 7284
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Да какой Зеля ПЁС, это сильно громко. Зеля - песик, так придворная шавка папы Бени
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ну 33 процента за другую партию)))а шарий в инете бьет рекорды https://infoshiny.ru/news/chestnyj-rejting-partij-na-osnovanii-google
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А с ЕС им не по пути, они только партнеров добавили.
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рошеноботы за шарикова наголосовали ?))) им же чем хуже стране тем лучше ?
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Що кацап, не любиш Забродського? Багато вас зажмурилось через нього
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Летом 2014 года 95-я бригада под командованием Забродского совершила рейд в тыл противника. За две недели, выполняя боевые задачи, бригада Забродского прошла 470 км от Славянска до Мариуполя, затем вдоль российско-украинской границы, и через Луганск вернулась в Славянск. По мнению американского эксперта Филипа Карбера (Phillip A. Karber)[неавторитетный источник?] это был самый длинный рейд вооруженного формирования в новейшей военной истории[1][5].
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Для Зебилов это не авторитет. Вот если бы недельный непросыхаемый рейд по кабакам, на крайний случай по фонтанам - вот это рейд, всем рейдам рейд
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С селфи с сосискями во рту и на весь экран! Во малоросы в транс бы упали!
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ну вы ЗЕбилоСепары всегда были на орбите московии, это стало ясно когда пришёл ваш ЗЕсепар и вы все повскрывались малороссы
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а-а-а..понятно..малоросы вытянули из небытия политическую мумию мертвечука и дали ему скупить медиа, не посадили ни одного топового сепара и намутили ротердамы с плюсами..ещё и пяток складов взорвали..да, и не прикрыли сбербанк и альфабанк тоже они..ты просто открыл мне глаза..
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Та не вопрос , я же говорю в чём проблема. У нас новый преЗЕдент он щас назначит своего ген прокурора, получит свою Раду карманную, назначит своего руководителя СБУ и министра МВД - вообщем всё по красоте, все и везде будут свои. И вот уж тогда точно посадит всех кого Петюня не посадил, верно?? Или ты будешь просто кукарекать про зраду от Порошенко но твой кловун ничего делать не будет??
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так пэтюня малоросс или нет..? ты меня запутал..
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И Петюня малорос и ты ЗЕбил малоросс и твой кловун в придачу.
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ты не настолько безнадёжен..проблески сознания ещё присутствуют..
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врать ты, конечно, научился ... и уже не краснеешь..)))
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а там есть хоть слово, отражающее реальность??
твой помутненный рассудок много может нарисовать
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а вы в другой реальности живёте..? рошен стал в канфветки мощное зелье подмешивать..?
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я - в реальности, а ты - в нафантазированном мирке
мозги тебе вправил телевизор или прапор, впрочем - какая разница
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не надо на меня проецировать свои качества..фанатеешь от пэти..? на здоровье..только не надо мне навязывать свой экстаз от его (либо ещё кого) лучезарного лика..
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дурачок
от пети фанатеешь ты
у тебя практически все коменты посвящены пете... а у меня он практически не упоминается. так кто фанатеет???
)))))))))))))))
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я от него рыгаю..как от любой беспринципной сволочи..
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Реванш реалізується тими силами, які свого часу прагнули залишити Україну під протекторатом РФ, - Забродський - Цензор.НЕТ 8256 Fobos
а-а-а..понятно..малоросы вытянули из небытия политическую мумию мертвечука и дали ему скупить медиа, не посадили ни одного топового сепара и намутили ротердамы с плюсами..ещё и пяток складов взорвали..да, и не прикрыли сбербанк и альфабанк тоже они..ты просто открыл мне глаза..

и где тут фантазии, просвети?ну склады может они и не взрывали, просто толком не охраняли, но то детели
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А сейчас кстати всё просто. Кто врет, ворует и убивает своих сограждан любыми способами - тот за Путина и против Украины.
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"убивает своих сограждан любыми способами"
все всушники на передке за путина?
все одесские карманники, все супружеские изменялы, и тд и тп..))))))))))))
гебельс простак в сравнении с вами...))))
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Реванш состоялся в тот момент, когда Петя и его кум-друг-генпрокурор Луценко похоронили все дела против рыгов и пошли на мирный договорняк с ними.
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Но постой, ЗЕкловун это же не какой то там барига мародёр, он то все дела возобновит и всех рыгов посадит. Начнёт наверно с рыга украинофоба Разумкова...
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Верно, надо было всех вешать. Тогдя клоуну не удалось бы состряпать свою сепарскую шайку.
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Еще одно новое лицо, оказалось ********** как и главный гидрант страны. Все говорит о том что типа проверка кандидатов это ****** для приезжих с IQ ниже 60. Берут всех кто дает деньги.
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ну картинки ты конечно рисовать научился, но хотелось увидеть документик...
у тебя, конечно, нет?
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Ребята, осторожней, оно в личку скидывает свои яйца.
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На этой теме можно пролезть в депутаты?
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А я за шо? у вас фюрер ***** есть, зачем вам депутаты.
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Расстрелять бы этих депутатов, да руки марать не охота
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Запиши видеочелобитную своему фюреру, нижайше его попроси, стоя на коленях, как вы любите. Может, и выполнит твое желание.
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Уж на Украине-то депутаты - слуги народа, понятное дело
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А тебе какое дело до Украины? У тебя ***** с гундяйкой есть. Они тебя в светлое будущее ведут.
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Это же те с кем Разумков не исключает коалиции
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Президент України Володимир Зеленський веде до Верховної Ради за списками "Слуги народу" "слуг" мафіозних депутатів, заявила народний депутат Тетяна Чорновіл.
"Оці хохмачі, які масово йдуть у списку, про які всі говорили, - так, вони нові обличчя. Але вони насправді є ширма, які прикривають "слуг", але не "слуг народу". Ви подивіться, скільки у списку Зеленського помічників-депутатів народних попередніх скликань, дуже багатьох попередніх скликань. А особливо скликань в часи розгулу режиму Януковича. До речі, ці помічники депутатів - це тих депутатів, які навіть з кримінальним душком, які, навіть можна сказати, як мафія. Вибачте, я не можу про це не сказати. Тому що суспільство повинно про це знати. Вони масово туди йдуть", - заявила вона.
"Тобто Зеленський веде "слуг" одіозних мафіозних депутатів, ніякого не народу. Про це треба говорити. Я, наприклад, згадаю лідера партії "Слуга народу", Разумкова. Ви в його біографії читали, що він був помічником такого депутата, як Матюха. Так от, щоб ви розуміли, в той же самий час, коли він був помічником депутата Матюхи, ще одним помічником депутата Матюхи був такий собі Нетребко, кримінальний авторитет Дніпродзержинська, який організовував силове крило замаху на мене під час Майдану. Разом з Разумковим Нетребко був помічником Матюхи", - додала вона.
відео: https://prm.ua/zelenskiy-vede-do-radi-slug-odioznih-mafioznih-deputativ-chornovol/
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один из сценариев, который стремятся реализовать реваншисты, - это ослабление Украины через федерализацию, которая сейчас реализуется через идею создания двухпалатного парламента. Федерализация - это узаконенное право регионов на вход из страны а также блокировку законов Рады в верхней палате парламента - в которой будут заседать представители регионов.
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О , снова голландский путриот учит нас жить ...
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ты прав, вас, дураков, учить только портить
))
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Соеголовые, вам это уже не поможет. Реванш реалізується тими силами, які свого часу прагнули залишити Україну під протекторатом РФ, - Забродський - Цензор.НЕТ 5212
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Mikhail Golub‏ @golub 2 мин.2 минуты назад
Зеленский будет возить деньги террористам

Грымчак: Зеленский поручил разработать механизм выплаты пенсий в оккупации

https://twitter.com/novostidnua/status/1147239533785862146

Реванш реалізується тими силами, які свого часу прагнули залишити Україну під протекторатом РФ, - Забродський - Цензор.НЕТ 678



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Де той масовий заїзд плять,портнов приїхав і уже це масса.Ще до десятка на виїзді знаходятся,але вся інша банда януковича в країні,багато у ВР під покровительством петра пролізло і сидить по цей день,інші по Киеву гуляють,такі як бувший голова ВР рибак ,та мер донецька лукьянченко і як нічого не було почуваються себе добре та безпечно,бо порішали із Пєрвим це дєло.А Забродський уже став біля пєті Дон Кіхотом,борется із самим же вигаданим реваншем,який ще відбувся 25 травня 2014 року.20 лютого 2014 переміг Майдан,але за три місяці уже головний покровитель ригів засів на трон
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Портнов приехал при власти Парашенко, т.е. за 1 день до инаугурации Зеленского

сразу по прилету журналист спросил Луценко почему Портнова впустили?

Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/

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Та шо вы гаварите? А если бы не эти сепары то что партия ПЕС впаривала своему дебилолохторату, "идут в раду бороться с изменением климата" или "отстаивать права Палестины"?
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так тебе в фильтр безинчику плеснули??
то то ты "плывешь"
не пробовал маску снимать? )
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Слушай, я никуда ни плыву у тебя галюники просто))))
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Реваншисти (колишні однопартійці Вальцмана по ПР та СДПУо) зараз почуваються вільно тільки тому, що карманна прокуратура з Югіком начолі за 5 років не висунула їм жодних звинувачень (жодної справи не заведено), а НацГвардія з колишної беркутні весь цей час забезпечувала захист всій цій наволочі, щоб патріоти з ними нічого не зробили власними силами. А зараз розігрується клоунада від шоколадного куйла та його шісток "при Вальцмані такого не було"
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Ну да, конечно. Этот мародер Петя взял себе в партию на выборы кума Медведчука. Или, упс, может все-таки не Петя?
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Я так понимаю: боевой генерал с особой миссией на сцене появился. Наглядно показать электорату, что хоть у Авакова и полиция с Нацгвардией, но у Порошенко- сила таки имеется. А шо, звучит: Командующий десантно- штурмовыми войсками! Иное дело- насколько далеко он готов пойти, в случае чего... А случай может представиться, как мне, в последнее время- видится.
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никто ликсеича пару лет трогать не будет, так что сила не пригодиться) хоть он и воришка, но явно не топовая проблема) подождет до своей тюрьмы)
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А я и не говорил, что его попытаются взять за мягкое подбрюшье. Напротив, он дает "мощный сигнал"(с), что сам кого хошь ухватить может.
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По его мнению, именно поэтому и возвращаются из Москвы беглецы, которые планируют через парламент попасть на должности в правительстве, чтобы потом развернуть курс Украины в сторону России.

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ПРИЕХАЛ В УКРАИНУ ОДИН ПОРТНОВ и ТО ПРИ ВЛАСТИ ПАРАШЕНКО

НА ВОПРОС ЖУРНАЛИСТА ПОЧЕМУ ПОРТНОВА ВПУСТИЛИ ЛУЦЕНКО ОТВЕТИЛ

У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/


ТАК КТО ТАМ ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗ МАЦКВЫ?
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Один этот список чего стоит. Ставленники Зели и Бени.

Розумков - рыгло, человек Азарова\Яныка, их идеолог.
Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени, автор мутных схем.
Рябошапка - рыгло из команды Азарова, типа советник по коррупции.
Баканов - "торговый ревизор" в СБУ, сосед, друг детства и бизнес партнер Зели.
Портнов - юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра жены Лавриновича, ещё одного юриста Яныка по по играм с конституцией..
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских аппартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.

И прочие, прочие, прочие... Классная компания
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При всем уважении, главный представитель куйлостана никуда не уехзжал а только наращивал силы и возможности во время царствования петра солнцеликого
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Скупали олигархов, создавали Слуг Народа, пытались расшатать ситуацию с помощью Савенко и т.д. Это происходило пять лет. И они добились успеха. Теперь будут пожинать плоды. У России было много планов как уничтожить плоды революции Украины и они сделали всё чтобы сами украинцы отвернулись от себя.
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Так говорили что будет реванш, а тут некоторые писали что Хуже Не Будет. После революции наступает контрреволюция.
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ОБЬЯСНИТЕ КТО НИБУДЬ ПОЧЕМУ НА ЦЕНЗОРЕ ИДЕТ ПРОПАГАНДА партии ПАРАШЕНКО "ЕВРОГЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ"?

У НАС В УКРАИНЕ В ПАРЛАМЕНТ ИДУТ 22 ПАРТИИ

ПОЧЕМУ МЫ ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ и НОЧАМИ ЧИТАЕМ НАЕЗДЫ ПАРАШЕНКО и ЕГО ЧЛЕНОВ ПАРТИИ НА ЗЕЛЕНСКОГО и ЕГО ПАРТИЮ?
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Это не наезд на партию, а оценка происходящего в стране.
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ТАМ БЫЛ ВОПРОС: ПОЧЕМУ ИМЕННО ВСЕГДА ОТ ОДНОЙ ПАРТИИ?

И КАКАЯ ЭТО ОЦЕНКА, ЕСЛИ 90% БРЕХНИ!!!

ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ - ФЕЙК!!!

ПОНИМАЮ, ПОРОХОБОТЫ НЕ В СОСТОЯНИИ МЫСЛИТЬ ОНИ ТОЛЬКО МОГУТ ПЕРЕПИСЫВАТЬ из МЕТОДИЧКИ.
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Не читай. И не ори капсом, шо потерпевший. Не нравится редакционная политика цензора - накатай клоуну петицию.
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НУ НЕ ТЕБЕ ПОРОХОФИЛ МНЕ УКАЗЫВАВАТЬ КАК ПИСАТЬ

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ ШОБЫ ПО МЕТОДИЧКЕ ПИСАЛ ИНАЧЕ СОЕВЫЙ ШАКАЛАД НЕ ПОЛУЧИШЬ.
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какие же вы, зебобики, тупо-предсказуемые и подзаборно-быдлячие
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До Бутусова начало наконец-то доходить, что он наделал для своей страны, когда все президентские выборы топил за Зелю и кончал Пороха. После последних Зеленых зашкваров Бутусов просто охренел и пытается как-то исправить сделанное. Вот и пишет правду за Зелю, как она есть, без украшений.
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Может потому что они с Беней страну кацапам сливают похлеще жопоблока?
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Безотносительно к Порошенко, Зеленского надо постоянно критиковать, так как есть за что, у него и его команды одни промахи и глупости. Они там решили, что раз у них был такой высокий процент на выборах, то они взяли Бога за бороду и могут ничего не бояться. А при постоянной критике, наездах и высмеивании их глупостей будут в тонусе, а также научатся быть осмотрительными и осторожными, им же на пользу будет. А то так как они себя сейчас ведут, недолго и до того, что их просто пассионарная часть населения вынесет из их кресел и никакая охрана Коломойского не поможет. Ну а их симпатики не пойдут за них на баррикады.
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Потому что Бутусов порохобот. Что тут непонятного.
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Кстати, для всех кому интересно. Первая страна на которой Россия испробывала тактику гибридной войны была не Грузия с Украиной, а Эстония в 2006 году. Там тоже ущемляли русских, были атаки в интернете и попытки расшатать ситуацию, в России творился националистический угар. Так что у России долгий опыт попыток согнуть в бараний рог окружающие страны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеванш реализуется теми силами, которые в свое время стремились оставить Украину под протекторатом РФ, - Забродский
 
 
 
 
 
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