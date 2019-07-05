 ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в нардепы по списку "ОП - За життя"

Соответствующее решение принято единогласно за заседании ЦИК в пятницу вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отметил во время заседания заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, решение принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, согласно которой Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.
Давайте порадуемся...
Конституционный суд легко засвидетельствует, что с 12.06 по 02.07 прошло ровно 14 дней.
Сомневаешься ?
неужели суд не согласится, что если не написано рабочих, то ввиду всё равно имелось рабочих ?
Но КС конечно пофиг...
с большим успехом, кстати