 ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в нардепы по списку "ОП - За життя"

Соответствующее решение принято единогласно за заседании ЦИК в пятницу вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил во время заседания заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, решение принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, согласно которой Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.

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