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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (888) ЦИК (3173) Радченко Евгений (21) Шарий Анатолий (22)

 ЦИК благодарна за общественный резонанс по делу регистрации Клюева и Шария, но просит не делать ее "виновной"

Председатель Центральной избирательной комиссии поблагодарила общественных активистов, которые протестовали против регистрации кандидатами экс-главы Администрации президента Януковиче Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. В то же время комиссия просит "не делать ее виновной".

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в эфире Громадського ТВ  рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

"Когда принималось решение об отмене регистрации господ Клюева и Шария, Центральная избирательная комиссия несколько раз, начиная от председателя комиссии, заканчивая членами комиссии, говорила и благодарила общественность за внимательность и общественный резонанс", - заявил Радченко.

Он также попросил "не делать виновной ЦИК".

"Только у меня есть одна единственная просьба и предостережение - не надо делать виновной Центральную избирательную комиссию. ЦИК, к сожалению или к счастью, не наделенная ни функциями следствия, ни функциями дознания, не может осуществлять оперативно-розыскную деятельность", - сказал Радченко.

Напомним, 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клева и Анатолия Шария кандидатами несмотря на то, еще они не проживали последние 5 лет в Украине, как требует законодательство.

В этот же день на Майдане Незалежности в Киеве устроили акцию протеста против регистрации кандидатами в депутаты Клюева и Шария.

После этого правоохранительные органы нашли новые доказательства отсутствия Клюева и Шария в Украине, на основании чего ЦИК сняла их с выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3136029
 
   
 Топ комментарии
 
У шарика зараз пуканец подгорает некисло . Политик хУев ЦИК благодарна за общественный резонанс по делу регистрации Клюева и Шария, но просит не делать ее "виновной" - Цензор.НЕТ 6610
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Шарик перелогинься , я тебе шось на ушко скажу ЦИК благодарна за общественный резонанс по делу регистрации Клюева и Шария, но просит не делать ее "виновной" - Цензор.НЕТ 1503
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Шарию ганьба. Порошенко браво.
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У шарика зараз пуканец подгорает некисло . Политик ****
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Да не у Шарика. а у Петра из-за Шарика. За подобные высказывания обычного гражданина уже бы посадили. Но это же интеллектуал. бывший Хетьман
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
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Шарик перелогинься , я тебе шось на ушко скажу
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Могу продолжить про твоего вісокодуховного кумира
https://www.youtube.com/watch?v=gdP1G5Oj30s
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Это типо я лолибот по твоему ? аха ... ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною" - Цензор.НЕТ 1705
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правильно всё сказал и шарий кремлёвский ублюдок недаром на кацапских сайтах каждый новый его высер рекламировали и те кто за него прокацапские ******** тянущие свой кацапский вонючий мирок сюда вместо того . чтобы свалить в рашу . Правильно кацапы про себя говорят -хорошо там где нас нету -
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Взагалі-то "****** ками" петро назвав громадян Украхни
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Нет, вообще то именно Шария. Ты его фанат?)
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Уже вижу. ********. Шарий ублюдок. Тот кого он нанял - ********. Логично. Тебе он платил? Нет? Проходи мимо.
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взагалі-то - ваших шарікових; але вам цього не зрозуміти.
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петуШарий кукарекает только за звонкую нефтяную монету !!! )))
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Так кто же тогда виновен и кто этого виновного назначил на должность - вот в чем вопрос?
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Правителя можно сравнить с лодкой, а народ с водой: вода может нести лодку, а может ее и опрокинуть. Сюнь-цзы
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Насчет фальсификаций на выборах надо быть на стреме. К власти пришла свора отморозков,которые на законы плевать хотели. Украинцы еще не раз в этом убедятся.На выборах от них можно ожидать чего угодно.
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Отморозки сейчас сидят в верх. раде. Хорошо хоть главного отморозка сбросили с трона
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Пендоля дали ЦИК благодарна за общественный резонанс по делу регистрации Клюева и Шария, но просит не делать ее "виновной" - Цензор.НЕТ 8135
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ЦВК... Из зайцев пушистых может и мех добротный быть. И даже мясо диетическое. Однако не для всех.
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Ті уверен? После "********* " в адрес своих граждан петю можно сажать за сепаратизм. И это пьяное чмо правило нами 5 лет?
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
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Президент, хоть и бывший, хоть и обосравшийся, и воюет с Шарием. ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною" - Цензор.НЕТ 6610 ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною" - Цензор.НЕТ 6610
С Шарием, Карл! ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною" - Цензор.НЕТ 6610
Никакой 95-й квартал такой хни выдумать не в состоянии ЦВК вдячна за суспільний резонанс у справі реєстрації Клюєва і Шарія, але просить не робити її "винною" - Цензор.НЕТ 6610
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Сегодня он пропгандон а завтра тебе в спину стрельнет.. А подожди, это уже было в его биографии. Короче если такая шваль и пропагандон как Шарий лезет в раду, в политику, то против него нужно "воевать". И все правильно Порох делает в данном случае
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Позор Литвину! Когда шутят, в конце ставят смайлик!
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Я не шутил, я цитировал. А вот что забыл указать что ссылка, достоин осуждения.
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Alex Ser - а ти взагалы звідки - чого прапорець не жовто блакитний і чому за

всіх українців ТУТ так АКТИВНО розписуешся ??
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Ні, громадян України. шо не проголосували за нього
Петру вже нижче нікуди падати
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
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Ні, там він так сказав особисто про Шарія.
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Именно на видео он назвал его лично (Шария) прокремлевским ублюдком. А тебе точно ниже падать некуда. Мало того что за ублюдка Шария мазу тянешь, так еще откровенно перекручиваешь сказанное, как тебе удобно.
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У людей есть уши.)) Пепа нереальное днище... Даже бездонное днище!
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Ну тогда скажи в какой именно момент видео он назвал обобщенно граждан Украины ублюдками.
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Точно, это было сказано не Шарию. Только опять же "це його охоронець. За кремлівські гроші вони наймають таких *********".
Тебя нанимал Шарий? Ты на него не работаешь? Нет? Тогда тебя это не касается. И других граждан тоже. Ну а если ты Шария человек, то " ********" еще мягко.
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Теперь Петру светит еще одна статья - стравливание и разжигание национальной розни! А когда его охранники начали бить людей с красными шарами, он со сцены начал все это одобрять! Это уже тянет на отягчающую статью!
Я помогу тебе услышать, что ты не услышал или делаешь вид, что глухой!
Вот прямая речь Порошенка:

"За кремлевские деньги они нам нанимают таких выб*ядков", - выкрикнул Порошенко в микрофон, указывая на своих оппонентов.
"Позор вам! Позор!", - истерично голосил Порошенко со сцены.
Кроме того, Порошенко также отметил, что "негоже мужчине в 20 лет играться с шариками".
Даю ссылку:
"Нанимают выб*ядков": Порошенко опозорился на митинге в Каменец-Подольском
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И это при том. что сам Порох притащил с собой кучу титушек для охраны. которые не стесняются в матах даже на камеру
на 15:50
https://www.youtube.com/watch?v=U5Su7nVM_nw
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Кроме того, Порошенко также пригрозил своим оппонентам физической расправой: "С шариками - вот ты, мужчина, тебе уже 40 лет, иди служить в армию, не стой с шариками. Закончится это тем, что вас побьют эти люди".

Это очень серьезный зашквар - публичная угроза расправы. Пару судовых позовов петру гарантированы. А крыши у него уже нет.
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У Петра от Шария реально срывает крышу! Я не удивлюсь, что через некоторое время Пороха посадят в психушку!
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У меня тоже рвет крышу от пропагандонов с пророссийской риторикой. Это плохо?Шарий один из таких. Если тебе не нравится Порох и у него рвет крышу от петушария, это не значит, что ты должен примкнуть к петушарию несмотря ни на что. Хотя если ты такой же, "майдауны", "путен введи", то тут все понятно. А если нет, то не нужно Шария отстаивать.
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Я уже вижу. Шарий ублюдок. Тот кого он нанял - ******** - все логично. Кого не наняли, это не касается - Просто заблудшие овцы присоединившиеся к *********.
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А те титушки. которых Петро притащил собой и которые там угрожали всем стримерам - как их назвать?
на 15:50
https://www.youtube.com/watch?v=U5Su7nVM_nw
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Эти его провокации - будут ему стоять очень дорого и Юрик ему уже ничем не поможет!
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Общественный резонанс???? Ахаха! Эдита Пьеха......
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а как бы народ был благодарен ЦИК,если бы те её члены,что "были не против" регистрации данных особей,были отстранены от работы в ЦИК,а их действия рассматривала бы ГПУ на предмет заведомого нарушения закона.
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Экспресс тест ( как на беременность): скажи мне как ты относишся к ЛОШАрию- и я скажу кто ты есть!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК благодарна за общественный резонанс по делу регистрации Клюева и Шария, но просит не делать ее "виновной"
 
 
 
 
 
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