 ЦИК благодарна за общественный резонанс по делу регистрации Клюева и Шария, но просит не делать ее "виновной"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.
"Когда принималось решение об отмене регистрации господ Клюева и Шария, Центральная избирательная комиссия несколько раз, начиная от председателя комиссии, заканчивая членами комиссии, говорила и благодарила общественность за внимательность и общественный резонанс", - заявил Радченко.
Он также попросил "не делать виновной ЦИК".
"Только у меня есть одна единственная просьба и предостережение - не надо делать виновной Центральную избирательную комиссию. ЦИК, к сожалению или к счастью, не наделенная ни функциями следствия, ни функциями дознания, не может осуществлять оперативно-розыскную деятельность", - сказал Радченко.
Напомним, 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клева и Анатолия Шария кандидатами несмотря на то, еще они не проживали последние 5 лет в Украине, как требует законодательство.
В этот же день на Майдане Незалежности в Киеве устроили акцию протеста против регистрации кандидатами в депутаты Клюева и Шария.
После этого правоохранительные органы нашли новые доказательства отсутствия Клюева и Шария в Украине, на основании чего ЦИК сняла их с выборов.
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
https://www.youtube.com/watch?v=gdP1G5Oj30s
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
С Шарием, Карл!
Никакой 95-й квартал такой хни выдумать не в состоянии
всіх українців ТУТ так АКТИВНО розписуешся ??
Петру вже нижче нікуди падати
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
Тебя нанимал Шарий? Ты на него не работаешь? Нет? Тогда тебя это не касается. И других граждан тоже. Ну а если ты Шария человек, то " ********" еще мягко.
Я помогу тебе услышать, что ты не услышал или делаешь вид, что глухой!
Вот прямая речь Порошенка:
"За кремлевские деньги они нам нанимают таких выб*ядков", - выкрикнул Порошенко в микрофон, указывая на своих оппонентов.
"Позор вам! Позор!", - истерично голосил Порошенко со сцены.
Кроме того, Порошенко также отметил, что "негоже мужчине в 20 лет играться с шариками".
Даю ссылку:
"Нанимают выб*ядков": Порошенко опозорился на митинге в Каменец-Подольском
на 15:50
https://www.youtube.com/watch?v=U5Su7nVM_nw
Это очень серьезный зашквар - публичная угроза расправы. Пару судовых позовов петру гарантированы. А крыши у него уже нет.
на 15:50
https://www.youtube.com/watch?v=U5Su7nVM_nw