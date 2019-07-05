 Кабмин запретил ограничивать поставку электроэнергии КП "Вода Донбасса"

Соответствующее решение принято 5 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Сбой в поставках электроэнергии вызывает перебои с поставками воды, а это в свою очередь обусловливает не только социальное недовольство жителей, но и несет угрозы санитарно-эпидемиологического и техногенного характера, отмечают в правительстве.
Обесточивание КП "Вода Донбасса" - это обесточивание 9 фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосных станций, 24 канализационных очистных сооружений, 74 канализационно-насосных станций, находящихся на территории, подконтрольной украинской власти.
Принято решение должно обеспечить бесперебойную подачу воды потребителям.
Источник: https://censor.net.ua/n3136028
всё, как ты и мечтал
Но зная наш кабмин, точно есть какая-то подлянка...
"Вода Донбасса" не платит за электроэнергию (хоть и по понятным причинам)
а электроэнергия принадлежит конкретным людям (хоть они мне и не симпатичны)
но если кабмин такой умный так пускай сам оплатит эту электроэнергию, а не заставляет бизнес поставлять на шару
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
Опять грося куда хочет мои налоги использует......
Лично я не хочу платить за воду лугандонцев . А также поставку воды в больницы, которые лечат солдат рашки и убийц!
Источник: https://censor.net.ua/n3136028
Источник: https://censor.net.ua/n3136028
Основанием для внесения в "Миротворец" стало нарушение законодательства Украины о гражданстве,Кандидат в народные депутаты по 169 округу Харькова на выборах в Верховную раду Олександр Куницкий внесен в список "Миротворец". Об это свидетельствуют данные Центра исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.Как сообщается, основанием для внесения в список стало нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства (Израиль), а также возможно сотрудничество с российскими спецслужбами.