 Кабмин запретил ограничивать поставку электроэнергии КП "Вода Донбасса"

Соответствующее решение принято 5 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Сбой в поставках электроэнергии вызывает перебои с поставками воды, а это в свою очередь обусловливает не только социальное недовольство жителей, но и несет угрозы санитарно-эпидемиологического и техногенного характера, отмечают в правительстве.

Обесточивание КП "Вода Донбасса" - это обесточивание 9 фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосных станций, 24 канализационных очистных сооружений, 74 канализационно-насосных станций, находящихся на территории, подконтрольной украинской власти.

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Принято решение должно обеспечить бесперебойную подачу воды потребителям.