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Все про:Кабмин (11023) Донбасс (18866) водоснабжение (437) вода (274)

 Кабмин запретил ограничивать поставку электроэнергии КП "Вода Донбасса"

Кабинет министров Украины своим решением запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

Соответствующее решение принято 5 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Сбой в поставках электроэнергии вызывает перебои с поставками воды, а это в свою очередь обусловливает не только социальное недовольство жителей, но и несет угрозы санитарно-эпидемиологического и техногенного характера, отмечают в правительстве.

Обесточивание КП "Вода Донбасса" - это обесточивание 9 фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосных станций, 24 канализационных очистных сооружений, 74 канализационно-насосных станций, находящихся на территории, подконтрольной украинской власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя допустить возможность отключения Донбасса от водоснабжения, - Зеленский

Принято решение должно обеспечить бесперебойную подачу воды потребителям.

Источник: https://censor.net.ua/n3136028
 
 
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Правильно, нехай терпіли хохли за дамбасян платять.. бо в дамбасян важке життя і дві пенсії
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Если по-человечески, то правильное решение...
Но зная наш кабмин, точно есть какая-то подлянка...
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Если по-человечески, может они сначала перестанут стрелять по ВСУ?
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как можно понять это "по-человечески" ?
"Вода Донбасса" не платит за электроэнергию (хоть и по понятным причинам)

а электроэнергия принадлежит конкретным людям (хоть они мне и не симпатичны)
но если кабмин такой умный так пускай сам оплатит эту электроэнергию, а не заставляет бизнес поставлять на шару
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А я о чем во второй строке вопросил?
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Я так вижу, слоган "усе будет Донбасс" опять в тренде. Готовся, Украина, содержать Лугандон, кормить, поить, восстанавливать...и попробуй тока пикни!
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кормить будут 73 % дебилов которые проголосовали за карликовое чмо
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порохоботы отказываются платить налоги?
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порохоботы умные и найдут легальные способы не платить
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Порохоботов пора сажать вместе с "высокодуховным" Петром
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
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скоро крысенышам воду пустим. а чо? тоже надо помочь...
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Че то не понял......
Опять грося куда хочет мои налоги использует......
Лично я не хочу платить за воду лугандонцев . А также поставку воды в больницы, которые лечат солдат рашки и убийц!
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Не хочешь Серг? А прийдется платить и тебе, и мне.
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щоб було чим горло промочити коли "ревуть" ********** расися расися ...їм давно було пора закрити воду а на Маріуполь пустити обвідний водогін ...але ж там "нашилюди" (рудийкнурахметка)
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Зе билы вы специально так выбираете слуг народа отборные сепары и украинофобы?-Кандидат от "Слуги народа" Куницкий внесен в "Миротворец"
Основанием для внесения в "Миротворец" стало нарушение законодательства Украины о гражданстве,Кандидат в народные депутаты по 169 округу Харькова на выборах в Верховную раду Олександр Куницкий внесен в список "Миротворец". Об это свидетельствуют данные Центра исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.Как сообщается, основанием для внесения в список стало нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства (Израиль), а также возможно сотрудничество с российскими спецслужбами.
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А Медведчука в Миротворец вместе с Гепой внести слабо?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин запретил ограничивать поставку электроэнергии КП "Вода Донбасса"
 
 
 
 
 
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