 Верховный суд окончательно запретил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться на выборах в Раду

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

В сообщении сказано, что Онищенко повторно обратился в суд с дополнительными доказательствами своего проживания в Украине в последние 5 лет. Истец просил отменить постановление ЦИК об отказе ему в регистрации кандидатом в народные депутаты и обязать Центризбирком зарегистрировать его.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Верховный суд считает, что это решение - законное и обоснованное.

"…истец не опроверг выводы суда первой инстанции о пребывании его за пределами Украины в течение пяти лет, что не соответствует требованиям порядка выдвижения кандидата в народные депутаты Украины, предусмотренным законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", - сказано в сообщении Верховного суда.

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Суд, в частности, отклонил ссылки истца на решение правления общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" и протоколы заседаний правления этой общественной организации, поскольку в понимании статьи 37 закона "О физической культуре и спорте" они не являются документами, подтверждающими его статус в качестве участника официальной делегации национальной сборной команды по конному спорту для участия в конкретных соревнованиях.

Кроме того, суд отклонил ссылки истца о пребывании его в статусе заявителя в процессе международной защиты и отметил: обстоятельство, что истец из-за конфликта политических взглядов был вынужден покинуть Украину и просить в другой стране международной защиты по экономическим мотивам, не может быть признано уважительным основанием его выезда за границу и не является смягчающим обстоятельством, поскольку свидетельствует о наличии у него конфликта именно с государством. Данное обстоятельство само по себе уже свидетельствует о невозможности регистрации такого лица кандидатом и определено в законе Украины "О выборах народных депутатов Украины" как основание для отмены такой регистрации.

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Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Александру Онищенко. Апелляционный суд обязал ЦИК пересмотреть решение. Центризбирком подал апелляцию и вновь отказал Онищенко в регистрации.

ЦИК мотивировала отказ в регистрации, в частности, тем, что истец не соответствует требованиям относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

Свое временное пребывание за пределами Украины Онищенко пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

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