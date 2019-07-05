EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  265  12
Материалы по теме:
Все про:Верховный Суд (733) ЦИК (3173) Онищенко Александр (555)

 Верховный суд окончательно запретил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться на выборах в Раду

Александр Онищенко подал в Верховный суд новый иск в попытке оспорить решение ЦИК, отказавшего ему в регистрации. Верховный суд не удовлетворил иск и окончательно запретил Онищенко баллотироваться на досрочных выборах в парламент.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

В сообщении сказано, что Онищенко повторно обратился в суд с дополнительными доказательствами своего проживания в Украине в последние 5 лет. Истец просил отменить постановление ЦИК об отказе ему в регистрации кандидатом в народные депутаты и обязать Центризбирком зарегистрировать его.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Верховный суд считает, что это решение - законное и обоснованное.

"…истец не опроверг выводы суда первой инстанции о пребывании его за пределами Украины в течение пяти лет, что не соответствует требованиям порядка выдвижения кандидата в народные депутаты Украины, предусмотренным законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", - сказано в сообщении Верховного суда.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если не будет четкой позиции Зеленского по Медведчуку и соратникам Януковича, то я буду понимать, что это госизмена, - Садовый

Суд, в частности, отклонил ссылки истца на решение правления общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" и протоколы заседаний правления этой общественной организации, поскольку в понимании статьи 37 закона "О физической культуре и спорте" они не являются документами, подтверждающими его статус в качестве участника официальной делегации национальной сборной команды по конному спорту для участия в конкретных соревнованиях.

Кроме того, суд отклонил ссылки истца о пребывании его в статусе заявителя в процессе международной защиты и отметил: обстоятельство, что истец из-за конфликта политических взглядов был вынужден покинуть Украину и просить в другой стране международной защиты по экономическим мотивам, не может быть признано уважительным основанием его выезда за границу и не является смягчающим обстоятельством, поскольку свидетельствует о наличии у него конфликта именно с государством. Данное обстоятельство само по себе уже свидетельствует о невозможности регистрации такого лица кандидатом и определено в законе Украины "О выборах народных депутатов Украины" как основание для отмены такой регистрации.

Также на Цензор.НЕТ: Доводы беглого нардепа Онищенко неубедительны, ЦИК имеет право не регистрировать его кандидатом, - решение ВС

Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Александру Онищенко. Апелляционный суд обязал ЦИК пересмотреть решение. Центризбирком подал апелляцию и вновь отказал Онищенко в регистрации.

ЦИК мотивировала отказ в регистрации, в частности, тем, что истец не соответствует требованиям относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

Свое временное пребывание за пределами Украины Онищенко пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

Читайте также: Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта

Источник: https://censor.net.ua/n3136027
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У лолиботов траур . Они хотели за Онищенко и Клюева голосовать Верховный суд окончательно запретил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 613
 показать весь комментарий
 
 
Он вообще-то не Онищенко - он Кадыіров.
 показать весь комментарий
 
Дякуйте Зеле. Это уже благодаря его чуткому руководству и сотрудничеству с Медведчуком. Они почти все в "За життя", "ОПБ" и Бенином "Відродженні" собрались. Как раз славная еомпания.
 показать весь комментарий
 
 
Упс. У кадырки траур. Неприкосновенность - ту-ту
 показать весь комментарий
 
Скоро время озвучить плёнки
Всем очень интересно что там
 показать весь комментарий
 
 
Верховный суд окончательно запретил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться на выборах

Шо деется! Онищенко и Шария кинули! А Шария надо вообще посадить,за антиукраинскую пропаганду с 2014 года.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный суд окончательно запретил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться на выборах в Раду
 
 
 
 
 
 вверх