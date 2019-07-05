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 Российский флот проводит боевые маневры в акватории Черного моря - "следит" за кораблями Sea Breeze

Корабли государства-агрессора проводят боевую подготовку неподалеку от оккупированного Крыма. РФ оправдывает свои действия необходимостью "контролировать" учения Военно-морских сил Украины и НАТО Sea Breeze-2019.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства обороны России. В учениях задействованы порядка 10 кораблей российского флота.

"В частности - большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60" и другие", - сказано на сайте ведомства.

Сейчас российские корабли отрабатывают элементы совместного плавания и боевого маневрирования.

"На завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов", - сообщили в Минобороны РФ.

Также на Цензор.НЕТ: На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море. ФОТОрепортаж

Учения Sea Breeze-2019 проходят в Одессе и Николаевской области с 1 по 12 июля. Кроме украинских и американских военных, в отработке задач на суше, на воде и в воздухе будут участвовать военные из Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Швеции, Франции и Эстонии. В общем вести совместные боевые действия будут учиться около 3000 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3136025
 
 
 Топ комментарии
 
не удивлюсь, если скрепные и в этот раз утопят свое корыто не имеющее аналогов Российский флот проводит боевые маневры в акватории Черного моря - "следит" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 5547
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певно визирають що мавпи зі своїх іржавих бляшанок
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а може на лошаріку ?
чого ваші завжди такі перелякані ?
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это же надо было так назвать, лошарик.. Российский флот проводит боевые маневры в акватории Черного моря - "следит" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 5373
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кацапы не в памперсах- а на Кукане?
ок, как скажешь киля, как скажешь- тебе виднее
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Ты одну букву перепутал. Не на Куке, а на Кузе.
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Поставки российской нефти прерваны - в ней опять повышенная концентрация хлоридов. - DW russian

Російський флот здійснює бойові маневри в акваторії Чорного моря - "стежить" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 8321

"Это хахлы! Как питьдать хахлы навредили. И Порошенко!".
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не удивлюсь, если скрепные и в этот раз утопят свое корыто не имеющее аналогов Российский флот проводит боевые маневры в акватории Черного моря - "следит" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 5547
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И пару-тройку героев России, что героически доказали - Северный полюс НАШ, т.к. является продолжением подводного хребта от самой Раисси-матушки.
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певно визирають що мавпи зі своїх іржавих ********
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Захватили наших моряков - своих утопили.Как-то так. Сколько наших самолетов-вертолетов сбили в свое время, плюс-минус столько и в РФ грохнулись. Посеешь ветер, пожнешь бурю.
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Да ну нах!!!
Эти рукожопы себя подорвут по врождённой безалаберности, а обвинят америкосов Российский флот проводит боевые маневры в акватории Черного моря - "следит" за кораблями Sea Breeze - Цензор.НЕТ 2762
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А головне корито Ерефеї-самий потужний в світі авіаносець приплило? Чи досі в ремонті?
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есть супер возможность- всех на дно
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Вони самі себе втоплять, головне не заважати.

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надеюсь кузя уже в строю? пора топить самолеты.
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Кузя их там прикрывает дымовой завесой.
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кузя пока занят утоплением плавучих доков, потом как пыхнет во все трубы и потрепет бюджет конкретно, а мокши поживут и на затопленных территориях, а там китайцы им могут... свалить навсегда
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский флот проводит боевые маневры в акватории Черного моря - "следит" за кораблями Sea Breeze
 
 
 
 
 
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