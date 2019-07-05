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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Винницкая область (549) вице-премьер (103) коррупция (7443) СБУ (13575)

 Схема хищения бюджетных средств, организованная одним из вице-премьеров, раскрыта на Виннитчине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ выявили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного следствия, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области. Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной плате работников, фиктивно оформлены на предприятиях.

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Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве. Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использование техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров.

Схема хищения бюджетных средств, организованная одним из вице-премьеров, раскрыта на Виннитчине, - СБУ 01
Схема хищения бюджетных средств, организованная одним из вице-премьеров, раскрыта на Виннитчине, - СБУ 02

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Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к созданию и реализации противоправного механизма.

Источник: https://censor.net.ua/n3136022
 
   
 Топ комментарии
 
да потому, что назови любую и не ошибешься
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Вице-премьеров Украины всего ШЕСТЬ? ПОЧЕМУ не названа фамилия очередного барыги?
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не мечтай! Даже фамилию вора не назвали Схема хищения бюджетных средств, организованная одним из вице-премьеров, раскрыта на Виннитчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5604
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Вице-премьеров Украины всего ШЕСТЬ? ПОЧЕМУ не названа фамилия очередного барыги?
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баканов еще не выбрал на кого повесить. торг идет
дело явно шито белыми нитками
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"одним из вице-премьер-министров Украины" - ???
Зубко чи Кістіон під підозрою?
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Попался один , а остальные честные и им можно доверить взять негодяя на поруки...
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Зеленский собирается законодательно запретить отключать водоснабжение оккупированных территорий
(C)
@InfoResist
Это значит что днепровская вода потечёт в Крым?
☹️
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Не потечёт,а поплывёт в Крым,по дышащему сепаратистскому Донбассу всё уже просматривается,даже по кандидатам в Верховную Раду видно. что Каховская ГЭС будет льготно питать насосы по подъёму воды в Крымский канал
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Взагалі ці вибори з точки зору наслідків можуть стати фатальними... я взагалі думав, що масквабад впарить нам ці регіони до виборів... І жопоблок отримає свій лохторат... Але жопоблок і так має свій лохторат в Україні.
А тут буде хитріше... Лохторат вони свій отримують перед майбутніми виборами...
Так, що війні бути ще два-три роки... зараз регіони не віддадуть бо динири і линири повтікають на заробітки...
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як законодавчо? А платити за е/е хто буде?
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Насчет Зеленского незнаю, а вот Кабмин запретил отключать воду см. В разделе "цензор.Бизнес" несмотря на долги за електричество "
В целом КП "Вода Донбасса" накопило долг на 3 млрд грн с 2014 года, в том числе долг на неподконтрольных территориях, куда КП поставляет воду. " вот так малята.
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Ой пошли клочки по закоулочкам
СБУ работает 👍🏻
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баканов немножечко шьет.. белыми нитками
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Сообщите фамилию того рышучего рифарматара....чтоб инициалы выбрить у порохоботов на затылке
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очередная рыбная ловля.
поймал- отпусти.
ежедневно об одном и том же.
сколько их насировых было поймано столько же и отпущено.
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При пэте их просто с фейсбука кошмарили.
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Все ждут посадок . И они будут. Все к этому идёт. В Испании пару дней назад осудили мера сарагосы к 16 годам за коррупцию. Женщину. Там цифры такие, что наши воры от смеха со стульев попадали.
У нас воруют миллиардами в вышиванках или без них.
Это позорище должно прекратиться
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Шо ,соевые, такого при пэте не было не говорите)))
И доллар падает))
При пэте при обмене долларов - больше гривен давали))
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Дойдёт и до судов очередь. Главное, процесс запустить. Всех уже все достало
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Да, перемены
Сегодня звонила подруга одна. Одна за Петю была на президенстких. Будет на парламентских за СН голосовать.
Думаю, это не единичный случай.
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таке було при всіх владах і реорганізації і "справи" щоб постригти тих, хто раніше хапнув. При пеці правда ще була люстрація - золоте дно, але й цим ніхто не заважає продовжувати справи папєрєдніків, піпл хаває
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А если якуковоща вернуть так вообще по 8 будет
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Не свисти. Януковоща твоего уже не будет.
А пэтина гоньарева как начинала говорить, что гривна не упадёт, так все моментально бежали в банки забирать деньги , и гривна обваливалась. Стабильность нац валюты- очень важный признак лично для меня, например и вообще для инвесторов.
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********** кретин, вот главный сигнал для инвесторов
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от і Грося, перед виборами, обісрався зі своїми віце премєрами
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Грося - чистый херувим. Он 'ничегошеньки' не знал))
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Короче читаю новость, а через открытое окно с перерывами в одну две минуты доносятся стоны "ааааааа", громко, из соседнего двора как будто прохобот выпил бутылку а теперь пытается на неё сесть ....это писец полный алкашня начинает марафон!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСхема хищения бюджетных средств, организованная одним из вице-премьеров, раскрыта на Виннитчине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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