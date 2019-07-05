 Схема хищения бюджетных средств, организованная одним из вице-премьеров, раскрыта на Виннитчине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В ходе досудебного следствия, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области. Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной плате работников, фиктивно оформлены на предприятиях.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве. Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использование техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров.
Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к созданию и реализации противоправного механизма.
дело явно шито белыми нитками
Зубко чи Кістіон під підозрою?
(C)
@InfoResist
Это значит что днепровская вода потечёт в Крым?
☹️
А тут буде хитріше... Лохторат вони свій отримують перед майбутніми виборами...
Так, що війні бути ще два-три роки... зараз регіони не віддадуть бо динири і линири повтікають на заробітки...
В целом КП "Вода Донбасса" накопило долг на 3 млрд грн с 2014 года, в том числе долг на неподконтрольных территориях, куда КП поставляет воду. " вот так малята.
СБУ работает 👍🏻
поймал- отпусти.
ежедневно об одном и том же.
сколько их насировых было поймано столько же и отпущено.
У нас воруют миллиардами в вышиванках или без них.
Это позорище должно прекратиться
И доллар падает))
При пэте при обмене долларов - больше гривен давали))
Сегодня звонила подруга одна. Одна за Петю была на президенстких. Будет на парламентских за СН голосовать.
Думаю, это не единичный случай.
А пэтина гоньарева как начинала говорить, что гривна не упадёт, так все моментально бежали в банки забирать деньги , и гривна обваливалась. Стабильность нац валюты- очень важный признак лично для меня, например и вообще для инвесторов.