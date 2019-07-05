 СБУ разоблачила коррупционную схему с участием вице-премьера на родине Гройсмана. ФОТО (обновлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В ходе досудебного следствия, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области. Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной плате работников, фиктивно оформлены на предприятиях.
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве. Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использование техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров.
СБУ не называет фамилию вице-премьера. Но стоит отметить, что родом из Винницы в правительстве только один вице-премьер Владимир Кистион. Он является одним из ближайших соратников премьер-министра Владимира Гройсмана.
На досрочных выборах в Раду Кистион баллотируется по 11 округу в Виннице как самовыдвиженец.
Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к созданию и реализации противоправного механизма.
дело явно шито белыми нитками
Зубко чи Кістіон під підозрою?
(C)
@InfoResist
Это значит что днепровская вода потечёт в Крым?
☹️
А тут буде хитріше... Лохторат вони свій отримують перед майбутніми виборами...
Так, що війні бути ще два-три роки... зараз регіони не віддадуть бо динири і линири повтікають на заробітки...
В целом КП "Вода Донбасса" накопило долг на 3 млрд грн с 2014 года, в том числе долг на неподконтрольных территориях, куда КП поставляет воду. " вот так малята.
СБУ работает 👍🏻
поймал- отпусти.
ежедневно об одном и том же.
сколько их насировых было поймано столько же и отпущено.
У нас воруют миллиардами в вышиванках или без них.
Это позорище должно прекратиться
И доллар падает))
При пэте при обмене долларов - больше гривен давали))
Сегодня звонила подруга одна. Одна за Петю была на президенстких. Будет на парламентских за СН голосовать.
Думаю, это не единичный случай.
прапор и такие диалоги зачитывает?
ТА й Список у Пєті получився куди нікчемніший ,ніж у "Голосу".
тому відтік голосів закономірно продовжується..Які б рейтинги йому не малювали..
НАРОД НЕ ПОВАЖАЄ ЛУЗЕРІВ.. Показово ,що мажоритарники навіть не засвічують належність до "БПП"...
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А пэтина гоньарева как начинала говорить, что гривна не упадёт, так все моментально бежали в банки забирать деньги , и гривна обваливалась. Стабильность нац валюты- очень важный признак лично для меня, например и вообще для инвесторов.
Документів за 5 років набралось багато....
А схема простая, винницкая - Зубко - Гройсман - Порошенко! Оссталось только дернуть за веревочку, то есть за Зубко!
В Українській політиці поки що немає понять совісті і честі..
Були на початках Незалежності і в період Майдану...
Зараз вони спі..арашені постмайданними дегенератами,котрі прийшли"на хвилі Майдану"..
Порошенко -БІЗНЕСМЕН.
І підхід у нього бізнесовий..
тобто набрав людей ,на котрих можна ОСОБИСТО покластись.
ТОБТО НА ТИХ ,НА когоу тебе є компромат..
тобто у бізнесі -за ким "тюрма плаче "
Вову Кистиона, друга Вовы Гройсмана Сегодня загребла СБУ за продажу должностей как минимум в Винницкой области. Гройся пытается замять Инфа практически нигде не светится.
А Ситник нічого не здатен довести. З Омеляном, наприклад, та й Мартиненком - нічого не здатен довести суду.
я не знаю суть цього "конфлікту" але зараз гройсман вимагає виплату дивідендів від нафтогазу, тому що бюджет погано виконується і уряду гройсмана недостатнє грошей і вибори на носі, а коболєв заявляє що необхідні гроші щоб закачувати газ на зимовий період.
(Питання "*********" у Києві,виконується на місцевому рівні з "відкатом наверх"..)
Ілюстрація № хх3
чиновник Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб. Вони, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з приватними підприємцями, які також підконтрольні віцепрем'єр-міністру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області.
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Ілюстрація № хх8
Пан міністр Юстиції Петренко організував і РОКАМИ "тримає" "дірку в законодавстві,що унеможливлює громадянам розпочати процес приватизації виділеної десятиліття тому міськрадами у користування землі.При наявності теж давним давно створеного самобуду.
(ліквідувати самобуд на неприватизованій власній землі -НІ ,НЕ МОЖНА !)
"годівничка" у міськрадах "Відкат" з якої йде(досі) аж на сам верх..
Ціна питання у Львові - 3 000 доларів.
Питання стсується сотень тисяч домогосподарств.