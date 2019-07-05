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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Винницкая область (550) вице-премьер (103) коррупция (7444) СБУ (13581)

 СБУ разоблачила коррупционную схему с участием вице-премьера на родине Гройсмана. ФОТО (обновлено)

Сотрудники СБУ выявили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного следствия, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области. Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной плате работников, фиктивно оформлены на предприятиях.

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Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве. Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использование техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров.

СБУ разоблачила коррупционную схему с участием вице-премьера на родине Гройсмана 01
СБУ разоблачила коррупционную схему с участием вице-премьера на родине Гройсмана 02

СБУ не называет фамилию вице-премьера. Но стоит отметить, что родом из Винницы в правительстве только один вице-премьер Владимир Кистион. Он является одним из ближайших соратников премьер-министра Владимира Гройсмана.

На досрочных выборах в Раду Кистион баллотируется по 11 округу в Виннице как самовыдвиженец.

Также читайте: СБУ раскрыла схему с грузоперевозками, через которую финансировали террористов

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к созданию и реализации противоправного механизма.

Источник: https://censor.net.ua/n3136022
 
 
 Топ комментарии
 
да потому, что назови любую и не ошибешься
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Вице-премьеров Украины всего ШЕСТЬ? ПОЧЕМУ не названа фамилия очередного барыги?
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не мечтай! Даже фамилию вора не назвали Схема хищения бюджетных средств, организованная одним из вице-премьеров, раскрыта на Виннитчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5604
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Мечтать не вредно.Вредно не мечтать Схема розкрадання бюджетних коштів, організована одним із віце-прем'єрів, розкрита на Вінниччині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8082
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Вице-премьеров Украины всего ШЕСТЬ? ПОЧЕМУ не названа фамилия очередного барыги?
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баканов еще не выбрал на кого повесить. торг идет
дело явно шито белыми нитками
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"одним из вице-премьер-министров Украины" - ???
Зубко чи Кістіон під підозрою?
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Попался один , а остальные честные и им можно доверить взять негодяя на поруки...
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Зеленский собирается законодательно запретить отключать водоснабжение оккупированных территорий
(C)
@InfoResist
Это значит что днепровская вода потечёт в Крым?
☹️
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Не потечёт,а поплывёт в Крым,по дышащему сепаратистскому Донбассу всё уже просматривается,даже по кандидатам в Верховную Раду видно. что Каховская ГЭС будет льготно питать насосы по подъёму воды в Крымский канал
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Взагалі ці вибори з точки зору наслідків можуть стати фатальними... я взагалі думав, що масквабад впарить нам ці регіони до виборів... І жопоблок отримає свій лохторат... Але жопоблок і так має свій лохторат в Україні.
А тут буде хитріше... Лохторат вони свій отримують перед майбутніми виборами...
Так, що війні бути ще два-три роки... зараз регіони не віддадуть бо динири і линири повтікають на заробітки...
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як законодавчо? А платити за е/е хто буде?
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Насчет Зеленского незнаю, а вот Кабмин запретил отключать воду см. В разделе "цензор.Бизнес" несмотря на долги за електричество "
В целом КП "Вода Донбасса" накопило долг на 3 млрд грн с 2014 года, в том числе долг на неподконтрольных территориях, куда КП поставляет воду. " вот так малята.
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Ой пошли клочки по закоулочкам
СБУ работает 👍🏻
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баканов немножечко шьет.. белыми нитками
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Сообщите фамилию того рышучего рифарматара....чтоб инициалы выбрить у порохоботов на затылке
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очередная рыбная ловля.
поймал- отпусти.
ежедневно об одном и том же.
сколько их насировых было поймано столько же и отпущено.
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При пэте их просто с фейсбука кошмарили.
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Все ждут посадок . И они будут. Все к этому идёт. В Испании пару дней назад осудили мера сарагосы к 16 годам за коррупцию. Женщину. Там цифры такие, что наши воры от смеха со стульев попадали.
У нас воруют миллиардами в вышиванках или без них.
Это позорище должно прекратиться
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Ваші бажання та реальність це різні речі. В цій державі є повна спадкоємність всіх т.зв "влад", оскільки змінюються лише рила на верхівці, а система відносин ні. Й передумов щоб це стало інакше не бачу.
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Шо ,соевые, такого при пэте не было не говорите)))
И доллар падает))
При пэте при обмене долларов - больше гривен давали))
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Дойдёт и до судов очередь. Главное, процесс запустить. Всех уже все достало
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Да, перемены
Сегодня звонила подруга одна. Одна за Петю была на президенстких. Будет на парламентских за СН голосовать.
Думаю, это не единичный случай.
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вы за одним столом сидите?
прапор и такие диалоги зачитывает?
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Пєтя "зійшов на пси".зараз лазить на дзвіницю,бореться з "кульками Шарія"..
ТА й Список у Пєті получився куди нікчемніший ,ніж у "Голосу".

тому відтік голосів закономірно продовжується..Які б рейтинги йому не малювали..
НАРОД НЕ ПОВАЖАЄ ЛУЗЕРІВ.. Показово ,що мажоритарники навіть не засвічують належність до "БПП"...
.
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таке було при всіх владах і реорганізації і "справи" щоб постригти тих, хто раніше хапнув. При пеці правда ще була люстрація - золоте дно, але й цим ніхто не заважає продовжувати справи папєрєдніків, піпл хаває
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А если якуковоща вернуть так вообще по 8 будет
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Не свисти. Януковоща твоего уже не будет.
А пэтина гоньарева как начинала говорить, что гривна не упадёт, так все моментально бежали в банки забирать деньги , и гривна обваливалась. Стабильность нац валюты- очень важный признак лично для меня, например и вообще для инвесторов.
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********** кретин, вот главный сигнал для инвесторов
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от і Грося, перед виборами, обісрався зі своїми віце премєрами
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Грося - чистый херувим. Он 'ничегошеньки' не знал))
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Короче читаю новость, а через открытое окно с перерывами в одну две минуты доносятся стоны "ааааааа", громко, из соседнего двора как будто прохобот выпил бутылку а теперь пытается на неё сесть ....это писец полный алкашня начинает марафон!
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Юга ночами возить у каністрах бензин у генпрокуратуру..Тому вдень відсипається..
Документів за 5 років набралось багато....
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Это еще один гвоздь в крышку для Петра!

А схема простая, винницкая - Зубко - Гройсман - Порошенко! Оссталось только дернуть за веревочку, то есть за Зубко!
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Ближе к выборам больше узнаем...Но всё равно выберут то бойка , то кернеса....Мудрый народ типа....
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Яка дивна новина !!!!! На палю тварюку !!!
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Нужно просто понимать, что в соевой банде порядочных людей нет совсем - кадровая политика соевого мародера этого не предусматривала. Вполне логично, что вор будет ставить на руководящие посты такое же ворье, как он сам - эти люди ему преданы, знакомы и понятны, а вот с порядочным и честным человеком ему неуютно. Именно поэтому пока все органы государственной власти не будут, как авгиевы конюшни, очищены от засевшей там соевой мразоты, ни на какие реформы и подвижки к лучшему рассчитывать не приходится.
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.зрозумійте нарешті..
В Українській політиці поки що немає понять совісті і честі..
Були на початках Незалежності і в період Майдану...

Зараз вони спі..арашені постмайданними дегенератами,котрі прийшли"на хвилі Майдану"..

Порошенко -БІЗНЕСМЕН.
І підхід у нього бізнесовий..
тобто набрав людей ,на котрих можна ОСОБИСТО покластись.
ТОБТО НА ТИХ ,НА когоу тебе є компромат..
тобто у бізнесі -за ким "тюрма плаче "
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Вову Кистиона, друга Вовы Гройсмана Сегодня загребла СБУ за продажу должностей как минимум в Винницкой области. Гройся пытается замять Инфа практически нигде не светится.
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Не может быть. Свынарчуки взяток не берут. Петрусь им руки при лопатках отрубил.
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Вот ето уже зеленый работает, красава. Пгокулол теперь усерется думая как похереть дело
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Наскільки я розумію, справа буде підслідна НАБУ.
А Ситник нічого не здатен довести. З Омеляном, наприклад, та й Мартиненком - нічого не здатен довести суду.
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схоже "нові обличчя" використовують "старі методи", за допомогою правоохоронних органів тиснути на інші гілки влади в даному випадку на прем'єра гройсмана, коротше продовжуються підкилимні "бої місцевого значення" тому і не називають прізвищ, а тільки натякають.

я не знаю суть цього "конфлікту" але зараз гройсман вимагає виплату дивідендів від нафтогазу, тому що бюджет погано виконується і уряду гройсмана недостатнє грошей і вибори на носі, а коболєв заявляє що необхідні гроші щоб закачувати газ на зимовий період.
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"Схеми" Порошенко.
(Питання "*********" у Києві,виконується на місцевому рівні з "відкатом наверх"..)


Ілюстрація № хх3


чиновник Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб. Вони, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з приватними підприємцями, які також підконтрольні віцепрем'єр-міністру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області.

....


Ілюстрація № хх8



Пан міністр Юстиції Петренко організував і РОКАМИ "тримає" "дірку в законодавстві,що унеможливлює громадянам розпочати процес приватизації виділеної десятиліття тому міськрадами у користування землі.При наявності теж давним давно створеного самобуду.
(ліквідувати самобуд на неприватизованій власній землі -НІ ,НЕ МОЖНА !)


"годівничка" у міськрадах "Відкат" з якої йде(досі) аж на сам верх..
Ціна питання у Львові - 3 000 доларів.
Питання стсується сотень тисяч домогосподарств.












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С уходом Пети мы много интересного узнаем
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В заголовку чогось не вистачає. Може,так ? : "СБУ викрила корупційну схему за участю віце-прем'єра на батьківщині Пирогова,Чайковського,Коцюбинського,Полякової,Шурова,Бронюка і Гройсмана" ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ разоблачила коррупционную схему с участием вице-премьера на родине Гройсмана. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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