 Один воин ранен, четверо травмированы. Враг с начала суток 5 июля 14 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Водяное - из снайперской винтовки;

рядом с Богдановкой - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

по окраине Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Николаевка - из крупнокалиберного пулемета;

по окраине Широкино - из миномета калибра 120 мм;

рядом с Марьинкой - из крупнокалиберного пулемета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, шестеро получили ранения и боевые травмы на Донбассе. За сутки - 30 вражеских обстрелов, - штаб ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

трижды неподалеку Новолуганского- из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП;

по окраине Золотого-4 - из минометов калибра 120 и 82 мм.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и четверо - боевое травмирования. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ 10 раз обстреляли позиции ОС: ранен украинский воин, - Минобороны