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 Один воин ранен, четверо травмированы. Враг с начала суток 5 июля 14 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

С начала суток враг четырнадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Водяное - из снайперской винтовки;

рядом с Богдановкой  - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

по окраине Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Николаевка - из крупнокалиберного пулемета;

по окраине Широкино - из миномета калибра 120 мм;

рядом с Марьинкой - из крупнокалиберного пулемета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, шестеро получили ранения и боевые травмы на Донбассе. За сутки - 30 вражеских обстрелов, - штаб ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

трижды неподалеку Новолуганского- из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП;

по окраине Золотого-4 - из минометов калибра 120 и 82 мм.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и четверо - боевое травмирования. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ 10 раз обстреляли позиции ОС: ранен украинский воин, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3136019
 
 
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Мне одному кажется, что, чем больше разговоров о мире для Донбасса в Киеве, тем жарче на фронте и, как следствие, тем больше потерь у ВСУ?
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Одужання пораненим воїнам.
Нехай береже Господь.
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Можно просить мира и сколько угодно ползать перед Путиным на коленях, бесконечно разводить войска, кроме позора, никакого результата не будет. Да и еврогейству на это плевать, как раз наоборот, мир,дружба,жвачка, снятие санкций.
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12000 погибших на Донбассе стоят санкций против России? И какой результат этих санкций?
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Это же ВСУ долбит по Донбассу - заявила пресс-секретарь преЗЕдента Юля Мендель. Зебилы, где ваш шут нашли эту сучку? Или это лучшие ваши представители?

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Партитуру писюанисту листает . Конкурс прошла и понеслась ...
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Лучше бы у нее рот был делом занят Одного воїна поранено, чотирьох травмовано. Ворог від початку доби 5 липня 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 506. Меньше ущерба для имиджа зеленого
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин воин ранен, четверо травмированы. Враг с начала суток 5 июля 14 раз нарушил перемирие, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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