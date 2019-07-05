 Политзаключенный Балух прекратил голодовку в российской колонии, - Крымская правозащитная группа

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Балуха посетил в колонии украинский консул. В данное время Балух находится в помещении камерного типа (ПКТ). Активиста туда поместили на 6 месяцев. Это обосновывали тем, что Балух является "злостным нарушителем" внутреннего распорядка", - сообщили правозащитники.

27 июня епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко сообщил, что Владимир Балух снова объявил голодовку. Адвокат Даниил Берман уточнил, что он требует встречи с украинским консулом.

28 июня адвокат Ольга Динзе рассказала, что Балух не спит и не пьет воду.​

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Несколькими днями ранее украинского активиста Владимира Балуха поместили в штрафной изолятор российской колонии в Тверской области. Ранее Балуха помещали в ШИЗО, где он провел, в общей сложности, около двух месяцев. После этого его перевели в тюремную больницу.

Впервые Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживал "балансирование на нулевой отметке".

Позднее осужденный украинский активист решил временно прекратить голодовку. По словам адвокатов, у Балуха после более 200 дней голодовки ухудшилось здоровье.​

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Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.