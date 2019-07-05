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 У берегов Гибралтара задержали иранский нефтяной танкер, на борту которого могут быть украинцы

О том, что граждане Украины есть среди членов экипажа танкера, сообщили британские СМИ со ссылкой на правительство Гибралтара. МИД Украины проверяет эту информацию.

Военно-морские силы Великобритании задержали в Гибралтаре нефтяной танкер Grace 1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель. Судно перевозило сырую нефть в Сирию вопреки санкциям Европейского союза.

Задержание произошло в четверг, 4 июля. На следующий день ряд британский СМИ со ссылкой на правительство Гибралтара сообщили, что среди 28 членов экипажа задержанного танкера есть, помимо граждан Индии и Пакистана, несколько украинцев. Их допросили как свидетелей.

Министерство иностранных дел проверяет информацию о наличии украинцев на борту. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Проверяем эту информацию", - сказал Кирилич.

Также на Цензор.НЕТ: 12 украинцев задержали в Польше за производство поддельных сигарет. ФОТО

Сейчас на борту танкера находятся полицейские и таможенники, они проводят расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3136010
 
   
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