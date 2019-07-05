 У берегов Гибралтара задержали иранский нефтяной танкер, на борту которого могут быть украинцы

Военно-морские силы Великобритании задержали в Гибралтаре нефтяной танкер Grace 1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель. Судно перевозило сырую нефть в Сирию вопреки санкциям Европейского союза.

Задержание произошло в четверг, 4 июля. На следующий день ряд британский СМИ со ссылкой на правительство Гибралтара сообщили, что среди 28 членов экипажа задержанного танкера есть, помимо граждан Индии и Пакистана, несколько украинцев. Их допросили как свидетелей.

Министерство иностранных дел проверяет информацию о наличии украинцев на борту. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Проверяем эту информацию", - сказал Кирилич.

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Сейчас на борту танкера находятся полицейские и таможенники, они проводят расследование.