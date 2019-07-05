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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2003) Краматорск (1849) Донбасс (18866) Славянск (2222)

 Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский

5 июля Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска от российской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время выступления глава государства подчеркнул, что для него честь находиться на месте, откуда началось освобождение Северного Донбасса, в частности Краматорска, Славянска и Бахмута.

"Мы благодарим всех, благодаря кому над этими городами снова запестрели украинские флаги, - нашим военным, добровольцам, правоохранителям, волонтерам. Вы сделали это, несмотря на численное превосходство противника. Я также хотел бы отметить воинов, которые героически отстояли Краматорский аэропорт, были 47 дней в окружении и 17 дней практически без воды", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Герои погибли не зря: Украина будет единой", - Зеленский о смерти военнослужащих ВСУ Жукова и Лободы (обновлено)

Особую благодарность президент выразил жителям освобожденных городов. "Вы не стояли в стороне, не боялись выходить на улицу с украинскими флагами, пережили страшные времена без воды, света, связи. Некоторые, рискуя жизнью, пробирались к Краматорскому аэропорту, чтобы помочь нашим военным, которые держали оборону", - констатировал Зеленский и напомнил, что после того появились билборды с лозунгами" Краматорск - это Украина "," Славянск - это Украина " , которые стали трендом и были подхвачены всеми освобожденными городами.

Президент отметил, что мемориальный камень в честь погибших героев на этом месте был заложен благодаря волонтерам и активистам, а благодаря людям из разных городов Украины был построен и Мемориал. В то же время он отметил, что был шокирован тем фактом, что государство в этом никак не помогало. Такого отношения не должно быть, убежден Президент.

"Я сейчас не только об этом Мемориале. Мы будем делать все, чтобы можно было сказать: Донбасс - это не просто Украина, Донбасс - это богатая и процветающая Украина ", - подчеркнул он.

Также читайте: Нужно параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс, - Зеленский

Зеленский также возложил цветы к памятным знакам погибшим воинам - участникам АТО, в частности генерал-майору Сергею Кульчицкому и погибшим военнослужащим Национальной гвардии и сотрудникам МВД.

Память павших почтили минутой молчания.

Справка.

Мемориальный камень на месте ключевого боя, который произошел в ночь на 5 июля 2014 г., был установлен в 2015 году по инициативе волонтеров и при поддержке местных предпринимателей и активистов. В 2019 г. памятник был реконструирован, и появился знак с именами военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников МВД, которые вместе с генералом Кульчицким погибли в вертолете, сбитом 29 мая 2014 близи горы Карачун. Памятный знак посвящен всем героям первых месяцев войны.

Читайте: Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3136006
 
   
 Топ комментарии
 
Змея усыпляет....
Реально делает все, что бы украинские флаги исчезли....
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Alex Ser - да мне плевать на петра - метра или кого то там еще...

Мы сейчас обсуждаем сепара и украинофоба Зеленую слугу Бени...
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ОДИН ЛАПОТЬ ЗДЕСЬ, ДРУГОЙ ТАМ
«Война на Донбассе - внутренний гражданский конфликт, никем не инспирированный, никакой Россией. Российские отпускники на Донбассе выполняют интернациональный долг. Америке выгодно держать санкции против России, чтобы поддерживать конфликт на Донбассе».
Ну вот наконец-то и закончился миф о самом патриотическом олигархе, который спас Украину в 2014 году. Каминг-аут. Пять лет назад перед Коломойским стояла задача сохранить свой бизнес и территорию, а сегодня у него задача - сохранить свободу. И для этого Коломойский пытается трогательно торговаться и продавать США вектор развития Украины...
продолжение .. https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2057328034572137
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Так, почнемо з голодомору. В якій з областей України зараз голодомор?
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вона дивиться шарія.
яких відповідей ти від неї чекаєш ?
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панянка ? Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7450
ти її тексти читав ? там все запікувати можна, сантехнік вітьок відпочиває
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А во всех.Где есть пенсионеры с минимальной пенсией.
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А репресії Порошенка- це ти не про Шарія випадково?
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Вот же двуличная натура, между капелек проскочить хочет: там говорит "прекратить стрелять на гражданской войне", а здесь: "спасибо всем погибшим за независимость Украины". Ну и тварь.
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Когда Зеленский сказал что в Украине Гражданская война?
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КАКОЕ ЛИЦЕМЕРИИ.
Противно просто видеть это лицемерное рыло так называемого "президента".

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Славянск и Краматорск за Порошенко голосовали?
Лицемерие и подтасовка фактов - твой пост.
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Сами то поняли, что написали? Или может фигляр с лысым и юзиком с автоматом Славянск освобождали? Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7901
Дааа, совсем забыл, он в это время "освобождал" Турцию и Грецию, перед московитами пенисом на рояле играл, от призыва косил, бабло в офшоре ныкал, ворованные деньги из ПриватБанка от Бени на счета получал и Украину с проституткой в Юрмале сравнивал. Ни чего не забыл? Аааа, он ещё гуцулов высмеивал и украинский язык коверкал перед теми же московитами. А теперь вот это ОНО ЛИЦЕМЕРИТ. Или я соврал?
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Он еще и мразь
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
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25% и БАНКРОТ???? Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8876
Лечиться вам надобно, батенька, непременно лечится. У психиатра. Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4155
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Интересно, за кого голосовали Славянск и Краматорск?
Скорее всего за Порошенко.
Это ж он их освободил? Или обычные Украинцы?
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украинцы под предводительством Порошенко. Верховный главнокомандующий отдал приказ начала операции. Мог слить. Как сливают сейчас....
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в мене таке враження (з коментів на інших інфах), що це перед тобою навіть не зебіл. Скоріш за все - орок ватний.
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Это - чистейший прием соеголовых.
Вы только то и умеете, что ярлыки развешивать и ВСЕ.
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Які інші інфи?
Дуже цікаво! Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5358
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Неблагодарные!
А порошенко назначил свинарчука руководителем компанией "Богдан"!
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Швише за все за ригів. Там суцільна вата. Можу показати як в Краматорську зустрічали ЗСУ зупиняючи бронетехніку.
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а сам в этот момент называл Украину похожей на "немецкую акртису фильмов для взрослых" ... вот это я понимаю поменял всю совесть на знаю на шо
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Та шо ты там помнишь, Скоморох?) Сватов разве что да рояль в Раисе!!!
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Ох і бидло ти , ПЕЦюк обісцяний.
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Эта операция войдет в учебники стратегии и тактики.
1. РЕКОРДЫ:
а) Никогда в истории армия на своей территории не вела БД против противника
НЕ ИМЕЯ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ.
б) никогда еще войска на своей территории не имели такой низкий боевой дух.
в) Никогда 30 000 регуляров против 1000 террористов-сепаров
НЕ ВОЕВАЛИ ТАК ЛЕНИВО.
г) Никогда еще не просирали четыре штурма при 30-кратом превосходстве над противником.
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Порошенківська свинота і тут нагадила.
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Зеля красавчик.Такую мобилизацию петеольгино провести в одной теме Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8740.Спасибо Добробатам и ВСУ,что не дрогнули в трудную минуту!!!Спасибо за освобождение городов Украины!!!.Павшим Вечная память!!!
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а как же немецкая актриса взрослых фильмов ... или зе был в добробате в тот момент??? или он в тот момент хоть слово хорошее про украину сказал??
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Украина,Украинцы пишут всегда с большой буквы,это раз,а второе это,что его была обязанность?Там 80 процентов Украины не было и что?
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от повесток в кацапии прятались и Украину порноактрисой назівали
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Вам уже Мо официально ответило,что такого не было Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9664.Ну а у пети в то время липецк работал.Зеля как гражданин Украины решал свои вопросы,ну а моральная сторона этого вопрос,это ведь дело лично каждого человека.
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МО подтвердило лишь то, что не призывался.

И это логично - все откосившиеся не призывались.

Про то, что повестки не отправлялись, МО ничего не говорил.

Естати, а поездку в это время в Кацапию МО тоже опровергло ?
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это все что ты понял??? его долгом (как и каждого из нас) не обсирать свою страну ... вот и все ... а тот что без стыда и совести... му...к .. как там правильно написать "мастер махинатор" .. "кулибин - охлократ" ... это понятно из спича ...и я хоть и написал слово Украина с маленькой .. я ее проституткой на крови АТОшников не называл
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зебил... "украинцы" - всегда пишется с маленькой буквы..
это у тебя паРашинские потуги.. вы всегда пытаетесь писать "расеянцы" - с большой Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2263
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Ну да , парни в гробах переворачиваются, что "благодарный" народ сепара выбрал
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зебобікам і досі не доходить, що їх і досі елементарно розводять з "Г+Г", з ОфПреЗЕ, від бабломойського...
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Когда главнокомандующий Петр Порошенко организовывал освобождение Славянска ЗЕторчек называл Украину проституткой и принимал от минкульта наРассии мзду на сьемки "Сватов".
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Это мразь . а не главнокомандующий
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg

https://www.youtube.com/watch?v=gdP1G5Oj30s
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Сміливо, Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4510 Alex Ser
Это мразь . а не главнокомандующий...
Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 432

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Доброго вечору , Україно без порошенка !
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Пам'ятаємо хто дав наказ випустити колону гіркіна-стрелкова зі Словянська на Краматорськ
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Ага. Багато тоді сєпарів копита одкинуло.
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Думаю, що ми цього не забудемо. Як і Іловайвськ, Дебальцево, ДАП і багато ще чого.
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Вовік вміє смачно сказати. Щоб хапало за душу
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Молодець , Президент !
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То лупить по обличчі, то цілує в дупіту неньку-Україну. Хто ти єси Зєля?
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якось серйозно такі слова з його вуст не сприймаються.
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Валодька!!! Уже всех забыли. Ты типа не от сего Мира?
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Чем дальше, тем больше мир скатывается к ситуации, описанной в фильме "Идиократия".
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И мы помним всех, кто получал повестки по три раза и прятался от призыва в ВСУ Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2169



и при этом позорил наших воинов в своих поганых кварталах
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПомним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский
 
 
 
 
 
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