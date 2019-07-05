 Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время выступления глава государства подчеркнул, что для него честь находиться на месте, откуда началось освобождение Северного Донбасса, в частности Краматорска, Славянска и Бахмута.
"Мы благодарим всех, благодаря кому над этими городами снова запестрели украинские флаги, - нашим военным, добровольцам, правоохранителям, волонтерам. Вы сделали это, несмотря на численное превосходство противника. Я также хотел бы отметить воинов, которые героически отстояли Краматорский аэропорт, были 47 дней в окружении и 17 дней практически без воды", - сказал Зеленский.
Особую благодарность президент выразил жителям освобожденных городов. "Вы не стояли в стороне, не боялись выходить на улицу с украинскими флагами, пережили страшные времена без воды, света, связи. Некоторые, рискуя жизнью, пробирались к Краматорскому аэропорту, чтобы помочь нашим военным, которые держали оборону", - констатировал Зеленский и напомнил, что после того появились билборды с лозунгами" Краматорск - это Украина "," Славянск - это Украина " , которые стали трендом и были подхвачены всеми освобожденными городами.
Президент отметил, что мемориальный камень в честь погибших героев на этом месте был заложен благодаря волонтерам и активистам, а благодаря людям из разных городов Украины был построен и Мемориал. В то же время он отметил, что был шокирован тем фактом, что государство в этом никак не помогало. Такого отношения не должно быть, убежден Президент.
"Я сейчас не только об этом Мемориале. Мы будем делать все, чтобы можно было сказать: Донбасс - это не просто Украина, Донбасс - это богатая и процветающая Украина ", - подчеркнул он.
Зеленский также возложил цветы к памятным знакам погибшим воинам - участникам АТО, в частности генерал-майору Сергею Кульчицкому и погибшим военнослужащим Национальной гвардии и сотрудникам МВД.
Память павших почтили минутой молчания.
Справка.
Мемориальный камень на месте ключевого боя, который произошел в ночь на 5 июля 2014 г., был установлен в 2015 году по инициативе волонтеров и при поддержке местных предпринимателей и активистов. В 2019 г. памятник был реконструирован, и появился знак с именами военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников МВД, которые вместе с генералом Кульчицким погибли в вертолете, сбитом 29 мая 2014 близи горы Карачун. Памятный знак посвящен всем героям первых месяцев войны.
яких відповідей ти від неї чекаєш ?
ти її тексти читав ? там все запікувати можна, сантехнік вітьок відпочиває
Противно просто видеть это лицемерное рыло так называемого "президента".
Лицемерие и подтасовка фактов - твой пост.
Дааа, совсем забыл, он в это время "освобождал" Турцию и Грецию, перед московитами пенисом на рояле играл, от призыва косил, бабло в офшоре ныкал, ворованные деньги из ПриватБанка от Бени на счета получал и Украину с проституткой в Юрмале сравнивал. Ни чего не забыл? Аааа, он ещё гуцулов высмеивал и украинский язык коверкал перед теми же московитами. А теперь вот это ОНО ЛИЦЕМЕРИТ. Или я соврал?
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
Лечиться вам надобно, батенька, непременно лечится. У психиатра.
Скорее всего за Порошенко.
Это ж он их освободил? Или обычные Украинцы?
Вы только то и умеете, что ярлыки развешивать и ВСЕ.
Дуже цікаво!
А порошенко назначил свинарчука руководителем компанией "Богдан"!
1. РЕКОРДЫ:
а) Никогда в истории армия на своей территории не вела БД против противника
НЕ ИМЕЯ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ.
б) никогда еще войска на своей территории не имели такой низкий боевой дух.
в) Никогда 30 000 регуляров против 1000 террористов-сепаров
НЕ ВОЕВАЛИ ТАК ЛЕНИВО.
г) Никогда еще не просирали четыре штурма при 30-кратом превосходстве над противником.
И это логично - все откосившиеся не призывались.
Про то, что повестки не отправлялись, МО ничего не говорил.
Естати, а поездку в это время в Кацапию МО тоже опровергло ?
это у тебя паРашинские потуги.. вы всегда пытаетесь писать "расеянцы" - с большой
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
https://www.youtube.com/watch?v=gdP1G5Oj30s
Это мразь . а не главнокомандующий...
Вовік вміє смачно сказати
Беженки гавно.
и при этом позорил наших воинов в своих поганых кварталах