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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4108) ОГА (1461) Руденко (11) Комарницкий (1)

 Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко

Согласованный Кабмином на должность председателя Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий еще не получил губернаторский портфель, а уже предлагает амнистию для жителей оккупированных районов Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Сергей Руденко.

"Виталий Корманицкий, согласованный Кабмином на должность председателя Луганской ОВГА, еще не получил губернаторский портфель, а уже заговорил об амнистии для жителей оккупированного Донбасса. Он объясняет это тем, что, мол, поменялся президент и поменялось понимание реинтеграции. Серьезно? Амнистия для чиновников, которые работают сейчас на оккупационную власть? Серьезно? Для предпринимателей, которые содержат оккупантов? А кто будет проводить эту сепарацию – кто попадает под амнистию, а кто нет? Может, бывший член фракции Партии регионов в Луганском областном совете Комарницкий хочет взять эту функцию на себя?" – заявил Руденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат на пост главы ЛОГА Комарницкий вместе с сепаратистами является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске, - Синицын

Он считает удивительным, что кандидат в губернаторы начинает комментировать вопросы, которые не входят в его компетенцию.

"Так (глава Офиса президента Андрей) Богдан с русским как региональным языком на Донбассе, а Комарницкий – с амнистией. Просто нет слов", – написал журналист.

26 июня Кабинет Министров по представлению Офиса президента согласовал для назначения восемь председателей областных государственных администраций, в том числе и Комарницкого – на должность главы Луганской ОГА. Теперь указ о назначении должен подписать президент Владимир Зеленский.

Виталий Комарницкий – ректор перемещенного на подконтрольную территорию Луганского университета внутренних дел, бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.

В комментарии журналистам он заявил, что чиновники и работники бюджетных учреждений, работающие на территории оккупированной части Донбасса, должны подлежать амнистии, писали 4 июля "Новости Донбасса".

Также читайте: Главой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого - Казанский (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3136005
 
 
 Топ комментарии
 
І хто тепер скаже, що воно не сепар ?
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ЗЕсепарское уничтожение Украины набирает обороты..Это уже я не предполагаю, это я констатирую очевидный факт.
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І хто тепер скаже, що воно не сепар ?
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Амністія прописана у мирному плані та мінських угодах петра,якби це він впарював ,ви кричали б ура,а тут конєшно зрада
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ЗЕбил ты забыл только сказть что по минскому договору амнистия и всё прочее только после взятия границы под контроль укринскими войсками и полного возвращения Донбаса..без всяких автономий. Почему брехливый ЗЕбил это не вспоминает??
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А в минских договорняках прямо так и записано - после?
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Да, именно. А последовательность номеров пунктов тоже прочитать не дано?
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Контроль за границей там предпоследний пункт, последний - особый статус дамбаса. Впереди выборы и амнистия. Так что хлопай в ладоши Пете и дальше.
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но почемуто при Пете ... хоть там шо и прописанно сепаров не было ... вы зебилы слили украину меньше чем за 2 месяца .. вам этого история не простит
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Да я читал, а предыдущие пункты не напомнишь?
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ЗЕсепарня выметайтесь на сру весну там все ваши единомышленики тусят..Тут на Цензоре народ более проукраинский в отличии от вас кремляди ЗЕсепаров
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В методичке не прописано, а кроме нее и букваря оно ничего в жизни не читало.
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Чому новоіспєчонний задрот порохнявий лео не згадує про "Президент Порошенко внес законопроект «Об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО», который для краткости называют просто «Закон об особом статусе Донбасса» в качестве неотложного.Проголосувало 245 зрадників і заклало міну в суверенітет країни.Ну а тиха амністія порошенка діє вже декілька років і називається вона программою,"Тебя ждут дома".Так що викуси іудушка
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Да неужели, и где все его 5 лет была эта амнистия? Всех Петя амнистировал? И сепаров в областные администрации тоже назначал? И рыгов на высшие государственные посты? И людей кума Х*йла Медведчука к себе в партию брал? Ну-ну
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Жалко моторола с гиви не дожили до такого радостного момента, смело могли бы балотироваться в ВР.
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Ксюша, он не от себя это говорит, как и Богдан про русский. Они озвучивают мысли шефа. Это пробные шары.
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Ясна справа.
Вони намагаються втюхати нам липовий мир, а фактично капітуляцію.
Але насправді народ то не готовий, не дивлячись на маніпулятивні опитування.
Буде величезний супротив. рашка точно сюди зайде на допомогу, так що велика кров цілком можлива.
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Этого и боюсь, Ксюша. Я давно сказал "Крым раша но отдаст, но Донбасс доведет до ручки, а потом впихнет его в Украину, разоренный, разрушенный, с обозленным антиукраинским населением. Нужен только свой человек ы высшем руководстве Украины". Петро не подходил никак для этой роли. И где Петро? Сработано четко и даже красиво. Но для Украины - страшно. А для простаков - легенда прикрытия про "человека Коломойского". Судя по действиям, а не словам, я не очень и ошибаюсь.
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вот это тема для соевых ПЁСиков ))) Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 6214
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Это тема,где порохоботы отымеют зебилов по самые помидоры.
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Он - сепар. И все проукраинские силы должны выступать против! Не будем забывать, что целью майдана, Революции Гидности было подписание соглашения об евроинтеграции!
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ЗЕсепарское уничтожение Украины набирает обороты..Это уже я не предполагаю, это я констатирую очевидный факт.
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А мынскые домовленности подписаные петей не амнистия лугандону.Нужно было предложить западу сделку,лугандон и срым отдать в обмен на членство в нато и ес.Закрыть этот вопрос раз и навсегда,а теперь мы уже наверное увязли в сруськом мире надолго.
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Научись писать внятно и членораздельно. Не в пивнушке перед корешами мысли изрыгаешь.
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А как ему писать если его ЗЕбил с бумажки читате еле- еле, и говорит как шпана дворовая, так шо хотеть от его зебильчиков??
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Петеольгино это не для вас написано.Иди на козин,дякуваты.
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Яндекс с большой буквы Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 6128.Понимаю,самый лучший в мире братазер Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 6128
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соевых отсечь...нет,лучше высечь ))) Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 5271 Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 2330
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Рашенское быдло, ты хотя-бы гугл переводчиком научилось пользоваться и не палилось так по тупому.
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"Так (глава Офиса президента Андрей) Богдан с русским как региональным языком на Донбассе, а Комарницкий - с амнистией. Просто нет слов", - написал журналист.

Лише одне слово - РЕВАНШ русні.
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А чего, при таком то президенте и такой ЗЕКОманде не просто мона, а нуна ещё нас и налогом в10% от зарпалаты и пенсии обложить для погашения "морального ущерба" моральным уродам из ЛуГОНДОНии.
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ЗЕбилятня ведёт целенаправленую вполне осознанную политику назначения на должности сепаров, манкуртов и откровенно кремлёвских шлюх. Совпадение??
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Ну правильно. Презик же четко сказал: "они наши люди". За что проголосовали, то и получили.
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Им это нравится, им это все по приколу.
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Они скоро ещё захарченку, гиви и моторолле памятники по всей Украине ставить начнут! Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 5260
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У Пети хоть зрада чередовалась с перемогой. А тут сплошная ЗЕсепар зрада бесконечная...Прикидую что будет после того как сепарня заведёт слугу Урода в Раду и соорудит коалицию с Медведчуком и Жопоблоком Бойко..
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В тему...
"Попрошу не ділити нас на "своїх" і "чужих", людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони такі ж українці, дефектів у них немає", - сказав Зеленський. Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 3384

"Дефектів у них немає" - Зеленський звернувся до українців
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ЗЕ-БИЛЫ!
Ну что, дадим ему "100 дней", на окончательную КАПИТУЛЯЦИЮ?!!

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А мене в цій інфі вразило те, що гом-журик Руденко почав волоса на анусі рвати. Після того, як він всіма своїми брехливими зубами допомагав зебілам оббріхувати Пороха... І не де небудь - а на Deutsche Welle та на Еспресо.
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А теперь типа " Я не я и ража там не моя". Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 1947 Их теперь таких раздупляется все больше и больше. Типа "Бл*ть, что же мы натворили". Но признаться привселюдно - тяжко
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Та якби ж хоч тепер були чесними... Якби ж привселюдно чесно признались...
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ну а шо?
оно же потомки вертухаев=))

По итогам года веб ящиками для доносов воспользовались почти 1 млн россиян
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Бывший обожатель ПР, ректор ментовского вуза. Спросите у того кто учился там, какие были расценки и т.д. "Борец с коррупцией" Так посмотреть, то у ЗЕлени много таких "борцов с коррупцией".
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Поменялся президент и поменялись законы что ле? Теперь убийца не убийца а педофин не педофил. Всех амнистировать и выпустить на волю? Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 1891
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Сдача Украины уже началась и довольно быстро. Думаю к концу году уже будет дефолт..
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не ... порох хорошую фин подушку для Украины отложил .. врядли к концу ... но к лету стопудово
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Это чистая арифметика. Стало известно,что НБУ за последние 2 мес. потратил 1,5млд. дол. из 20млд. золотого запаса.Осенью огромные платежи за кредиты. Критический размер золотого запаса 5-7млд. дол. Вот и считайте,что будет к концу года.
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Який дефолт? Наче ж у серпні почнуть усе з ,,чистого аркушу,,
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Что можно сейчас сделать? Не голосовать на выборах за партию "Слуга народа" (Слуга Иродов) и за партии предателей Родины-За ЖОПУ Метверчука и Бойко и Жопоблок (Опоз.блок) и их выдвиженцев по округам.. Это гражданский долг каждого украинского ГРАЖДАНИНА!
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Як би зараз вили зеботи, якби це було ось так
Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 2470

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войну нужно как-то прекращать
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ну да ... капитулировать??)))) или "просто перестать стрелять" (ждать пока или у сепаров патроны кончаться или не дай бог украинци) ??? както так прекращать???
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Шо мелеш ? "Как-то" це як ? Якщо здати ***** теж буде "мир"
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А поясніть докладніше оце "как-то". Як ви пропонуєте закінчити війну і встановити світ на Донбасі, щоб цей варіант не приніс Україні борошна національного масштабу? З ворогом, який розуміє лише потужний удар куркулем по особі, коли аж мова з рота вилітає - все інше для нього слабкість? Як?...
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немцы убили 20 миллионов в отечественнй войне и что? лепшие друзья украины,европы, россии, все войны когда нибудь кончаются или хотите как абреки вести 100летние войны?
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Спробу аргументувати зараховано...
Але ніт ❌
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Война, которую ты в рузге стиле называешь "отечественной", закончилась только после полного разгрома и капитуляции Германии с союзниками, смертью ее лидера и установления территориального контроля над ней.
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Амністія для бойовиків передбачена в особливому статусі Луганди, який пропхав пєця-мародер зі своїми холуями. То що ж ви хочете від цього конченого сепара ? І такої ******* повно в списках клоуна-українофоба
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если бы не пєця-мародер .. не факт шоб ты щас тут шото писал ... может правда под расписку фсб
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С такой властью сначала амнистию сепарам, потом - суды над воинами АТО и добровольцами - всеми теми, кто будет оказывать сопротивление сдачи Украины Кремлю.
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Еще -5% голосов Зеленскому. Неужели ЗЕ такой мазохист и самойбийца что открытых сепаров назначает на такие высокие должностя
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цензор информацию надо выкладывать полностью . не красиво не договаривать особенно в таких вопросах . вот что сказал Комарницкий...... жителей можно условно разделить на три группы . 1 те кто воевал и держал в руках оружие суд и уголовное наказание . чиновников и сотрудников гос учреждений амнистия . третья бизнес и предприниматели .... там много навешано ярлыков но мы должны понимать что люди выживали .... что не правильно? всех расстрелять?
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прохосрань не обольщайтесь все ваши потуги пустой звук.
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ОПГ ЗЁ - латентные сепаратисты и предатели. Просто капитуляцию они реализуют постепенно, чтобы ЗЕдебилам не было так обидно, что их развели как лохов.
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дурень прочитай полностью интервью Комарницкого . лошара.
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Да, точь-в-точь как Порошенко. Ну, это уже проверенная стратегия - когда марионетки полностью себя дискредитируют во власть задвигают дублеров следующего эшелона.
Но устранение от власти старых марионеток и приятие новых - это все равно правильный, в тактическом плане, ход. Он не ведет ни к какой победе, ни к решению какой-либо проблемы, но позволяет сбить темпы вредительства.
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А вы что думали если до сих пор у него там брат и семья?
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я знову ж, в 2925-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко
 
 
 
 
 
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