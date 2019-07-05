 Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Сергей Руденко.



"Виталий Корманицкий, согласованный Кабмином на должность председателя Луганской ОВГА, еще не получил губернаторский портфель, а уже заговорил об амнистии для жителей оккупированного Донбасса. Он объясняет это тем, что, мол, поменялся президент и поменялось понимание реинтеграции. Серьезно? Амнистия для чиновников, которые работают сейчас на оккупационную власть? Серьезно? Для предпринимателей, которые содержат оккупантов? А кто будет проводить эту сепарацию – кто попадает под амнистию, а кто нет? Может, бывший член фракции Партии регионов в Луганском областном совете Комарницкий хочет взять эту функцию на себя?" – заявил Руденко.

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Он считает удивительным, что кандидат в губернаторы начинает комментировать вопросы, которые не входят в его компетенцию.



"Так (глава Офиса президента Андрей) Богдан с русским как региональным языком на Донбассе, а Комарницкий – с амнистией. Просто нет слов", – написал журналист.





26 июня Кабинет Министров по представлению Офиса президента согласовал для назначения восемь председателей областных государственных администраций, в том числе и Комарницкого – на должность главы Луганской ОГА. Теперь указ о назначении должен подписать президент Владимир Зеленский.



Виталий Комарницкий – ректор перемещенного на подконтрольную территорию Луганского университета внутренних дел, бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.

В комментарии журналистам он заявил, что чиновники и работники бюджетных учреждений, работающие на территории оккупированной части Донбасса, должны подлежать амнистии, писали 4 июля "Новости Донбасса".





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