 Комарницкий еще не губернатор, но уже заговорил об амнистии для тех, кто поддерживал оккупацию Донбасса, - журналист Руденко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Сергей Руденко.
"Виталий Корманицкий, согласованный Кабмином на должность председателя Луганской ОВГА, еще не получил губернаторский портфель, а уже заговорил об амнистии для жителей оккупированного Донбасса. Он объясняет это тем, что, мол, поменялся президент и поменялось понимание реинтеграции. Серьезно? Амнистия для чиновников, которые работают сейчас на оккупационную власть? Серьезно? Для предпринимателей, которые содержат оккупантов? А кто будет проводить эту сепарацию – кто попадает под амнистию, а кто нет? Может, бывший член фракции Партии регионов в Луганском областном совете Комарницкий хочет взять эту функцию на себя?" – заявил Руденко.
Он считает удивительным, что кандидат в губернаторы начинает комментировать вопросы, которые не входят в его компетенцию.
"Так (глава Офиса президента Андрей) Богдан с русским как региональным языком на Донбассе, а Комарницкий – с амнистией. Просто нет слов", – написал журналист.
26 июня Кабинет Министров по представлению Офиса президента согласовал для назначения восемь председателей областных государственных администраций, в том числе и Комарницкого – на должность главы Луганской ОГА. Теперь указ о назначении должен подписать президент Владимир Зеленский.
Виталий Комарницкий – ректор перемещенного на подконтрольную территорию Луганского университета внутренних дел, бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.
В комментарии журналистам он заявил, что чиновники и работники бюджетных учреждений, работающие на территории оккупированной части Донбасса, должны подлежать амнистии, писали 4 июля "Новости Донбасса".
Вони намагаються втюхати нам липовий мир, а фактично капітуляцію.
Але насправді народ то не готовий, не дивлячись на маніпулятивні опитування.
Буде величезний супротив. рашка точно сюди зайде на допомогу, так що велика кров цілком можлива.
https://youtu.be/8Tylw1FLUq0
Лише одне слово - РЕВАНШ русні.
"Попрошу не ділити нас на "своїх" і "чужих", людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони такі ж українці, дефектів у них немає", - сказав Зеленський.
"Дефектів у них немає" - Зеленський звернувся до українців
Ну что, дадим ему "100 дней", на окончательную КАПИТУЛЯЦИЮ?!!
оно же потомки вертухаев=))
По итогам года веб ящиками для доносов воспользовались почти 1 млн россиян
Але ніт ❌
Но устранение от власти старых марионеток и приятие новых - это все равно правильный, в тактическом плане, ход. Он не ведет ни к какой победе, ни к решению какой-либо проблемы, но позволяет сбить темпы вредительства.