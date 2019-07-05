 Военнослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя "заказы" по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Следователи нашего Центрального аппарата установили, что только в течение 2018 служащий сбыл 8 единиц огнестрельного оружия на общую сумму 400 тысяч гривен. Какое оружие продавал? Это были пистолеты "Макарова", которые есть на вооружении Нацгвардии, а также пистолеты иностранных марок - GLOCK, GRAND POWER, Walther PPK", - написала Варченко.
По словам первого замглавы ГБР, подозреваемый отправлял оружие покупателям в разобранном виде на разные почтовые отделения.
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"Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 УК. Если в суде будет доказана вина милиционера, ему грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы", - подытожила Варченко.
Едь туда. Или в РФ. Тоже ведь федерация))))
))))))
Эмигранты, как правило, слабо соображают в законодательстве. Причин две:
- законопослушность,
- страх.
Это, объективно, хорошие причины. Так и должно быть, так и есть.
Другой вопрос, что в ряде моментов люди реально далеки от реалий законодательства " новой родины".
Проверено беседой с "немцем", муж рузьський немки, выехавшие в Германию в начале 90х.
Разговор в 2006. Товарищ ассимилировались, вышку в Ганновере получил, но дрейф по деталям. Законодательство
Но вот в Украине чурки сорокалетние по тридцать лет живут, считают что знают все, но дебилы́
Бэндэр и добробатов тоже...
Господа, а чем их хуже Аваков ?!?