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Все про:оружие (3718) Национальная гвардия (1195) Варченко Ольга (34) ГБР (403)

 Военнослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя "заказы" по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт по делу столичного нацгвардейца, который только за 2018 год продал 8 пистолетов.

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователи нашего Центрального аппарата установили, что только в течение 2018 служащий сбыл 8 единиц огнестрельного оружия на общую сумму 400 тысяч гривен. Какое оружие продавал? Это были пистолеты "Макарова", которые есть на вооружении Нацгвардии, а также пистолеты иностранных марок - GLOCK, GRAND POWER, Walther PPK", - написала Варченко.

По словам первого замглавы ГБР, подозреваемый отправлял оружие покупателям в разобранном виде на разные почтовые отделения.

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"Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 УК. Если в суде будет доказана вина милиционера, ему грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы", - подытожила Варченко.

Военнослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя заказы по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136003
 
 
 Топ комментарии
 
Я стал Гражданином США еще когда хуйло было лакеем у Собчака Военнослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя "заказы" по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР - Цензор.НЕТ 944
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В США использование Федеральной Почты для совершения противоправных деяний - тяжелая (felony) федеральная статья. Т.е., к основной статье автоматом прицепляется федеральный срок в несколько лет.
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Пошел в магазин и купил, если ты законопослушный гражданин. А если нет - таки да, хитрые схемы либо нелегальный рынок.
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Блин, а у нас парнягу взяли в цех на работу, снайпер, 86 только официально подтверждённых...надо у него поинтересоваться, а то все люди как люди, один я как... Военнослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя "заказы" по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР - Цензор.НЕТ 7520
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Шо , очередной ЗЕбарыга наживается на армии?
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В США использование Федеральной Почты для совершения противоправных деяний - тяжелая (felony) федеральная статья. Т.е., к основной статье автоматом прицепляется федеральный срок в несколько лет.
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В США... И федерация, и законодательство иное и граждане...
Едь туда. Или в РФ. Тоже ведь федерация))))
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Я стал Гражданином США еще когда ***** было лакеем у Собчака
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Типа классный пацан!
))))))
Эмигранты, как правило, слабо соображают в законодательстве. Причин две:
- законопослушность,
- страх.
Это, объективно, хорошие причины. Так и должно быть, так и есть.
Другой вопрос, что в ряде моментов люди реально далеки от реалий законодательства " новой родины".
Проверено беседой с "немцем", муж рузьський немки, выехавшие в Германию в начале 90х.
Разговор в 2006. Товарищ ассимилировались, вышку в Ганновере получил, но дрейф по деталям. Законодательство
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Я тут прожил бОльшую часть жизни и разбираюсь в законодательстве потому шо я гражданин, а не подданный.
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Вот что гордость, патриотизм прививают - правильно.
Но вот в Украине чурки сорокалетние по тридцать лет живут, считают что знают все, но дебилы́
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Тут тоже арабы, китайцы и русня по 30 лет живут, а по-английски "моя твоя не понимай".
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В Америке чтобы купить пистолет надо придумывать хитрые схемы?
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Пошел в магазин и купил, если ты законопослушный гражданин. А если нет - таки да, хитрые схемы либо нелегальный рынок.
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Правого сектора нет...

Бэндэр и добробатов тоже...
Господа, а чем их хуже Аваков ?!? Военнослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя "заказы" по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР - Цензор.НЕТ 8419
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*медыкованный **** оказался...******** картонная вооружала бандюков и психопатов разных...а потом стрельба по стране на улицах...надеюсь хоть эту тварь посадят на дольше...ну а мажоров и барыг ссат сажать..
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50 тищ за пушку? шось занадто! Я рощитував купити за тищу
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя "заказы" по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР
 
 
 
 
 
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