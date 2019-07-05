 "Количество боевых частей не уменьшится", - Хомчак опроверг информацию о сокращении войска

Об этом он заявил в интервью информационному агентству Минобороны "Армия inform", сообщает Цензор.НЕТ.По словам Хомчака, в отдельных воинских частях значительно раздут штат.

"Почему в отдельных воинских частях значительный некомплект при том, что численность армии почти достигает определенной законом? Подскажу: штаты раздули. А, как известно, пустые ячейки, ваканты не воюют. Поэтому я отдал указание о проведении надлежащих расчетов по упорядочению штатной численности Вооруженных сил. Разумеется, не снижая боеспособности и с учетом привлечения при необходимости оперативного резерва в состав этих частей", - пояснил Хомчак.

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Начальник Генштаба утверждает, что на следующий день после того, как он поставил задачу провести такие расчеты, "поднялась шумиха".

"Критику моих заявлений о намерениях активно реформировать Генштаб, систему управления, обеспечения войсками и т.п. оцениваю как влияние враждебной пропаганды для дискредитации новой власти и назначенных президентом Зеленским чиновников... Не спешите с выводами, не подыгрывайте врагу", - призвал Хомчак.

Также Хомчак заявил, что в ближайшее время в ВСУ не планируют отказываться от военного призыва в пользу полностью контрактной службы.

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"Конечно, лучше иметь полностью контрактную, должным образом обеспеченную армию. Такое войско имеет весомые преимущества. Но в том случае, когда эффективно работает система подготовки резерва в государстве, которая должна работать без сбоев на любом из этапов, начиная со средней школы. Примеров в мире немало. Изучаем приемлемые для нас. Однако в ближайшее время мы не откажемся от нынешней смешанной системы комплектования армии", - подчеркнул Хомчак.