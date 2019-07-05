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Все про:армия (7465) Генштаб ВС (981) контракт (335) призыв (491) ВСУ (296) Хомчак (45)

 "Количество боевых частей не уменьшится", - Хомчак опроверг информацию о сокращении войска

Начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак опроверг слухи о сокращении войска. По его словам, речь идет об "упорядочении штатной численности".

Об этом он заявил в интервью информационному агентству Минобороны "Армия inform", сообщает Цензор.НЕТ.По словам Хомчака, в отдельных воинских частях значительно раздут штат.

"Почему в отдельных воинских частях значительный некомплект при том, что численность армии почти достигает определенной законом? Подскажу: штаты раздули. А, как известно, пустые ячейки, ваканты не воюют. Поэтому я отдал указание о проведении надлежащих расчетов по упорядочению штатной численности Вооруженных сил. Разумеется, не снижая боеспособности и с учетом привлечения при необходимости оперативного резерва в состав этих частей", - пояснил Хомчак.

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Начальник Генштаба утверждает, что на следующий день после того, как он поставил задачу провести такие расчеты, "поднялась шумиха".

"Критику моих заявлений о намерениях активно реформировать Генштаб, систему управления, обеспечения войсками и т.п. оцениваю как влияние враждебной пропаганды для дискредитации новой власти и назначенных президентом Зеленским чиновников... Не спешите с выводами, не подыгрывайте врагу", - призвал Хомчак.

Также Хомчак заявил, что в ближайшее время в ВСУ не планируют отказываться от военного призыва в пользу полностью контрактной службы.

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"Конечно, лучше иметь полностью контрактную, должным образом обеспеченную армию. Такое войско имеет весомые преимущества. Но в том случае, когда эффективно работает система подготовки резерва в государстве, которая должна работать без сбоев на любом из этапов, начиная со средней школы. Примеров в мире немало. Изучаем приемлемые для нас. Однако в ближайшее время мы не откажемся от нынешней смешанной системы комплектования армии", - подчеркнул Хомчак.

Источник: https://censor.net.ua/n3135996
 
 
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В ході митингу під КСУ, нацдружини разірвали прапор України і демонстративно витирали об нього ноги.
Кому щє не ясно хто вони є?
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Потрібно збільшувати чисельність ЗСУ, до 400 тис. солдат та офіцерів. У путіна армія 2 млн. осіб, з яких 400 тис. солдати контрактники, 243 тис. офіцерів, решта строковики та військові пенсіонери які оформлені як цивільний персонал, але насправді є кадровими військовими! Наша армія 204 тис. солдат та офіцерів, з яких 40 тис. строковики яких неможливо задіяти у бойових діях. Потрібно скасувати строкову службу. щоб звільнити місця для контрактників які зможуть воювати! Нам хоча б бути в паритеті з росією по контрактникам та офіцерам, а для цього потрібно збільшувати чисельність ЗСУ до 600 тис. військових, інакше в нас мало шансів розбити путіна військовим шляхом.
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а 600 тысяч запросто победят 2 миллиона ?
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В стране война, политический кризис. прИзЕдент 5 июля со своей шоблой отрывается за границей, а на официальном сайте написано, что он за границей с 1 по 3 июля.

"Количество боевых частей не уменьшится", - Хомчак опроверг информацию о сокращении войска - Цензор.НЕТ 8412
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так то на мальдивы низзя,

а на ниагару запросто
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"Критику моих заявлений о намерениях активно реформировать Генштаб, систему управления, обеспечения войсками и т.п. оцениваю как влияние враждебной пропаганды для дискредитации новой власти и назначенных президентом Зеленским чиновников. Источник: https://censor.net.ua/n3135996

Сое на заметку
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шо-то я из москвы никакой критики не слышал.

про какого врага идёт речь ?

враг уже официально не в кремле ?
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соя, тебя предупредили. Это уже не «я просто высказываю мнение»
Это заявление командующего
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А кількість боєздатного особового складу ?
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Чтобы привести к власти Зелемойского, так подыгрывали врагу.
Так кто враг?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Количество боевых частей не уменьшится", - Хомчак опроверг информацию о сокращении войска
 
 
 
 
 
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