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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Италия (897) суд (22276) Национальная гвардия (1195) Маркив (40)

 Дело Маркива: адвокат привела доказательства непричастности нацгвардейца к гибели итальянского репортера и просит суд признать украинца невиновным. ФОТО

В трибунале итальянского города Павия, где год назад начался процесс над украинским нацгвардейцем Виталием Маркивым, завершились судебные прения. 5 июля с заключительной речью выступила второй адвокат украинца Донателла Рапетти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Дело Маркива: адвокат привела доказательства непричастности нацгвардейца к гибели итальянского репортера и просит суд признать украинца невиновным 01

Адвокат продолжила опровергать тезисы прокурора, обвиняющего нацгвардийца в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова на Донбассе в мае 2014 года.

Рапетти сосредоточилась на анализе проведенных экспертиз, в частности рюкзака погибшего Роккелли и видео из такси, которым группа репортеров прибыла к месту съемок. Также она уделила внимание роли подсудимого Маркива на месте службы (на горе Карачун) у оккупированного тогда Славянска.

По заключению адвоката, данные экспертов от обвинения и защиты совпадают. В то же время эти исследования не содержат полной информации, чтобы четко установить, от какого типа оружия погиб Роккелли. Обвинение со своей стороны настаивает что причинеа смерти - минометный обстрел.

Адвокат отметила отсутствие входных выстрелов из автомата AK-74 на крыше такси - есть только входные боковые отверстия. А это, по ее словам, свидетельствует о том, что Маркив не мог стрелять по такси сверху да еще и с расстояния более полутора километров. Автомат Калашникова (а только таким оружием владел солдат Маркив) по техническим возможностям имеет прицельную способность поражения 600 метров.

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Дело Маркива: адвокат привела доказательства непричастности нацгвардейца к гибели итальянского репортера и просит суд признать украинца невиновным 02

Рапетти отметила, что обязанностью нацгвардейца Маркива был сообщать руководству о приближении подозрительных лиц. Поэтому солдат выполнял армейский приказ, ничего незаконного в его действиях не было, тогда как обвинение именно эту роль наблюдателя ставит в вину подсудимому. По уголовному военному кодексу Италии нельзя наказывать военнослужащего за выполнение приказа, потому что солдат на войне должен его выполнять, а не обсуждать, сказала защитница.

В завершение, говоря об абсурдности обвинений, адвокат добавила, что нельзя точно сказать, кто и откуда стрелял 24 мая 2014 года, когда погибли репортеры. "Никто умышленно не хотел убить журналистов. Эти люди стали жертвами войны, а на войне стреляют против врага", - отметила адвокат Рапетти. Она попросила суд признать Маркива невиновным.

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Ранее итальянская прокуратура попросила 17 лет заключения для украинца.

Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.

Смотрите: "Он законно защищал свою родину", - МВД намерено сделать все для защиты в итальянском суде нацгвардейца Маркива. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3135995
 
 
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Итальянцы судят Украинца за то что два остолопа поперлись в район боевых действий на территории Украины.У меня взрыв мозга!!!
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когда макаронники выплатят репарации за оккупацию Украины в 1941-1943 годах...?
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А чому Україна не вибудовує захист Марківа на підставі неможливості притягнення до відповідальності солдата який офіційно воював за вбивство терориста, який воював на стороні міжнародних терористів? Що це за цирк? Ми доводимо що Марківа не було десь там на фронті, а завтра будуть судити інших українських військових та солдат НГУ? Взагалі питання суду над українськими солдатами та силовиками за виконання службових обов'язків це повний правовий нігілізм Італії і потрібно виходити на міжнародні структури щоб Італія взагалі була викинута з правового поля ЄС! Що це за цирк? Італієць був на стороні терористів, отже був злочинцем! Його потрібно було вбити, його смерть це не випадковість а закономірність! Всі терористи будуть знищені рано чи пізно!
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Долбак!!! Человека защищают от абсурдных обвинений, которые касаются ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ инкриминируемых ему, действий, а не о праве им их совершать... Ну, ты, "Игорёк", и "Долбак!!! Мозги питекантропа!.
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Так... "Стоять, Зорька!!!" Теперь "расклад" иной... Появилась стрельба из АК-47... Та объясните мне, дураку, какого ХУ.!!! ГОД мозги парили об "миномётном обстреле"?!!! Мы об чём речь ведём? Шо попало ... Дурдом "Веселка"... Итальянскому суду, что, мозги отшибло?...
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Просто они очень хотят его посадить, оттуда и вся эта карусель.
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исследования не содержат полной информации, чтобы четко установить, от какого типа оружия погиб Роккелли. Обвинение со своей стороны настаивает что причинеа смерти - минометный обстрел. Источник:

https://censor.net.ua/n3135995

Жах.
Судебно медицинский эксперт что думает по этому поводу?
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Зато своим гражданам максимум 2 года за наемничество на войне в Украине дают.
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Поки макарони судять нашого воїна, Китай і його технології, впевнено завойовують Україну в усіх сферах... https://www.youtube.com/watch?v=b6243eQ2eLI&t=1s
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Маркива: адвокат привела доказательства непричастности нацгвардейца к гибели итальянского репортера и просит суд признать украинца невиновным. ФОТО
 
 
 
 
 
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