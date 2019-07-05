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Все про:Добкин (939) Россия (73233)

 Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина

Украинского политика, известного своими пророссийскими взглядам, Михаила добкина не впустили на территорию РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Добкин написал в Фейсбуке. 

Добкин, комментируя пост, российского пользователя Станислава Ннатанзона, который сообщил о том, что Добкина не впустили в РФ, отметил: "Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвёмся!)))"

Сам Натанзон написал: "Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. У Добкина - российский Орден Дружбы, если что".

Также читайте: Нардеп Добкин по прозвищу "Допа": я поддерживаю Зеленского, а Порошенко - помятое мурло

Источник: https://censor.net.ua/n3135993
 
   
 Топ комментарии
 
Треба було його і в Україну не пускати, хай би падло жив між кордонами. Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина - Цензор.НЕТ 5749
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краще би його до нас не пустили.
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Ну що, Допа? Те відчуття, коли розривав дупу за всруський світ, а тобі за це - зуя на паличці?
Ц-ц-ц. Отакий от пердімонокль, чуваче.
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Надо было его между границ на месяцок оставить,чтоб завыл.
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який же ж дурень захоче, щоб по його дорогах їздив обдовбаний чорт на мотоциклі?
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Треба було його і в Україну не пускати, хай би падло жив між кордонами. Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина - Цензор.НЕТ 5749
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Так пусть бы на лавчоке месяцок потусовался Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина - Цензор.НЕТ 3401
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От хай би жив у літаку як у фільми італь"янці в росії.
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Ну що, Допа? Те відчуття, коли розривав дупу за всруський світ, а тобі за це - зуя на паличці?
Ц-ц-ц. Отакий от пердімонокль, чуваче.
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можна прибежище в Европе просить
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Был бы Петя ещё президентом, орден бы выписал
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сказала сепарская фанатка кремлёвского колаборанта ЗЕлёной шмаркли..
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А че он когда ему сказали что в рашку со своим низзя, прямо на столе таможни 5 дорожек всасал!!!!!
Конкуренцию ФСБ у себя не потерпит!Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина - Цензор.НЕТ 4444
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Прорывайся и не возвращайся. Не тяжело наверное быть шалавой.
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"ЛашареМи контааааре!.. Добкино доминооооо! Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина - Цензор.НЕТ 914
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Приказали пока оставаться в Украине и быть на связи...
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А, чему тут удивляться,если такими отбросами человечества, как этот добкин даже Праша брезгует? Впрочем удивляться можно наличию тех, кто голосует на разных выборах за такие отбросы, как опоблоки, за життя рабиновмча, батькивщину старухи-колясочницы ну и слуг урода.
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Не помог даже орден "Дружбы" от Путина

ВОт такая она "дружба" у свинособак. Сегодня тебе орден, а завтра как вонючему шакалу позорный "дружеский" пинок под зад от мышебратьев и лети себе чучело. Здесь ты кацапская шлюха, а на на Рабсее ты для них вонючий хохол, а в итоге ты безродная малоросская шваль. Ты куча говна, и тут и там тоже.
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сепарам на заметку -предателей не где не любят
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Та походу ты давно,,прорванный,,гндон,судя по орденам от фашистов
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДобкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина
 
 
 
 
 
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