 Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Добкин написал в Фейсбуке.

Добкин, комментируя пост, российского пользователя Станислава Ннатанзона, который сообщил о том, что Добкина не впустили в РФ, отметил: "Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвёмся!)))"

Сам Натанзон написал: "Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. У Добкина - российский Орден Дружбы, если что".

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