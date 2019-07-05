 Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Добкин написал в Фейсбуке.
Добкин, комментируя пост, российского пользователя Станислава Ннатанзона, который сообщил о том, что Добкина не впустили в РФ, отметил: "Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвёмся!)))"
Сам Натанзон написал: "Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. У Добкина - российский Орден Дружбы, если что".
Ц-ц-ц. Отакий от пердімонокль, чуваче.
Конкуренцию ФСБ у себя не потерпит!
Слава "героям"!
ВОт такая она "дружба" у свинособак. Сегодня тебе орден, а завтра как вонючему шакалу позорный "дружеский" пинок под зад от мышебратьев и лети себе чучело. Здесь ты кацапская шлюха, а на на Рабсее ты для них вонючий хохол, а в итоге ты безродная малоросская шваль. Ты куча говна, и тут и там тоже.