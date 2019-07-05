 Избирательный кодекс предварительно готовы поддержать 240 нардепов, - Парубий

Об этом Председатель ВР Андрей Парубий сказал во время итоговой пресс-конференции в пятницу, 5 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я разговаривал со всеми председателями фракций - они даже называли мне количество депутатов, которые будут голосовать от их фракций, количество депутатов, по которым они гарантируют, что те будут находиться в сессионном зале. Пока мой предварительный подсчет - 240 голосов", - отметил Парубий.

Читайте также: Рада рассмотрела более 2700 поправок к проекту Избирательного кодекса

В то же время на вопрос, какой переходный барьер для политических партий предусматривается в новом Избирательном кодексе, Парубий уточнил, что предлагает рабочей группе рассмотреть вариант от 2% до 5%.

"Рабочая группа имеет предложения и 2% и 4%, и 5%. И действительно, все будет очень просто: за какую цифру будет больше "за", та будет поставлена в окончательную редакцию", - уточнил председатель ВР.

Он также добавил, что 10 июля после рассмотрения поправок рабочая группа по наработке Избирательного кодекса должна будет выделить те поправки, которые войдут в тело закона. По словам спикера, этот документ будет большим и будет насчитывать, возможно, даже 20 страниц.

Напомним, Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса 6 июня.