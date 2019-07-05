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Все про:ВР (23119) избирательный закон (160) Парубий (1976)

 Избирательный кодекс предварительно готовы поддержать 240 нардепов, - Парубий

Спикер украинского парламента Андрей Парубий рассчитывает, что принятие Избирательного кодекса поддержит 240 народных депутатов.

Об этом Председатель ВР Андрей Парубий сказал во время итоговой пресс-конференции в пятницу, 5 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я разговаривал со всеми председателями фракций - они даже называли мне количество депутатов, которые будут голосовать от их фракций, количество депутатов, по которым они гарантируют, что те будут находиться в сессионном зале. Пока мой предварительный подсчет - 240 голосов", - отметил Парубий.

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В то же время на вопрос, какой переходный барьер для политических партий предусматривается в новом Избирательном кодексе, Парубий уточнил, что предлагает рабочей группе рассмотреть вариант от 2% до 5%.

"Рабочая группа имеет предложения и 2% и 4%, и 5%. И действительно, все будет очень просто: за какую цифру будет больше "за", та будет поставлена в окончательную редакцию", - уточнил председатель ВР.

Он также добавил, что 10 июля после рассмотрения поправок рабочая группа по наработке Избирательного кодекса должна будет выделить те поправки, которые войдут в тело закона. По словам спикера, этот документ будет большим и будет насчитывать, возможно, даже 20 страниц.

Напомним, Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса 6 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3135982
 
 
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так а в кодексі текст є, чи одні правки?
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Они его потом в допишут,именно так,как им надо...Да и когда они читали то,за что уже получили пару десятков тысячь баксов в конвертах?!Скоты конченные!
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Mald‏ @2mvtw 4 ч.4 часа назад

из интервью Данилко Гордону:
"после Евровидения предложили возглавить партию, создаваемую под меня- 'Проти Всіх',место в Раде... 50 тыс.$ только за 'поговорить' со мной… предложили 3 млн$… я понял что убьют и отказался…" готовили на роль зели.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=595&v=oOT_sC_HhDI
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Лебедина пісня Парубія і нинішньої ВР. В 2014 році планів було громадьйо. А там рутина , корупція, кумівство..
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На это рыло Парубиевское,смотреть нет сил.А когда эта мразота свою пасть картавую раззевает и что-то там ею высерает,то добра для страны не жди!На кол козла!
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Парубий - это никто и зовут его никак. И в Раде сейчас только Анти-народные депутаты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзбирательный кодекс предварительно готовы поддержать 240 нардепов, - Парубий
 
 
 
 
 
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