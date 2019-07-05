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 "Колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров", - президент подписал закон о предвысшем образовании

Президент подписал закон о профессиональном предвысшем образовании.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Министерство образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.

"Закон "О профессиональном предвысшем образовании" подписан президентом. А это значит, что уже с 2020 года колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров - это будет уровень профессионального предвысшего образования; образование взрослых станет более гибким - человек сможет получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства в течение жизни; заведения получат новую систему государственного финансирования; ️студенты смогут свободно выбирать форму обучения, в частности, будет больше возможностей для дуального образования", - говорится в сообщении.

Колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров, - президент подписал закон о предвысшем образовании 01

В целом закон предусматривает следующие изменения:

- вводятся элементы корпоративного управления учреждениями, что будет способствовать урегулированию конфликта интересов. При заведении будет действовать Наблюдательный совет, который будет работать над стратегическим развитием заведения, искать дополнительные источники финансирования, сможет влиять на руководство в случае существенных проблем в деятельности;

- избрание руководителя будет предусматривать рейтинговое голосование коллектива. Кроме того, срок пребывания на должности будет ограниченным;

- учреждения будут готовить профессиональных младших бакалавров, а при наличии лицензии осуществлять подготовку по короткому циклу высшего образования или первому (бакалаврскому) уровню;

- новая система государственного финансирования: субвенция из госбюджета будет покрывать получение полного всеобщего среднего образования, а также подготовку по специальностям, которым предоставляется особая поддержка;

- не устанавливаются ограничения по возрасту студентов, количеству предварительно полученных дипломов за бюджетные средства;

- возможность формировать индивидуальные образовательные траектории и предоставлять выбор формы образования (сетевая, дуальная, обучение на производстве и т.д.)

Напоминаем, закон "О профессиональном предвысшем образовании" Верховная Рада приняла 6 июня. Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Над проектом закона работала широкая рабочая группа, в которую вошли представители всех заинтересованных сторон при активном участии народных депутатов и представителей министерства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект о полном общем среднем образовании

Источник: https://censor.net.ua/n3135981
 
 
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Младший бакалавр - это как ефрейтор! "Колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров", - президент подписал закон о предвысшем образовании - Цензор.НЕТ 119
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За чем сочинять то чего нигде нет? "младший" бакалавр это название, которое в мире никто не применяют. Бакалавр - это уважаемая академическая степень полноценного высшего образования в всём мире! И этот бред происходит в стране которая ввела у себя болонскую систему образования и претендует чтобы ее дипломы признавали в других странах... а теперь бывшие ПТУ - выпускают бакалавров...
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Головне, що вже в ООН відзвітували. А там як вийде, так і вийде.
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"предвысшее", "посленачальное", "междусреднее"....
Развели "образований"...
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а сделать еще одну ступенечку супер младшего бакалавра не додумались?чтоб дите училось лет так до 35?
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Это позже, когда учителя по 4000 евро будут получать..
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Вова в перемогах от петруся не отстаёт. Так это мы по числу бакалавров европу с америкой обскачем.
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Каааак напроизводит Украина бакалавров за свой счет, для польских плантаций клубники
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Предлагаю ввести погоны: младший бакалавр, бакалавр, старший...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров", - президент подписал закон о предвысшем образовании
 
 
 
 
 
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