 Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Украину представляла тактическая группа специальных операций SOLTG (Special Operations Land Task Group).

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Во время учений "Flaming Sword-2019" оценивались способности подразделения, по планированию, проведению и обеспечению специальных действий по различным сценариям в соответствии с процедурами и стандартами НАТО. Также одним из главных критериев была оценка совместимости украинского SOLTG с подразделениями SOF стран НАТО.







По результатам учений "Flaming Sword-2019" украинское подразделение успешно прошло оценивание по процедурам NATO EVALUATION.

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