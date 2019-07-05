 Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Украину представляла тактическая группа специальных операций SOLTG (Special Operations Land Task Group).
Во время учений "Flaming Sword-2019" оценивались способности подразделения, по планированию, проведению и обеспечению специальных действий по различным сценариям в соответствии с процедурами и стандартами НАТО. Также одним из главных критериев была оценка совместимости украинского SOLTG с подразделениями SOF стран НАТО.
По результатам учений "Flaming Sword-2019" украинское подразделение успешно прошло оценивание по процедурам NATO EVALUATION.