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 Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве. ФОТОрепортаж

Одно из подразделений Сил специальных операций ВСУ вернулось с многонациональных учений "Flaming Sword-2019", которые завершились в Литве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве 01

Украину представляла тактическая группа специальных операций SOLTG (Special Operations Land Task Group).

Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве 02

Смотрите: Подразделение Сил спецопераций ВСУ приняло участие в международных учениях спецназа Trojan Footprint-2019 в Болгарии. ФОТО

Во время учений "Flaming Sword-2019" оценивались способности подразделения, по планированию, проведению и обеспечению специальных действий по различным сценариям в соответствии с процедурами и стандартами НАТО. Также одним из главных критериев была оценка совместимости украинского SOLTG с подразделениями SOF стран НАТО.

Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве 03
Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве 04
Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве 05

По результатам учений "Flaming Sword-2019" украинское подразделение успешно прошло оценивание по процедурам NATO EVALUATION.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 140-й центр ССО ВСУ стал первым в истории подразделением сил быстрого реагирования из страны не члена НАТО, которое прошло сертификацию Альянса

Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве 06

Источник: https://censor.net.ua/n3135977
 
   
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