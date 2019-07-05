 "Это позорное явление", - Гриневич выступила против репетиторства в школах

Об этом Гриневич заявила в интервью изданию "Высокий замок", сообщает Цензор.НЕТ.
Министр рассказала, что иногда учителя специально не работают на уроках как следует, чтобы потом дети ходили к ним на индивидуальные занятия.
"Это позорное явление! Мы подготовили письма Министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично, и это нарушение. То есть, учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором - это конфликт интересов", - заявила Гриневич.
При этом министр считает, что индивидуальные занятия могут быть частью перечня платных услуг, которые предоставляет школа.
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"Школа имеет право предоставлять легальные платные образовательные услуги. Среди них - индивидуальное обучение с детьми. Это учитывается как урок. С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг", - сказала глава Минобразования.
Лилия Гриневич напомнила, что у части детей, получивших очень высокие результаты ВНО, не было репетиторов. "Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка", - подытожила министр.
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Так они посмотрели как депутаты работают в Раде и сделали выводы . Гриневич , шось не так
"Врач не может проводить своим пациентам платные индивидуальные приемы из-за конфликта интересов."
Конфликта интересов нет?
Вопрос. Что сподвигло художников это нарисовать？
Жду ответа, умник соевый.
Это из ЗНО. Я не сам придумал.
Хочешь, я накидаю тут тебе подобного много, если у тебя в гугле не все получается？
а що "сподвігло" художників - мабуть патріотизм
А в школах должны учить, а не деньги с родителей выманивать!
Що вас не влаштовує? Бажаєте розірвати це порочне коло? Є пропозиції як це зробити? В мене є, але більшості це не сподобається.
Скільки разів тут на сайті я про це писав, як мені тут доводили, що не має цього, що бідні вчителя живуть на мізерну зарплату і т.п. Може прийшов час казати правду? У нас така кончена країна, бо УВЕСЬ наш народ кончений. Від Президента, до останнього громадянина. Не має тут ні моралі, ні совісті ні честі.
Навіть в школі, вчитель, який формує світогляд дитини - умисно з неї знущається занижуючи оцінки, задля вимагання грошей із батьків і це ВСЮДИ!!! В нас взагалі дійшло до того, що діти які мають з предмету в школі 6 - виграють обласні олімпіади.
Народ, потрібно змінювати країну. Усе це Совкове лайно має залишитись у минулому. Нехай краще буде освіта, медицина, дороги і т.п платними, але будуть, ніж ця дурна, нікому нах.р непотрібна імітація освіти, медицини, доріг... Не будуть в країні яка не є концтабором люди працювати "задарма" НЕ БУДУТЬ!!!
Это не помешало учиться тем кто хотел...
Брали репетиров для поступления в Вузы перед окончанием школы...
Ребенка не заставишь, если он не хочет...
"И один человек может привести лошадь к водопою, но сотня не сможет заставить ее пить (с).."
Я ні до яких репетиторів не ходив і нормально ЗНО здав.
В нашей школе невозможно давать нормальные знания всем, потому, что приходится ориентироваться на отстающих.
А більшисть дітей ризикують стати даунами за теперішньої системи освіти. Що ви змінили за 5 років ? Як був совок, так і залишився. Вчителі геть не вмотивовані, не зацікавлені в розвитку дитини, байдужі до навчального процесу загалом. Хіба реформа змінила якість підготовки вчителів, їхню кваліфікацію ? Часто чуєш від батьків :" Що дає ця школа, якщо дитина має ходити до репетиторів щоб здати ЗНО ?!"