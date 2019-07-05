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Все про:школа (1869) Минобразования (1080) ВНО (218) Гриневич (389)

 "Это позорное явление", - Гриневич выступила против репетиторства в школах

Министр образования Лилия Гриневич заявила, что учитель не может проводить со своим учеником платные индивидуальные уроки из-за конфликта интересов.

Об этом Гриневич заявила в интервью изданию "Высокий замок", сообщает Цензор.НЕТ.

Министр рассказала, что иногда учителя специально не работают на уроках как следует, чтобы потом дети ходили к ним на индивидуальные занятия.

"Это позорное явление! Мы подготовили письма Министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично, и это нарушение. То есть, учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором - это конфликт интересов", - заявила Гриневич.

При этом министр считает, что индивидуальные занятия могут быть частью перечня платных услуг, которые предоставляет школа.

Читайте на Цензор.НЕТ: Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе, - Гриневич

"Школа имеет право предоставлять легальные платные образовательные услуги. Среди них - индивидуальное обучение с детьми. Это учитывается как урок. С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг", - сказала глава Минобразования.

Лилия Гриневич напомнила, что у части детей, получивших очень высокие результаты ВНО, не было репетиторов. "Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка", - подытожила министр.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Класс вундеркиндов: Четверо одноклассников из Луцка набрали максимальное количество баллов на ВНО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3135976
 
   
 Топ комментарии
 
Гриневич - найкращий міністр освіти за часів незалежності..... і, в даному випадку, вона на 100% права...
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правильно- пусть растут полными баранами- рабочая сила для европы
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Министр рассказала, что иногда учителя специально не работают на уроках как следует, чтобы потом дети ходили к ним на индивидуальные занятия.

Скільки разів тут на сайті я про це писав, як мені тут доводили, що не має цього, що бідні вчителя живуть на мізерну зарплату і т.п. Може прийшов час казати правду? У нас така кончена країна, бо УВЕСЬ наш народ кончений. Від Президента, до останнього громадянина. Не має тут ні моралі, ні совісті ні честі.
Навіть в школі, вчитель, який формує світогляд дитини - умисно з неї знущається занижуючи оцінки, задля вимагання грошей із батьків і це ВСЮДИ!!! В нас взагалі дійшло до того, що діти які мають з предмету в школі 6 - виграють обласні олімпіади.
Народ, потрібно змінювати країну. Усе це Совкове лайно має залишитись у минулому. Нехай краще буде освіта, медицина, дороги і т.п платними, але будуть, ніж ця дурна, нікому нах.р непотрібна імітація освіти, медицини, доріг... Не будуть в країні яка не є концтабором люди працювати "задарма" НЕ БУДУТЬ!!!
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правильно- пусть растут полными баранами- рабочая сила для европы
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Вы статью читали? Разговор о том что учителя сознательно плохо учат на уроках а потом подрабатывают "репетиторами" у своих же учеников.
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Это давно происходит, а Гриневич только перед выборами очки купила? Учителя давно не заинтересованы в качественном обучении, в классах давно обучаются все вместе и гении и дебилы и псих. недоразвитые и невозможно избавиться от них никаким способом. Нормальные дети страдают от психопатов и учеников и учителей, в школах насилие сплошь и рядом. С таким обучением все дети скоро перейдут на домашнее или онлайн- обучение и школы закроют.
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Чушь. Сколько он сможет взять на репетиторство из класса? Неужели всех? Или будет выбирать, вот этого плохо учу, а этого хорошо?
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Они и не берут всех, а только платежеспособных. Остальные пусть крутятся, как хотят. Зарплата ведь не связана с уровнем знаний класса.
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Сколько угодно и сделать групповые занятия (до десяти человек ).
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Это сообщение не открытие,а давно работающая схема.Уже не одно десятилетие.5 лет эта Гриневич ни чего не замечала?Не смешите в арод.Сделайте учетилям зарплаты нормальные,твари!Если эта Гриневич ни чего не знала,то от куда она взялась?Из тундры выползла 5 лет назад?****,брешут мрази на каждом слове!!!
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Гриневич, вся твоя образовательная система -это позор. Дети перегружены всякой ненужной ерундой, здоровье себе портят, у всех хронические заболевания, а нужных полезных знаний эта система не дает.
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До речі тут вчителі тоже так роблять, може в меншій мірі, бо робота учителя відноситься до високооплачуваних
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Все верно: либо пусть все-таки учатся и будут умной рабочей силой для Европы, или пусть растут полными баранами-рабочей силой для своей страны! И никаких вариантов! Надо - значит надо!
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" Министр рассказала, что иногда учителя специально не работают на уроках как следует, чтобы потом дети ходили к ним на индивидуальные занятия "

Так они посмотрели как депутаты работают в Раде и сделали выводы . Гриневич , шось не так "Это позорное явление", - Гриневич выступила против репетиторства в школах - Цензор.НЕТ 9563
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То есть "конфликт интересов" исчерпывается сразу же, когда деньги за дополнительные занятия идут не напрямую учителю - а дерибанятся в школе и дальше аж до министерства.
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ну тоді дайте вчителям обіцяні 4 тищ дольців "Это позорное явление", - Гриневич выступила против репетиторства в школах - Цензор.НЕТ 2963
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Дать этой дуре зарплату учителя и она вмиг поумнеет и не будет этот бред нести.. "Это позорное явление", - Гриневич выступила против репетиторства в школах - Цензор.НЕТ 1286
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Супрун, твою мать, слышала, что умные люди говорят?
"Врач не может проводить своим пациентам платные индивидуальные приемы из-за конфликта интересов."
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а в каком месте она дура?
Конфликта интересов нет?
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Непотизм (кумовство) - конфликт интересов? Гриневич только сейчас резко поумнела.
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Гриневич - найкращий міністр освіти за часів незалежності..... і, в даному випадку, вона на 100% права...
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Шоб твои дети в этом году ЗНО сдавали при этой наилучшей тварюке
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в твоїх дітей проблеми з українською мовою? чи відсутні мізки., як в батька?
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Четыре мурала. Леся, Тарас, Сковорода и еще кто то.
Вопрос. Что сподвигло художников это нарисовать？
Жду ответа, умник соевый.
Это из ЗНО. Я не сам придумал.
Хочешь, я накидаю тут тебе подобного много, если у тебя в гугле не все получается？
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на уроки треба було ходити і вчитися....
а що "сподвігло" художників - мабуть патріотизм
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Не все дети хотят учиться , не все родители готовы , чтобы их чадо стало умнее их . Репетитор - это УЧИТЕЛЬ , который переучивает после учителей .
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за зарплату... Ми імітуємо що платимо податки, держава імітує що платить вчителям (лікарям і т.п.) а вони імітують, що вчать (лікують) ваших дітей.

Що вас не влаштовує? Бажаєте розірвати це порочне коло? Є пропозиції як це зробити? В мене є, але більшості це не сподобається.
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Министр рассказала, что иногда учителя специально не работают на уроках как следует, чтобы потом дети ходили к ним на индивидуальные занятия.

Скільки разів тут на сайті я про це писав, як мені тут доводили, що не має цього, що бідні вчителя живуть на мізерну зарплату і т.п. Може прийшов час казати правду? У нас така кончена країна, бо УВЕСЬ наш народ кончений. Від Президента, до останнього громадянина. Не має тут ні моралі, ні совісті ні честі.
Навіть в школі, вчитель, який формує світогляд дитини - умисно з неї знущається занижуючи оцінки, задля вимагання грошей із батьків і це ВСЮДИ!!! В нас взагалі дійшло до того, що діти які мають з предмету в школі 6 - виграють обласні олімпіади.
Народ, потрібно змінювати країну. Усе це Совкове лайно має залишитись у минулому. Нехай краще буде освіта, медицина, дороги і т.п платними, але будуть, ніж ця дурна, нікому нах.р непотрібна імітація освіти, медицини, доріг... Не будуть в країні яка не є концтабором люди працювати "задарма" НЕ БУДУТЬ!!!
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100%...днем она преподает предмет ученикам, а вечером этим же ученикам преподает этот же предмет качественней(типа) за отдельную плату....ухренели совсем.. "Це ганебне явище", - Гриневич виступила проти репетиторства в школах - Цензор.НЕТ 6882
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у нас все так, всі хочуть порядка, але виключно від сторонніх, а самим дозволяється любий абсурд. тому правила повинні бути для всіх однаковими, президент ти чи слюсар
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В класах по 35 дітей - що вони можуть вивчити на тих уроках. Вивчитись вони можуть або самотужки (треба вміти), або за допомогою репетитора.
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Це не правда. Мова йде про умисне знущання над дітьми, умисне викладання на наднизькому рівні і умисні маніпуляції із оцінками дітей, саме із метою примусити батьків найняти того чи іншого викладача репетитором. Найгірша ситуація, це коли батьки дійсно бажають дати додаткові знання дитині і та ходить до репетитора, але не до вчителя який викладає. Найчастіше це стосується іноземної мови... Ось тут справа доходить навіть до відвертої ненависті подібної дитини...
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SergTranscarpathian - может и есть такие учителя..., но мне кажется нужно быть последней сволочью что бы специально учить плохо...
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Вчитель така істота, яка не любить витрачати дарма власну психічну енергію. Урок проводиться формально на досить низькому рівні через те що викладач не може застосувати індивідуальний підхід (головний ПРИНЦИП педагогіки), бо клас забитий (35 осіб). Провини вчителів тут немає. Дякую скажіть тій же Гриневич (разом з Квітом) за умови навчання в ЗНЗ, та депутатам міських рад за варварську забудову міст без будівництва нових шкіл, садочків, лікарень тощо.
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Богдан Т - ХЗ.., в моем классе (очень давно) было 40 детей...

Это не помешало учиться тем кто хотел...
Брали репетиров для поступления в Вузы перед окончанием школы...
Ребенка не заставишь, если он не хочет...
"И один человек может привести лошадь к водопою, но сотня не сможет заставить ее пить (с).."
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Механізм складніший ніж з конем. Дитиною треба опікуватися та мотивувати її. Хтось став освіченою культурною людиною, а хтось нікчемою та непотребом - як кому повезло. При меншій наповнюваності класу та більшою мотивованістю вчителів відсоток успішних дітей виростає ЗНАЧНО. Індивідуальний підхід - це основний принцип педагогіки.
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зараз це питання підніме хвилю обурення, викладачі були першими хто підтримав ідею референдумів в Криму і на Донбасі. Це їхня сама болюча тема. В 90-х рівень зарплат і відповідна повага, як вони вважають були втрачені і от вони винайшли таку нішу, якою користалися понад 20 років. Переламати буде важко і можливо коштуватиме поваги і посади. Але не звертати увагу на проблему не можна, тому що рівень знать школярів впав сильно. Навіть у приватній розмові з викладачами вишів одразу піднімається тема абсолютно непідготовлених дітей, які прийшли навчатися у виш.
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зато в вузах сверхуровень знаний, барашки с высшим, за бабло сдают
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дайте оплачиваемые дополнительные часы по предметам по двойному тарифу, как сверхурочные, предмет нужно давать по 4 часа вдень, иначе результата не будет. (языки, математика, физика, химия). Бред она выдает.
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Наша система освіти продає оцінки, а має давати знання. Якщо хтось знає як це зробити у ******** моделі освіти, поділіться таємницею.
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Переехали с Отрадного на Нивки, 90-е годы. Ребёнок пошёл в английскую школу (2-3-й класс, не помню точно). Естественно, учительница английского подтягивала его не "забесплатно", но в итоге все удовлетворены. Один недостаток: в Канаде чётко выделялся, как они говорят, оксфордский выговор. Ничё, щаз вполне канадский
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С инязыками всегда так было....сейчас еще только физкультуру и трудовое обучение не пытаются подтянуть к репетиторству....иногда просто смешно..
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Якщо дитина не хоче вчитися. то тут і репетитор не допоможе.
Я ні до яких репетиторів не ходив і нормально ЗНО здав.
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о, так ты малолетка. Теперь понятно твое скудоумие
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Зате ваша обізнаність і культура так і пре.
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Смотрел французскую комедию, та там президентом стал обычный безработный и решал все госвопросы по свойственной ему манере, а помогала ему жена. Так вот во время прямого эфира с заседания кабмина им позвонил ребенок и попросил помочь решить задачу по математике. Супруга президента отдала эту задачу министру образования. Тот долго мусолил, но не мог решить. Тогда первая "леди" спрашивает его: "Как же вы задаёте такие задания детям, когда сами не можете их выполнить?"😁
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Проснулись. Сейчас образование,что школьное,что специальное,что высшее это настоящая огромная мафия, со всеми присущими этой мафии явлениями. Суть мафии одна - отобрать у человека кровное незаконным путем, основой которого является насилие и использование служебного положения в преступных целях.Самое страшное не то,что преподаватели совершают преступление по отношению к государству и родителям, а в том,что это уголовная зараза залезать в чужой карман передается детям, а потом появляются всякие Богданы, Разумковы,Шуфричи,которые фактически уже занимаются разрушением государства. за хорошие деньги.
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Бла бла бла. Нічого такого не спостерігав ні в школі. ні в университеті.
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В германии после 4 класса отсеивают неуспевающих в ПТУ и они не мешают учиться остальным.
В нашей школе невозможно давать нормальные знания всем, потому, что приходится ориентироваться на отстающих.
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В Голандії те ж саме. По результатам екзаменів в кінці року дітей розділяют по різним рівням.
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Ого,херасе открытие.Они и лет 15 назад ни хрена в школах на уроках не объясняли,чтобы после уроков репетиторством хоть какие-то деньги на жизнь заработать.Гриневич,реформа в школе-это не полная дебилизация украинских детей из простых семей,как вы это внедряете,а современные школы,хорошая зарплата учителям с полным соц пакетом,качественное обучение и многое другое.А не лего во втором классе,отсутствие скорочтения,схематизации построения предложений и крестиков на тестовых листах в место полноценных экзаменов.И не растягивание школьной программы на 12 лет.Дядьки и тетки из школ выходят малограмотные,рабы одним словом для европейских пенсионеров и предприятий.Своих детей не учите почему-то в школах для будующих европейских рабов!Уроды!
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Повністю підтримую Гриневич. Вчитель повинен навчити дітей на уроках в школі. А якщо він орієнтується на репетиторство, то відповідно, спеціально не додає в школі.
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И чем это поможет для того чтоб учителя стали в школе учить?И как она за этим собирается следить.Смех да и только.
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"...В частини дітей, які отримали дуже високі результати ЗНО, не було репетиторів."
А більшисть дітей ризикують стати даунами за теперішньої системи освіти. Що ви змінили за 5 років ? Як був совок, так і залишився. Вчителі геть не вмотивовані, не зацікавлені в розвитку дитини, байдужі до навчального процесу загалом. Хіба реформа змінила якість підготовки вчителів, їхню кваліфікацію ? Часто чуєш від батьків :" Що дає ця школа, якщо дитина має ходити до репетиторів щоб здати ЗНО ?!"
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Здається існують якісь вимоги до кількості дітей. що здали ЗНО добре. Якщо ні. то треба вводити. В Нідерландах якщо частина учнів або студентів не здає іспити. то спочатку запитують вчителя.
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ну такая страна, одни газ толкают по завышенным ценам, хотя в конституции написано, что ресурсы народу принадлежат, другие на них в школах смотрят и толкают платное образование в государственных школах, хотя в Конституции написано, что каждый имеет право на бесплатное образование
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Это позорное явление", - Гриневич выступила против репетиторства в школах
 
 
 
 
 
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