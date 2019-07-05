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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (5772) Матиос Анатолий (578) Иловайск (361)

 Виноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос. ВИДЕО

Командование ВСУ не могло ни как повлиять на исход событий под Иловайском в августе 2014 года, так как Украина не имела резервов для того, чтобы отразить вторжение войск РФ.

Об этом в интервью Цезор.НЕТ рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Дело по Иловайску готово к передаче в суд, однако наш законотворец, Верховная Рада, введя некоторые "новеллы" в законодательство про создание Госбюро расследований... Вот осенью мы должны передать ГБР, они также будут ждать пока кто-то возобновит процедуру заочного осуждения. Процедура заочного осуждения закончилась. И 18 высших руководителей Вооруженных сил Российской Федерации (министр обороны РФ Шойгу, начальник Генштаба РФ Герасимов, Белавинцев) там список из 18 генералов, которые имеют прямую ответственность за приказы к выдвижению войск на эту операцию в результате которой потери Украины составили более 1100 человек с ранеными, захваченными в плен, пропавшими без вести, погибшими. Так вот, их надо судить заочно, но из-за халатности законодателя, это невозможно. Дело готово", - заявил главный военный прокурор.

"Вопрос общества состоит не в желании привлечения (я так прогнозирую) привлечения российских военнослужащих, руководства, которые где-то там находятся за "поребриком", их сюда точно не привезешь. Может даст Бог, когда-то международные судовые институции дадут им оценку. Их (граждан Украины. - Ред.) интересует - виноват ли кто-то в Украине? Так вот я дам основной ответ, без детализации про виновных в Украине. В экспертизе написано, там 4 пункта, что несмотря на некоторые просчеты и нарушение тех или иных поднормативных актов причинно-следственной связью и результатом поражения под Иловайским и таких бешеных потерь стало вторжение России", - подчеркнул Матиос.

Главный военный прокурор отметил, что украинское командование не могло ни как повлиять на исход событий. Украина не имела резервов для того, чтобы отразить вторжение войск РФ.

Полную версию интервью смотрите ЗДЕСЬ.

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ, под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.

Источник: https://censor.net.ua/n3135975
 
 
 Топ комментарии
 
"Некоторые просчёты", вы суки врагу поверили, а своих людей бросили на верную смерть.
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А как же пан Коломойский? У него вроде конфликт внутренний? Или он не понимает нехера?
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Не "никто" - а русня. Или давай обвинять своих а те вроде как и нипричем - "гражданская война"?
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Да. Тільки 200 тисяч мєнтів по уКРАЇНІ БІГАЛО І ЗАРПЛАТУ ЗА ОБДИРАННЯ ЛЮДЕЙ ОТРИМУВАЛО.
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Кто бы сомневался. Виноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос - Цензор.НЕТ 3123 Оно само... Так получилось... Никто не виноват... Не, ну а шо?...
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Не "никто" - а русня. Или давай обвинять своих а те вроде как и нипричем - "гражданская война"?
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Хто узгодив по телефону з ворогом "розстрільний коридор" і віддав наказ військовим виходити з Іловайська саме ним?
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Все спишемо на Орду, а наше керівництво геніальне і копійчини не вкрало.
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А как же пан Коломойский? У него вроде конфликт внутренний? Или он не понимает нехера?
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Виноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос

Правильно. Это, как военные потери в отечественной войне в соотношении 1:14 - потому что гитлер напал.
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Ага, а самолеты падают потому что существует гравитация.
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А Беня ж казав шо "хражданская вайна"? Виноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос - Цензор.НЕТ 6520
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уже сказано и пересказано кто виноват участниками и очевидцами
https://www.youtube.com/watch?v=eIEHNWUuXHk
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К чему бы это?! С какого перепоя Матиос-Тепловизорный начал так раскручивать Иловайскую катастрофу? Стрелки перевести? Очень на то похоже! Наверное, кто-то копать начал, такой копатель, которого лучше не трогать. Я подозреваю- кто именно... Интересно, что он накопает...
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"Некоторые просчёты", вы суки врагу поверили, а своих людей бросили на верную смерть.
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напомнило
"не винаватая я"
Хавайте, соя, удавитесь
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Тобто винуваті тільки язичники римляни, що розіп'яли Христа, а священники Сєнєдріона не винуваті, що винесли йому вирок?
Вирок добровольцям в Іловайську виніс Порошенко з шоблою муженків і матіосів. Тому рішення одне - злочинцям довічне з конфіскацією. Бо смертної кари нема.
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Та, у нас все беды из-за них! Виноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос - Цензор.НЕТ 6060
И дороги, и цены, и тарифы...
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рашисты то напали а какого хера вы долбодятлы солдат и технику колонной выстраивали как в тире Ани же слово ахвицера дали и каледор пообещали Кацапы и слово офицера Вы серьёзно ??? " Это вы своей трусостью и бездарностью погубили пацанов
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Объяснять тупость и откровенное предательство совкового генералитета генштаба агрессией из параша это смешно и уныло,ну матиос сам такой ,других бредней выдумать совок не позволяет.Я представля где мы с петиными хенералами были если бы ***** по полной наступал.Петя на третий бы день в Лондоне правительство в изгнании формировал.
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Виноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос

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Где логика у Матиоса? Ведь: некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов - это уже вина!!! Кроме того это говорит ангажированный Матиос.

А вот шо пишет пресса на основании участников тех событий.

Бойцы стали просить подкрепления у тогда еще министра обороны Валерия Гелетея и президента Петра Порошенко, а также выдать добровольческим батальонам необходимую технику и вооружение.

Помощь в Иловайск доставили только 27 августа, тогда же эвакуировали и часть раненых бойцов. Но обещанного подкрепления, несмотря на громкие заявления, так никто и не прислал. Под Минобороны вышли активисты и матери бойцов, которые, перекрыв подъезды и дороги к ведомству, просили выделить бойцам на передовой необходимое подкрепление.«Просто смотреть на эпизод расстрела колонны исключительно со стороны вины РФ нельзя - этому предшествовали определенные причины, например, никто не думал, что регулярная армия РФ войдет в Украину, но предпосылки к этому были, ведь разведка об этом сообщала, соответственно, эти данные не приняли к сведению. К тому же, еще во время боев на Саур-могиле в начале августа украинские военные уже видели российских военных, пусть и не в таких масштабах. То есть, получается, что командование ВСУ сознательно не учло фактор потери контроля над границей. И с каждым годом ответов на эти вопросы не прибавляется.Сейчас все сводится к тому, что ситуация в Иловайске была штатной зачисткой города, но вряд ли бы в этом случае туда отправляли такое количество артиллерии. Почему не рассматриваются причины произошедшего и ответственность украинского командования, сказать сложно - по этому факту велась экспертиза по приказам, которые отдавались, данным разведгрупп, но ее результаты засекречены, и мы вряд ли их увидим в ближайшее время», - считает Павлюк.

https://www.unian.net/war/10241619-chetyre-goda-posle-ilovayska-vinovnye-ne-naydeny.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВиноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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