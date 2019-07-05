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 Россия 2 года блокировала в Керченском проливе более 1200 судов, идущих в украинские порты, - Генштаб

Со второй половины 2018 года государство-оккупант задержало для досмотров более 1200 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Среднее время задержания в 2018 году составило от 8 до 12 суток.

Об этом на пресс-конференции в агентстве "Укринформ" заявил представитель Генштаба Украины, помощник командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по правовой работе, начальник юридической службы Леонид Залюбовский, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, начиная со второй половины 2018 года более 1200 различных судов были досмотрены представителями России.

"Среднее время задержания судов за этот период составило от 8 до 12 суток. В нынешнем году, благодаря давлению со стороны политического сообщества и нашей военной деятельности, процесс задержания в среднем продолжается двое суток", - сообщил представитель Генштаба.

По словам Залюбовского, задержания судов наносят ущерб экономике Украины.

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"Российская Федерация прилагает множество усилий для того, чтобы помешать экономической деятельности Украины в Азовском море. Существенное задержания всех судов, осуществляющих движение из Черного моря в порты Бердянска и Мариуполя, наносит значительный ущерб экономике Украины ", - подчеркнул он.

Ранее бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес заявил, что, возводя Керченский мост, Россия изначально стремилась к блокированию Азовского моря​.

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С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов оккупированного Россией Крыма, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

Источник: https://censor.net.ua/n3135973
 
 
 Топ комментарии
 
теперь все будет хорошо! минск поскорей, санкции снимаем, в судах отзываем, нефтегаз ликвидируем, особый статус вводим, и мир наступает! да, забыл-еще Приват возвращаем.
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Россия Путинска - это терорист мировой!!!
Америка может все разблокировать!!!
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Надо посылать на прорыв и разблокировку речной катер из Кузни, загруженный Петей, его сыновьями, Парубием и остальной шушерой из ПЕС. Если вдруг чего - Зеленский обязан объявить бессрочное военное положение и взять на себя обязанности диктатора.
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теперь все будет хорошо! минск поскорей, санкции снимаем, в судах отзываем, нефтегаз ликвидируем, особый статус вводим, и мир наступает! да, забыл-еще Приват возвращаем.
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А как там с поставкой электроэнергии в Крым ?
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теперь все будет хорошо! минск поскорей, санкции снимаем, в судах отзываем, нефтегаз ликвидируем, особый статус вводим, и мир наступает! да, забыл-еще Приват возвращаем.
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, ... клоуна посылаем . Не ради него Люди гибли на Майдане .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия 2 года блокировала в Керченском проливе более 1200 судов, идущих в украинские порты, - Генштаб
 
 
 
 
 
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