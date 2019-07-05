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Все про:кадры (472) Бутусов Юрий (1766) операция Объединенных сил (1371)

 Командующий ОК "Восток" Красноок, который провоцировал конфликты с подчиненными, подал в отставку из-за "несогласия с кадровой политикой", - Бутусов

Командующий оперативным командованием "Восток" генерал-лейтенант Александр Красноок подал рапорт на увольнение в связи с "не согласием с кадровой политикой".

Об этом сообщает в своем блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Краснооку предложили должность, не связанную с непосредственным управлением войсками, так как его методы создавали конфликты с подчиненными, необоснованные с логической точки зрения. Так, одного замкомбрига, заступившегося за солдат во время проверки, из-за такого конфликта, пришлось перевести в другое ОК, другой замкомбрига, прошедший войну с первых дней 14-го, судится с Краснооком из-за необоснованного выговора уже два года. Но генерал решил вообще уволиться. Сразу после завершения этого процесса будет представлен новый командующий ОК", - сообщил журналист.

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Кроме того, Бутусов рассказал о ряде перестановок в Генштабе и ОК "Юг".

Так, командующим оперативным командованием "Юг" назначен генерал-майор Игорь Палагнюк, бывший первый заместитель командующего ОК "Восток", находившийся в подчинении Красноока.

Новым командующим Сил логистики назначен бывший до Палагнюка командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Олег Вишневский.

Генерал-лейтенант Артур Артеменко с должности начальника Главного управления персонала Генштаба переведен на должность начальника Объединенного оперативного штаба.

На должность Артеменко - начальника управления персоналом Генштаба, назначен полковник Игорь Лысенко, бывший инспектор Главной инспекции Министерства обороны. До работы в инспекции Лысенко ранее служил заместителем начальника управления персоналом.

"Надеюсь, в ближайшее время состоятся и другие кадровые перемены, которые затронут уже не только уровень Генштаба и ОК, но и уровень командования родов войск, и уровень комбригов", - отметил главред Цензора.

Источник: https://censor.net.ua/n3135971
 
   
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Я бы его проверил на предмет связей с гэбней . Чую , шо ждет успех в этом направлении Командующий ОК "Восток" Красноок, который провоцировал конфликты с подчиненными, подал в отставку из-за "несогласия с кадровой политикой" - Цензор.НЕТ 9868
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Ясно, солдати ВСУ не воюють, а судяться один з одним. Так за що платити? Хай судяться.
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Потихоньку очищаем ВСУ от протухших кадров пораженка и мужеложенка. А сколько еще соевого дерьма нужно вынести из всех органов государственной власти в Украине!!!
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о деньщик хомчака появился локи рождённый Olaf Hammerschmidt ты по что своего шефа с плитноской подставил
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Давно надо было запустить "лифты" в ВСУ! И старых пердунов с СССР или на пенсию или поснимать звания (если есть за шо) А там ЕСТЬ за ШО!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомандующий ОК "Восток" Красноок, который провоцировал конфликты с подчиненными, подал в отставку из-за "несогласия с кадровой политикой", - Бутусов
 
 
 
 
 
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