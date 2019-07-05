 Командующий ОК "Восток" Красноок, который провоцировал конфликты с подчиненными, подал в отставку из-за "несогласия с кадровой политикой", - Бутусов

Об этом сообщает в своем блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Краснооку предложили должность, не связанную с непосредственным управлением войсками, так как его методы создавали конфликты с подчиненными, необоснованные с логической точки зрения. Так, одного замкомбрига, заступившегося за солдат во время проверки, из-за такого конфликта, пришлось перевести в другое ОК, другой замкомбрига, прошедший войну с первых дней 14-го, судится с Краснооком из-за необоснованного выговора уже два года. Но генерал решил вообще уволиться. Сразу после завершения этого процесса будет представлен новый командующий ОК", - сообщил журналист.

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Кроме того, Бутусов рассказал о ряде перестановок в Генштабе и ОК "Юг".

Так, командующим оперативным командованием "Юг" назначен генерал-майор Игорь Палагнюк, бывший первый заместитель командующего ОК "Восток", находившийся в подчинении Красноока.

Новым командующим Сил логистики назначен бывший до Палагнюка командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Олег Вишневский.

Генерал-лейтенант Артур Артеменко с должности начальника Главного управления персонала Генштаба переведен на должность начальника Объединенного оперативного штаба.

На должность Артеменко - начальника управления персоналом Генштаба, назначен полковник Игорь Лысенко, бывший инспектор Главной инспекции Министерства обороны. До работы в инспекции Лысенко ранее служил заместителем начальника управления персоналом.

"Надеюсь, в ближайшее время состоятся и другие кадровые перемены, которые затронут уже не только уровень Генштаба и ОК, но и уровень командования родов войск, и уровень комбригов", - отметил главред Цензора.