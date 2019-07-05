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 Контрактник должен получать не менее 20 тыс. грн и надбавку, - Хомчак

Военнослужащий по контракту должен получать не менее 20 тыс. и отдельно - надбавку за выполнение боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом в интервью "АрмияInform" заявил начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"Контрактник должен получать не менее 20 000 гривен. Отдельно - надбавка за выполнение боевых задач в районе ООС. Добавлю, что уровень денежного обеспечения не главный для молодежи в выборе военной профессии. Многих отталкивают от службы проблемы отношений в воинских коллективах и неполное обеспечение социальных прав, в частности, на получение собственного жилья", - заявил Хомчак.

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Отвечая на вопрос о проблемах в коллективах, он подчеркнул, что в случае, если солдат со своим запросом обращается не к командиру, а к волонтерам или представителям общественных организаций, то это свидетельствует о том, что определенные проблемы солдата находятся вне поля зрения командиров. Однако, по словам Хомчака, это не значит, что проблемы существуют во всех бригадах ВС Украины.

Также важным, по его мнению, является вопрос условий проживания военных в пунктах постоянной дислокации. "После тяжелых и опасных месяцев на передовой люди заслуживают на полноценный отдых. Должен быть утвержденный командиром график отпусков, и каждый должен знать и планировать, когда сможет отдохнуть с семьей ", - подчеркнул Хомчак, добавив, что солдат и офицер имеют право на отдых, даже когда в стране война.

Источник: https://censor.net.ua/n3135968
 
 
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Правильно. Солдат должен быть не униженным.
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а этот дядя из ГШ или продавец шаурмы? 9 января, 2019. "По сравнению с 2018 годом зарплаты вырастут в среднем на 33-34%. Первые повышенные украинские военные получат в феврале. Военный врач будет получать 15,5 тысячи гривень (11,4 в 2018-м), морской пехотинец и офицер десантно-штурмовых войск - по 18,4 тысячи (13,7 в 2018-м), летчик - 21,9 тысячи гривень (16,5 в 2018-м).
"Процент роста составляет в среднем 33-34% по сравнению с прошлым годом", - отметил на брифинге в среду, 9 января, представитель Департамента финансов МОУ Вячеслав Салахов.
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Зраду надо найти, но это уж слишком. Придумай что то получше. Или тебя уволят.
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Для этого нужно сокартить половину генералов.
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Которые и нахрен не нужны. К тому же для рашки шпионят.
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не знаю как половину, ну этого кретина ТОЧНО! на 5 году войны надевает броник задом на перед. а когда в инете помотрел про его героизм под Иловайском, вообще бпрезгливо видеть это е@ище.
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Тим часом уже почалися проблеми з харчуванням на передку.
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Бракує коштів, бо всі гроши йдуть на будівництво концтаборів імені Портнова.
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Это мало . Пан Куприк знает абсолютно точно , шо должно быть не менее 28 000 + надбавка . Хде брать гроши ? Пфффф ... Грошей в стране полно и даже больше , надо только потрясти кого следует . Ющенко уже начали трясти ... Контрактник должен получать не менее 20 тыс. грн и надбавку, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8576
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у Ющенка разве что мёда натрясут,да и то не дай Бог как на блокпосту..
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Ющенко бывший банкир , президент + агент КГБ . Ты его недооцениваешь . Там нужно тщательно под матрацем порыться
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Должен. Но пока переезд за 300 лямов важнее.
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контрактник должен получать нардеп и все те же привилегии
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эти типа покажем то что уже наработано как свои наработки .. и будем пиарить это как большую победу ... хорошо шо не предлагают флаг утвердить жовто блакитним
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имбицил тупой... 20000 грн это зарплата уборщицы в Китае..
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Так солдат і воювати має хоча б тисяч на 5 при цьому.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонтрактник должен получать не менее 20 тыс. грн и надбавку, - Хомчак
 
 
 
 
 
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