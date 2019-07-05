 Контрактник должен получать не менее 20 тыс. грн и надбавку, - Хомчак

Об этом в интервью "АрмияInform" заявил начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"Контрактник должен получать не менее 20 000 гривен. Отдельно - надбавка за выполнение боевых задач в районе ООС. Добавлю, что уровень денежного обеспечения не главный для молодежи в выборе военной профессии. Многих отталкивают от службы проблемы отношений в воинских коллективах и неполное обеспечение социальных прав, в частности, на получение собственного жилья", - заявил Хомчак.

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Отвечая на вопрос о проблемах в коллективах, он подчеркнул, что в случае, если солдат со своим запросом обращается не к командиру, а к волонтерам или представителям общественных организаций, то это свидетельствует о том, что определенные проблемы солдата находятся вне поля зрения командиров. Однако, по словам Хомчака, это не значит, что проблемы существуют во всех бригадах ВС Украины.

Также важным, по его мнению, является вопрос условий проживания военных в пунктах постоянной дислокации. "После тяжелых и опасных месяцев на передовой люди заслуживают на полноценный отдых. Должен быть утвержденный командиром график отпусков, и каждый должен знать и планировать, когда сможет отдохнуть с семьей ", - подчеркнул Хомчак, добавив, что солдат и офицер имеют право на отдых, даже когда в стране война.