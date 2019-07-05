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Все про:ракеты (789) Россия (73233) США (15097) Столтенберг (672)

 "Я не вижу прорыва в переговорах с Россией по ликвидации ракет", - Столтенберг

Москва не продемонстрировала намерений вернуться к выполнению Договора о РСМД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Deutsche Welle".

Участникам заседания Совета НАТО - Россия не удалось достичь значительного прогресса в вопросе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы не увидели признаков прорыва", - заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 5 июля. По его словам, российская сторона не продемонстрировала, что желает вернуться к выполнению требований договора.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

В начале августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135958
 
   
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С ********** вести переговоры это как поиграть в картишки с каталой ..
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вовчику нашому це скажи, бо ніяк не зрозуміє.
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Он то все зрозуміє - сознательный предатель
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Наш Вовчик всё понимает и разведёт он ихнего вовчика на мезинцах ,как последнего лоха .. "Я не вижу прорыва в переговорах с Россией по ликвидации ракет", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 545
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поки фуйло живе, нічого не буде..
одна надія на шамана, а ви всі нікчеми.
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А вы больше вылизывайте Россию в ПАСЕ и других форумах - прорыва будет еще "больше"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я не вижу прорыва в переговорах с Россией по ликвидации ракет", - Столтенберг
 
 
 
 
 
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