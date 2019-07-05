 Народный депутат напал на главу сельсовета на Черниговщине, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и причинил председателю совета телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.