 Народный депутат напал на главу сельсовета на Черниговщине, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и причинил председателю совета телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.
Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Процессуальное руководство
осуществляетсяобилечивается ГенеральнойГениальной прокуратуройпрокурватурой Украины.
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