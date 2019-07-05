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 Политика Украины, Происшествия
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 Народный депутат напал на главу сельсовета на Черниговщине, - ГБР

ГБР начато досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и причинил председателю совета телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует уголовные производства в отношении 23 нардепов и 44 детективов НАБУ, - Варченко

Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135956
 
 
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на сказ обстежували? ну шо ж ви так. це для кожного депутата першочергово!
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Улянка Супрун каже, що треба добряче відматюкатися і все попустить.
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ага. а коли відматюкатись в церкві, то попустить в 2 рази більше.
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Ногу отгрыз ? - "и причинил председателю совета телесные повреждения Источник: https://censor.net.ua/n3135956"
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Совсем распоясались упыри ,один дурик из бепепе,прислал ко мне полный дом мусоров ,ему видишь ли привиделось,что я ему угрожал Народный депутат напал на главу сельсовета на Черниговщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 9768понабирают недоделков а они потом на нормальных людей или сами бросаются или своих шестёрок засылают ..
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А где конкретика? Фамилия, партия, участие в голосованиях.
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Та в принципе и так всё понятно:
Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Процессуальное руководство осуществляется обилечивается Генеральной Гениальной прокуратурой прокурватурой Украины.
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***
егор председатель сельсовета
олег народный депутат
понять полиции непросто кто хулиган кто виноват
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Единство и борьба противоположностей.
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зебилов не поймешь. то им подавай быстрые решения и наказания, а тут все возмущаются. быканул колхозник, получил в бубен. должно быть так-превысил скорость, остановка, полиция разбивает битами все стекла, и резиновым поправляет здоровье. преступление и наказание!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНародный депутат напал на главу сельсовета на Черниговщине, - ГБР
 
 
 
 
 
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