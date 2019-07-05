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 Политика Украины
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Все про:суд (22276) Ющенко (11747)

 Два дома, кафе, 20 участков, - прокуроры об имуществе Ющенко, которое хотят арестовать

Прокуроры по делу третьего президента Виктора Ющенко рассказали, какое имущество подозреваемого хотят арестовать.

Об этом журналистам после заседания суда рассказал прокурор Александр Смитюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Два жилых дома, кафе, около 20 земельных участков, из которых примерно в 10 подозреваемому принадлежит право 50%", - сообщил он.

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Как сообщалось, прокурор Генеральной прокуратуры Украины направил в суд ходатайство об аресте имущества, принадлежащего экс-президенту Украины Виктору Ющенко.

Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".

Источник: https://censor.net.ua/n3135955
 
   
 Топ комментарии
 
І все? У прокурора Одеської області за пару років 200 квартир...
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Так Ющь оказывается полный НИЩЕБРОД!!! Два дома, кафе, 20 участков, - прокуроры об имуществе Ющенко, которое хотят арестовать - Цензор.НЕТ 5609
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вобщем всё шо нажито за годы "бджолиної п'ятирічки".
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Так Ющь оказывается полный НИЩЕБРОД!!! Два дома, кафе, 20 участков, - прокуроры об имуществе Ющенко, которое хотят арестовать - Цензор.НЕТ 5609
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Основные бабки, видимо, в штатах на счетах жены.
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Когда кажется - креститься надо.
Офшоры Зеленского легко нашли - где офшоры Ющенко?
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У ВСЕГО ворья надо ВСЁ отобрать а самих воров к СТЕНКЕ !!!
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* прокурор Смитюк

За что же их семейство так нарекли?
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І все? У прокурора Одеської області за пару років 200 квартир...
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За шо ж він бідний тепер житиме? Пересічні повинні його містити!
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Лахте поставили переводчик, тестером которого был азиров.
Они сегодня все такую же фигню городят.
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Кста, полагаю что бджоляр не верил что Майдан победит и жил на гос даче до последнего дня, а после спешно слинял на пасеку.
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Одразу видно, що прийшла антиукраїнська влада
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Почему он ахмета не поймал,а только делал вид ? Я помню,как броневик приехал в пустой Ботсад.
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Это шо вам видно? Как негодяи-алкаши-генпГокуГоГы дела шьют? так они там- все Петины.
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Ющенко историческая личность. Это первый из Иванов Сусаниных который повел Украину в Европу. С тех пор Украина так и блуждает в лесу в поисках этой самой Европы.
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Этот ублюдок шифруется. Помню в Донецке по всем улицам висели бигборды - Мы с ним договорились !
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Та не трогайте вы его! Сидит чувак тихо-тихо, в отличие от двух Леонидов, которых явно стоило бы поспрошать, о многом. Тока у ГПУ- очко играет, в этом случае.
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По закону все должно быть. Причем здесь,не трогайте ?
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А при том, что Закона тут нет и не было. И- не будет.
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Гниломордому треба голову відірвати і забрати все вкрадене в нього і його байстрюків !!! Через ту погань тепер біда в Україні !!! Сволота продажна !!!! Два дома, кафе, 20 участков, - прокуроры об имуществе Ющенко, которое хотят арестовать - Цензор.НЕТ 4247 Два дома, кафе, 20 участков, - прокуроры об имуществе Ющенко, которое хотят арестовать - Цензор.НЕТ 4247 Два дома, кафе, 20 участков, - прокуроры об имуществе Ющенко, которое хотят арестовать - Цензор.НЕТ 4247
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Ці руки нічого не крали, лише переписували ділянки на котів.
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пусть лучше арестуют имущество новых лиц и смотрящих от бени
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Во шакалье рыгозебильное, врубилось, что Порох им яйки натянет, если что, за Юща взялось -за то, что, в свое время, первым быдлу прокацапскому указал, что оно быдло
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Про банк Украина забыли. И не отсохли у него те, что ничего не крали.
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унылое говно тогда много сделало для прихода янека.
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А Мертветчук уже никому не мешает? Посадить Мертветчука уже желание отпало?
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Да у любого районного не то что городского в сотни раз больше .Он нищий.
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Это вы так думаете. Поищите в нете и прочитайте во сколько обходиться Украине отставной пчеловод. Это не считая, того что записано на Катю, брата и пр. родичей
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Когда торги на вулыкы будуть?Куплю пару вулыкив
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Из всех президентов Ющенко украл больше всех, с него и начнем!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДва дома, кафе, 20 участков, - прокуроры об имуществе Ющенко, которое хотят арестовать
 
 
 
 
 
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