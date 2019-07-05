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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2003) Донбасс (18866)

 Нужно параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что процессы завершения войны на Донбассе и восстановления региона должны идти параллельно.

"Я думаю, что нам не надо все время говорить, что те виноваты, виновата война. Мы обязаны это сделать параллельно. Параллельно заканчивать войну и параллельно думать о наших людях, и действительно восстановить Донбасс", - сказал президент на представлении нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в пятницу в Краматорске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский напомнил, что в сентябре будет проведен большой инвестиционный бизнес-форум в Мариуполе, куда приглашены зарубежные и украинские инвесторы.

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"Важно инвестировать в Донбасс, чтобы на временно оккупированной территории люди видели, что страна меняется", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3135951
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, зелебоби, ви для цього Зелю обирали ?
Про дамбас попіклуватись ?
Ото будете своїми ручками відбудовувати.
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Почему Президент Зеленский говоря об окончании войны, никогда не вспоминает Крым ?
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"Важно инвестировать в Донбасс, чтобы на временно оккупированной территории люди видели, что страна меняется", - подчеркнул он.

Непонятно, почему ты с этим предложением по заграницам клянчишь. Бене с ахметкой предложи. Они, наверное, аж землю роют, хотят в донбасс вложиться.
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За які шиші ти збираєшся відбудовувати Донбас, Слуга? Залізеш в кишені всіх українців?
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А куда? В казне сейчас всего 13лимонов гр-все просрал за месяц
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Это типа надо:
С начала восстановить Дебальцево, а затем его штурмовать?
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Это типа тушить пожар в горящей квартире и параллельно клеить там обои
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А Крым, Вова, Крым когда у тебя в речевках появится?
или Крым в обмен на "не стрелять" на Донбасе как пуйло и хотел в 14-м?
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но восстанавливать-то нужно те регионы, которые как раз Украина и обороняет!!!! То есть - Рашка рушит! Так кто должен платить?!
Смотрите видео моего Луганска. Это город после "карательных бомбардировок"?!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=yvgZL1_NM9E

https://www.youtube.com/watch?v=oqHLByKPRxQ&t=457s

https://www.youtube.com/watch?v=Px6m3gb6vcE&t=497s
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Бред какой то!!!!!
Можно конечно под этим соусом попытаться подоить ЕС.....
Но восстанавливать инфраструктуру в зоне боевых во время войны - это диб-м!!!!
Разве что восстанавливать будут рашинские компании! За наши или бабки ЕС!
Что тоже про Зеленского хорошо не говорит!
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Уточнений нет. Как это понимать ? Как завершать собрался ? Самый простой способ завершить войну - объявить,что людей Донбасса накрутил Ахметов с подельниками. И посадить их всех. А его награбленное,пустить на восстановление и компенсации пострадавшим от войны. Так будут заинтересованы все. И виновные понятны. А иначе - нескладушки.
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нет уж лучше ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ))))))))))
кто у него сценарист????
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Ну шо сказати.. Хотїв я бронік, снарягу, та калаша заховати подалі.., але бачу що з таким zебілом треба все тримати при собі...!
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Важным моментом для восстановления связей с Донбассом Зеленский назвал стабильную выплату пенсий сепаратистам, удобное пересечение контрольно-пропускных пунктов, погашение задолженности по зарплатам "шахтерам" и решение остальных гуманитарных и социальных проблем.
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Зеленский также заверил, что "обязательно вернет" неподконтрольные территории Донбасса по технологии предложенной кремлем.А до этого пообещал приток инвестиций в развитие региона в ближайшее время. "Уже в сентябре мы проведем большой инвестиционный бизнес-форум в Мариуполе, куда приглашаем инвесторов из всех стран, - сообщил он
Перед этим он переименует Мариуполь в офис президента "Большие Васюки"
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по технологии предложенной кремлем.- типа Днепровская вода Крыму
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предлагаю начать с восстановления ДАПа - это будет феерично...
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Войну можно закончить только двумя способами: победа или сдача
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паралельная реальность никакой конкретики общие шаблоны
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А на шо ты, козлина, вообще рассчитываешь? Может на те слезы, 12,958млн гр, в казне, которую за месяц растрынькал? Так тебе же быдло должно еще за новую резиденцию)))
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То есть - По словам Зеленского, войну против Донбасса, начала Украина и восстанавливать тоже должна Украина за счет украинских налогоплательщиков. Теперь к налогам каждого украинца, добавится дополнительных 400 грн налога, на восстановление Донбасса и выплаты репараций пострадавшим. Хуже не будет, ибо будет пистец каждому.
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Придурок. Врага или побеждают или капитулируют. Что значит заканчивать войну? И нах*** нам всралось восстановление дамбаса, если ето должны делать те кто его разбомбил.
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Ну шо ты ото начинаешь...)))))))) Як президент скажет, так оно и будет))))))
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Так может просто отдать металл Рашке? Не вижу смысла строить, а потом взрывать и вывозить заводы на раисю.
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"Параллельно заканчивать войну и параллельно думать о наших людях, и действительно восстановить Донбасс"Источник: https://censor.net.ua/n3135951

То что нужно заканчивать войну - это и коню понятно.. Вопрос КАК ИМЕННО её заканчивать, какими конкретно действиями? Победить, дожать противника до конца, или подумать о "людях донбасса", которые в 2014 году сами подумать не могли, и позорно капитулировать.
Что выберет Зе?
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КАНЕШНА!!!
А еще даунбасцам пенсии нужно увеличить раз в десять - против Украины.
Правильно, Зебил?
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Да, они же пострадавшие))) Это ты тут, как вареник в масле)))
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Во класс! Зеленский красава! Сначала друзья Зеленского якобы востанавливают потом друзья Зеленского из Донвабве и Луганды это обстреливают и типа востановили но опять разрушили. А Зебилы это всё хавают! Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8683
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Паспорти Путіна: Росія відмовляє пенсіонерам з Донбасу, так как на оккупированном Донбассе остались в основном пенсионеры,которые стерегут свои квартиры и дома для внуков и получают по две пенсии. Может ещё подождать с оккупированным Донбассом,а то Украина не выдержит такой нагрузки?
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Войну можно закончить или победой или капитуляцией. Какой твой вариант? А жители оккупированного Донбасса контролируются РФ - по х что они хотят. Демократия у них окончилась 11.05.14.
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Разминировать территории, закапывать окопы, Обрабатывать сельхозугодья и параллельно довоёвывать...
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Интересно когда он уже заявит о входе в состав РФ, ещё в этом году или...
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А зелекторат на референдуме поддержит, т.к. его неспроста настраивали против всего, что делал Порошенко....
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Є таке українське прислів'я: "Дурний тебе піп хрестив, над тобою штани спустив". Ну, в даному випадку не хрестив, а обрізав, не піп, а равин, але суть одна.
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Нужно что б ты сел и на долго! Алчное, закомплексованное существо! Тебе пофиг Украина, приперся тут свои дела решать, уже устраивает своих дружков на "новые проекты" и в которых сам в доле. Какая твм война?! она же мешает! заканчиваем ее аби як и начинаем бабло делать!
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Зеленский ведет Донбасс к федерализации в составе Украины. То есть - 80% бюджета Украины, будет идти на Донбасс. А тупорилые зелефаны, будут батрачить на сепаратистов всю свою жалкую и нищую жизнь.
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беда в том, что и у нас марципанов не будет.
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Зельдман, ты проведи референдум по поводу восстановления Донбасса, а потом рот открывай. Восстановитель хренов.
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Зеленая сопля, если за деньги коломойши, что он вьівел из приватна и 'твои", что он тебе отстегнул - ето одно. Если налогоплательщиков, заказуй, ублюдок, билет на Ростов.
Тьі просто представить себе, чмо, не можешь какое у меня(да и не только)желание. В отношения Януковича у меня не бьіло такого стойкого желания: видеть тебя, ублюдок, удавленньім.
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нужна только юля и жепоблок что бы украина умерла быстро не мучаясь
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тю конечно, досточно сказать вова-ху...ло забери войска, и тот сразу побежит исполнять
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зеля, паралельно как то слишком узковато. Надо и перпендиликулярно , а также по диагонали. Вообчем по всем направлениям заканчивать
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...хы... -- этого придурка, Украинцы точно замайданят! -- но тут же найдут такого же -- не хуже... -- то капэць...
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Интересно, а можно както заставить Зе! не только изрыгать чтото, но и обьяснять свою "логику"? Ну просто, вынуждено конечно, очень интересно что у него в голове?
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Таке враження що це говорить не президент, а шизофренік-параноїк.
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Нужно параллельно заканчивать войну и возвращать временно оккупированные кремлёвскими фашистами )(уйла международно признанные суверенные Украинские территории Донбасса и Крыма намеревался сказать украинофоб...резидент ЗЕ... - слуга но в последний момент видно он очень испугался своего строгого хозяина фашиста )(уйла . И преступно сказал только то что ему велели промолвить кремлёвские фашисты: он высказался что надо неотложно восстанавливать разрушенный российскими оккупантами Донбасс даже без его освобождения от оккупации , и без участия того кто его и разрушил .Абсурд !!! Такое может сказать только скрытый лютыый враг Украинской державы.
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Зеля нагнул ***** и заставил его прекратить войну и восстановить Донбасс? Нет? Значит он просто звиздун гундосый.
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Я раньше думал : да нет не может быть , это он не подумав , это у него окружение такое , после стольких смертей Украинских воинов это нереально . Оказалось все реально , после нескольких назначений и интервью у меня уже не осталось сомнений он откровенный сепар и уже перестает это скрывать . Но больше всего меня удивляет рейтинг партии слуга народа . Неужели люди не прозрели , не хотят признать свою ошибку?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс, - Зеленский
 
 
 
 
 
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