 Нужно параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс, - Зеленский

"Я думаю, что нам не надо все время говорить, что те виноваты, виновата война. Мы обязаны это сделать параллельно. Параллельно заканчивать войну и параллельно думать о наших людях, и действительно восстановить Донбасс", - сказал президент на представлении нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в пятницу в Краматорске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский напомнил, что в сентябре будет проведен большой инвестиционный бизнес-форум в Мариуполе, куда приглашены зарубежные и украинские инвесторы.
"Важно инвестировать в Донбасс, чтобы на временно оккупированной территории люди видели, что страна меняется", - подчеркнул он.
Непонятно, почему ты с этим предложением по заграницам клянчишь. Бене с ахметкой предложи. Они, наверное, аж землю роют, хотят в донбасс вложиться.
С начала восстановить Дебальцево, а затем его штурмовать?
или Крым в обмен на "не стрелять" на Донбасе как пуйло и хотел в 14-м?
Смотрите видео моего Луганска. Это город после "карательных бомбардировок"?!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=yvgZL1_NM9E
https://www.youtube.com/watch?v=oqHLByKPRxQ&t=457s
https://www.youtube.com/watch?v=Px6m3gb6vcE&t=497s
Можно конечно под этим соусом попытаться подоить ЕС.....
Но восстанавливать инфраструктуру в зоне боевых во время войны - это диб-м!!!!
Разве что восстанавливать будут рашинские компании! За наши или бабки ЕС!
Что тоже про Зеленского хорошо не говорит!
кто у него сценарист????
Перед этим он переименует Мариуполь в офис президента "Большие Васюки"
То что нужно заканчивать войну - это и коню понятно.. Вопрос КАК ИМЕННО её заканчивать, какими конкретно действиями? Победить, дожать противника до конца, или подумать о "людях донбасса", которые в 2014 году сами подумать не могли, и позорно капитулировать.
Что выберет Зе?
А еще даунбасцам пенсии нужно увеличить раз в десять - против Украины.
Правильно, Зебил?
Тьі просто представить себе, чмо, не можешь какое у меня(да и не только)желание. В отношения Януковича у меня не бьіло такого стойкого желания: видеть тебя, ублюдок, удавленньім.