 Должностное лицо комендатуры охраны штаба Командования ВМС задержано на взятке 8,6 тыс. долл. за попадание в состав миротворческой миссии в Конго. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что указанный чиновник требовал и получил от двух военнослужащих взятку на общую сумму 8 600 долларов за принятие мер по включению их в списки военнослужащих, которые будут привлечены к миротворческой операции в Демократической Республике Конго.

После передачи определенной суммы взятки 4 июля указанное лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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