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 Должностное лицо комендатуры охраны штаба Командования ВМС задержано на взятке 8,6 тыс. долл. за попадание в состав миротворческой миссии в Конго. ФОТО

Правоохранителями в Одесской области на взятке задержано должностное лицо 56-й комендатуры охраны и обслуживания штаба Командования ВМС ВС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Должностное лицо комендатуры охраны штаба Командования ВМС задержано на взятке 8,6 тыс. долл. за попадание в состав миротворческой миссии в Конго 01

Установлено, что указанный чиновник требовал и получил от двух военнослужащих взятку на общую сумму 8 600 долларов за принятие мер по включению их в списки военнослужащих, которые будут привлечены к миротворческой операции в Демократической Республике Конго.

После передачи определенной суммы взятки 4 июля указанное лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также смотрите: Оперативник полиции задержан на Одесчине при получении 1,4 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Должностное лицо комендатуры охраны штаба Командования ВМС задержано на взятке 8,6 тыс. долл. за попадание в состав миротворческой миссии в Конго 02

Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135949
 
   
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Не для себе він дбав, все за ради миру.
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Интенданты, тыловики, штабисты, комендатура... -
- Вас никогда не шлепнут, будьте уверены. Самое большое, к чему смогут привести вас способности, - это шесть месяцев без строгой изоляции.(с)
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Обратно лохов взяли... В контингенты все едут через взятки и по блату... К сожалению после Майдана суммы взяток выросли... Крыша в ГШ
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а ви ще у вертоліників спитайте, там теж просто так не попадеш.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДолжностное лицо комендатуры охраны штаба Командования ВМС задержано на взятке 8,6 тыс. долл. за попадание в состав миротворческой миссии в Конго. ФОТО
 
 
 
 
 
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