 Нельзя допустить возможность отключения Донбасса от водоснабжения, - Зеленский

"Глобальный вопрос, который поднимается, - это нормальное водоснабжение на Донбассе. Я знаю, что это критический сейчас вопрос здесь. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне правительства и законодательном уровне не дать возможности в принципе отключения Донбасса от воды", - сказал Зеленский на представлении нового главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко в пятницу в Краматорске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава государства отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман сообщил ему, что "поставил этот вопрос ребром" на заседании правительства.
Зеленский также указал на важность погашения задолженности по зарплатам шахтерам, решения множества гуманитарных и социальных вопросов.
рашка взяла всі зобов'язання на себе.
а вовчик навмисне ставить губернатором особину з тих країн, близьку до сепарських кіл, щоб вона могла домовитись.
Ведь вода и свет там все эти годы были, причем бесплатные.
Что, кстати, позволяет им выдвигать железобетонный аргумент насчет дешевой коммуналки и хлеба в процветающих республиках: это действительно так.
Они ж не рассказывают людям, что, собрав оплату, никуда её не передают. Зарплата, стоимость эксплуатации и всё, разница - в карман.
Всё остальное, вторично!
На заседании круглого стола партии «Слуга народа» на тему «Новая политика в Донбассе. Возрождения. Развитие. Стабильность» было презентовано виденье «слуг народа» относительно дальнейшего развития оккупированного региона. По итогам проведенного мероприятия можно сделать вывод, что была озвучена смесь ярких и недостижимых прожектов или, как можно сейчас говорить, фишечек, и очень опасных идей, которые можно реализовать очень быстро.
В плане, представленном «слугами народа» сочетается прожект «Netflix для Донбасса» с катастрофической идеей восстановления железнодорожного сообщения
КИЕВ- ДОНЕЦК
Эту диверсию с поездом, в отличие от «Netflix», можно реализовать несколькими подписями чиновников. Это самая настоящая диверсия. Можно спросить у пограничников, полицейских, профессиональных спецов из СБУ, они подтвердят. И это, если не говорить о негативном политическом и геополитическом контексте этого решения.
По словам политолога, похоже на то, что в «слуг» явно нет адекватных представление о размере убытков в ОРДЛО или же они планируют положить основной и неподъемный груз по восстановлению Донбасса на Украину. Самое страшное, что у Зеленского на восстановление ОРДЛО в России и ЕС планируют попросить всего лишь по 3 млрд. долларов. По самым скромным подсчетам авторитетных западных экспертов восстановление ОРДЛО обойдется от 20 и более миллиардов долларов. Самое интересное, что сайты так называемой «Новороссии» сегодня с оптимизмом пишут о «Новой политике на Донбассе» команды Зеленского.
Пусть берет Богдана и возят им воду, а то на сухую воевать не охота будет, дебилы.
там тоже.....