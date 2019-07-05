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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2003) Гройсман (4805) Донбасс (18866) водоснабжение (436)

 Нельзя допустить возможность отключения Донбасса от водоснабжения, - Зеленский

Важность урегулирования вопроса нормального водоснабжения на Донбассе подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Глобальный вопрос, который поднимается, - это нормальное водоснабжение на Донбассе. Я знаю, что это критический сейчас вопрос здесь. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне правительства и законодательном уровне не дать возможности в принципе отключения Донбасса от воды", - сказал Зеленский на представлении нового главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко в пятницу в Краматорске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава государства отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман сообщил ему, что "поставил этот вопрос ребром" на заседании правительства.

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Зеленский также указал на важность погашения задолженности по зарплатам шахтерам, решения множества гуманитарных и социальных вопросов.

Источник: https://censor.net.ua/n3135948
 
 
 Топ комментарии
 
Значит украинцы будут платить, как и платили - за себя и за террористов. Зеленский такое же чмо, как Роттердаменко+. Выбрали урода.
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Ти ще туди ковбасопровід проклади,бо там голодують.
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Чого це ?
рашка взяла всі зобов'язання на себе.
а вовчик навмисне ставить губернатором особину з тих країн, близьку до сепарських кіл, щоб вона могла домовитись.
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Чого це ?
рашка взяла всі зобов'язання на себе.
а вовчик навмисне ставить губернатором особину з тих країн, близьку до сепарських кіл, щоб вона могла домовитись.
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А чого Вы це не питали останні 5 років ?
Ведь вода и свет там все эти годы были, причем бесплатные.
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Плюс газ.
Что, кстати, позволяет им выдвигать железобетонный аргумент насчет дешевой коммуналки и хлеба в процветающих республиках: это действительно так.
Они ж не рассказывают людям, что, собрав оплату, никуда её не передают. Зарплата, стоимость эксплуатации и всё, разница - в карман.
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Ти ще туди ковбасопровід проклади,бо там голодують.
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Я шо-то не очень понимаю. Чем они лучше крымчан? Или в крыму уже не наши люди? Или в донецке наши?
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в умовах капітуляції база путіна в Новоазовську? Я не помилилась,ЗЄ?
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Значит украинцы будут платить, как и платили - за себя и за террористов. Зеленский такое же чмо, как Роттердаменко+. Выбрали урода.
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Ви зробили це разом! Вам об этом пророссийском гое тысячу раз люди пытались мысль донести.
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Идиот, нельзя допускать возможности убивать украинских солдат, это главное!
Всё остальное, вторично!
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Хрякоботы мальдивские перевозбудились..Зрадники бачать зраду.У Пагубия - несгибаемые извилины.Молоток Нельзя допустить возможность отключения Донбасса от водоснабжения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4846
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расскажите кто-нибудь сопле каломоева - кто бомбит Авдеевку и фильтровальную станцию. лишая Донецк воды
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Що значить не можна врізати манкуртам воду ? Зелена шмаркля продовжує справу Мародера. Відповідно дл положень Гаазької конвенції 1907 і Женевської 1949 забеспеченям окупованих територій має займатися ОКУПАНТ !
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- Нельзя допустить возможность -, Що.то за хвороба
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У ЗЕЛЕНСКОГО РАССКАЗАЛИ, ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬС ДОНБАССОМ, ПОСЛЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШИНСТВА В РАДЕ

На заседании круглого стола партии «Слуга народа» на тему «Новая политика в Донбассе. Возрождения. Развитие. Стабильность» было презентовано виденье «слуг народа» относительно дальнейшего развития оккупированного региона. По итогам проведенного мероприятия можно сделать вывод, что была озвучена смесь ярких и недостижимых прожектов или, как можно сейчас говорить, фишечек, и очень опасных идей, которые можно реализовать очень быстро.

В плане, представленном «слугами народа» сочетается прожект «Netflix для Донбасса» с катастрофической идеей восстановления железнодорожного сообщения
КИЕВ- ДОНЕЦК
Эту диверсию с поездом, в отличие от «Netflix», можно реализовать несколькими подписями чиновников. Это самая настоящая диверсия. Можно спросить у пограничников, полицейских, профессиональных спецов из СБУ, они подтвердят. И это, если не говорить о негативном политическом и геополитическом контексте этого решения.

По словам политолога, похоже на то, что в «слуг» явно нет адекватных представление о размере убытков в ОРДЛО или же они планируют положить основной и неподъемный груз по восстановлению Донбасса на Украину. Самое страшное, что у Зеленского на восстановление ОРДЛО в России и ЕС планируют попросить всего лишь по 3 млрд. долларов. По самым скромным подсчетам авторитетных западных экспертов восстановление ОРДЛО обойдется от 20 и более миллиардов долларов. Самое интересное, что сайты так называемой «Новороссии» сегодня с оптимизмом пишут о «Новой политике на Донбассе» команды Зеленского.
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Ещё один ПЕДАНтроп.
Пусть берет Богдана и возят им воду, а то на сухую воевать не охота будет, дебилы.
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правильно родненький, нужно заботится о даунятах, почем куБ для даунбаса? копеек 50??? ну ниче, разница войдет в тарифы мирных украинцев.
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А***ть какая забота о дамбасянах за наш конечно счет. А то что людям в Киеве отрезают газ и свет за неуплату, а в селах истрашно подумать многие перешли на дрова как в 18-м веке, потому что тарифы бешенные то никого не волнует? Плати из своих денег даунбаситам. Давай проведем референдум кто хочет сдавать деньги на снабжение окупантов.
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а я предлагаю платежи за воду на Донбассе честно разделить на всех жителей Украины, это будет справедливо..., потом, конечно, газ, тепло и электричество - это будет наш жест доброй воли, они его обязательно оценят и захотят вернуться...
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Не, малоВато будет. Им надо еще колбасу по 2.20 и водку по 5.30. Вот тогда точно вернутся.
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ЗЄйло скасує воєнний податок і введе "податок на дітей ветеранів ДНР"
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У тебя в списке партии сепары, а ты нам рассказываешь - Что такое хорошо а что такое плохо.
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и электричество с водой в крым..)))
там тоже.....
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Да шо вы говорите... папа беня должен был сказать этому неумному мальчику, что если поц не платит за воду, у поца воды нет, а есть большие проблемы. мальчик или гой, или понимает шо это не его и ему за этого ничего не будет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНельзя допустить возможность отключения Донбасса от водоснабжения, - Зеленский
 
 
 
 
 
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