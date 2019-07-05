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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (22276) Ющенко (11747)

 Суд по делу об аресте имущества Ющенко начался в Киеве: для подготовки защиты объявлен перерыв до 19 июля (обновлено)

Печерский районный суд начал рассматривать дело об аресте имущества третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Защита Ющенко заявила, что их подзащитный не был уведомлен о времени и месте судебного заседания. Адвокаты также заявили, что им не известно содержание ходатайства и приложений.

Ющенко защищают адвокаты Константин Пинчук, Михаил Келемен и Виталий Наум.

Суд объявил перерыв до 16:20 19 июля для подготовки стороны защиты.

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После заседания адвокат Виктор Наум заявил, что в результатах расследования дела есть заинтересованные лица, поскольку защиту и подзащитного не уведомили о судебном заседании, а узнали они о нем из СМИ.

Прокурор Александр Смитюк в свою очередь заявил, что данное ходатайство не предусматривает участия защиты в судебном заседании.

"Я просил не сообщать стороне защиты. Это предусмотрено частью 2 статьи 170 – рассмотрение такого рода ходатайств без участия стороны защиты", - сказал он.

Как сообщалось, прокурор Генеральной прокуратуры Украины направил в суд ходатайство об аресте имущества, принадлежащего экс-президенту Украины Виктору Ющенко.

Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".

Источник: https://censor.net.ua/n3135945
 
 
 Топ комментарии
 
Ждем когда начнется суд в деле Парашенко....вот это будет одновременная детонация пердаков у порохоботов, амбре будет глаза выедать
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наказать иуду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! он больше виновен , чем янукович! падла гнойная народ предал
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Ющенко в ярости: "Я не занимался вашим вонючим газом…"
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Так это шо? И пасеку отберут? И мёд?
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Ющенко в ярости: "Я не занимался вашим вонючим газом…"
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каламойскій мстить Ющенко за посадку його улюбленеці-косатої
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желаю тебе и твоим детям тоже диоксинчика как нибуть пригубить, только тебя никто спасать не будет - дорого спасать каждого пса
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Ждем когда начнется суд в деле Парашенко....вот это будет одновременная детонация пердаков у порохоботов, амбре будет глаза выедать
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Это уже оптом с судом над Зелемойским. Что б два раза не вставать.
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Лучше начали бы суды по его аферам с валютными резервами и банком "Украина".
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наказать иуду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! он больше виновен , чем янукович! падла гнойная народ предал
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это у тебя мозги гнойные и как результат ненависть иррациональная, читай макроэкономическую статистику Украины его времени, бич
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О как)))) сцут Пороха, поэтому решили на Юще, который напомнил малоросам, что они украинцы, отыграться, чтоб зеньки зебыдлу хоть чем то замазать...
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Интересно, чего Ющенко в Украине сидит: жена американка, ехал бы к ней в Иллинойс. Неужели всерьез надеется, что еще Нацбанком поруководить предложат?...
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Ты бы видел, какие он несметные сокровища нагрёб.
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Отлично, однако, что за Лорда Гниломорда взялись.
Редкая мразь.
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Если б не было Ющенко не было б и Украины: это реванш на марше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу об аресте имущества Ющенко начался в Киеве: для подготовки защиты объявлен перерыв до 19 июля (обновлено)
 
 
 
 
 
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