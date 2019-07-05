 Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО

Об этом сообщает "Миколаїв - місто корабелів", со ссылкой на Breaking Defense, передает Цензор.НЕТ.

"С ростом напряженности между Россией и Украиной на Черном море, США модернизируют несколько украинских военно-морских баз, чтобы дать возможность НATO и американским военным кораблям действовать вблизи оккупированного Россией Крыма. Военно-морские базы, операционные центры и судоремонтые объекты в Очакове и Николаеве, на расстоянии менее 100 миль от Крыма, дают возможность НATO и украинским ВМС проводить учения и координировать деятельность", - пишет издание.

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Большинство усилий пока прикладывается в районе Очакова, в котором в течение последних нескольких лет работали строительные бригады ВМС США.

Как сообщил лейтенант Спенсер Бул (англ. Spencer Bull), офицер подразделения подводного строительства, работа в Очакове будет продолжаться до августа.

"Цель состоит в том, чтобы использовать его для американских и союзных учений", - сказал он, добавив, что его команда дайверов будет работать над усилением существующих пирсов, составлять карту морского дна, чтобы убедиться, что большие корабли смогут швартоваться там, и будет искать место для запланированного плавучего дока.