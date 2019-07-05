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Все про:ВМС (698) Николаевская область (855) США (15097) Черное море (548)

 Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО

США планируют модернизировать украинские военно-морские базы и судоремонтные объекты на Николаевщине.

Об этом сообщает "Миколаїв - місто корабелів", со ссылкой на Breaking Defense, передает Цензор.НЕТ.

"С ростом напряженности между Россией и Украиной на Черном море, США модернизируют несколько украинских военно-морских баз, чтобы дать возможность НATO и американским военным кораблям действовать вблизи оккупированного Россией Крыма. Военно-морские базы, операционные центры и судоремонтые объекты в Очакове и Николаеве, на расстоянии менее 100 миль от Крыма, дают возможность НATO и украинским ВМС проводить учения и координировать деятельность", - пишет издание.

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Большинство усилий пока прикладывается в районе Очакова, в котором в течение последних нескольких лет работали строительные бригады ВМС США.

Как сообщил лейтенант Спенсер Бул (англ. Spencer Bull), офицер подразделения подводного строительства, работа в Очакове будет продолжаться до августа.

"Цель состоит в том, чтобы использовать его для американских и союзных учений", - сказал он, добавив, что его команда дайверов будет работать над усилением существующих пирсов, составлять карту морского дна, чтобы убедиться, что большие корабли смогут швартоваться там, и будет искать место для запланированного плавучего дока.

Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135944
 
   
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Хороший намек паРашке...очень хороший... Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО - Цензор.НЕТ 39
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Порошенко молодчина постарався.
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Никогда мы не будем братьями - запомни колониальный кацап!
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почем платит пригожин за украинские прокси - или это профи секрет, Могила? Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО - Цензор.НЕТ 4187
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Авианосцы могут спокойно вставать в порту Констанцы. Им в Очаков и не надо.
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кто эта пелотка в безкозырке? мисс Одесса-1945 ? Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО - Цензор.НЕТ 7233
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Лахтинские где? Что скажут про свинарчуков? Именно Порошенко договаривался с США.
Зеленые сопли даже не знали об этом
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В Одессе угрожают взорвать Морвокзал из-за Клюева, Шария и НАТО... одесские деньги любят тишину,одесситам не нужна не Московия ни НАТО им всё бы мимо таможни с анархией.
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Ну хоть амеры позитив нам приносят, а то вокруг трэш какой то...
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Вот это верно. Башкой клоуна только гвозди забивать
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Возле Кремля 13 шаманов бьют в бубны, москвичи говорят что они изгоняют бесов из Кремля,полиция их не трогает, а может что то у них и получиться Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО - Цензор.НЕТ 3979
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Очаков город славы русской армии и флота. Теперь сами отдают басурманам.
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Ты ещё скажи что Крым это русская гавань Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО - Цензор.НЕТ 4958
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В Крыму каждый знает ответ на этот очень простой вопрос.
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У тебя наверное сзади стоят зелёные человечки? Московия там ничего не строила пришла на готовое, при этом построила вороватый мост,чтобы тягать оттуда всё ценное при этом ввела туда космические войска,чтобы защищаться Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО - Цензор.НЕТ 1434
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Нет, я отправил своего зеленого человечка за хлебом. И вы сами прекрасно знаете, в Крыму все построено русскими, Крым построен русскими.
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Вы хотели сказать советскими? так Московии было выгодно всех писать советскими,а вообще всё строилось за счёт бюджета тогдашней Украины, директорами предприятий и др. тогда Москва ставила Ивановых, Петровых Сидоровых,которые направляли только и всего.
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Бюджет Украины. Вы просто откровенно троллите.
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Очаков когда-то был турецким форпостом. Немцы поизголялись и над Одессой,Севастополем,Очаковом, всей Украиной.Потому что Сралин и Жора Жюков - какашки жидкие
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Глупые кацапы оправдывали оккупацию Крыма тем что там может быть база НАТО.Вот теперь она в реальности уже есть и недалеко от Крыма.Хде же доблестные зеленые человечки?Или ссыкотно на амеров и украинцев теперь лезть? Фахівці ВМС США проводять роботи, щоб Очаків зміг приймати кораблі НАТО - Цензор.НЕТ 8092
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпециалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО
 
 
 
 
 
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