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Все про:Кабмин (11023) Нацполиция (9648) Национальная гвардия (1195) Антикоррупционный суд (442)

 Кабмин поручил охранять Антикоррупционный суд Нацгвардии

Кабинет министров поручил Национальной гвардии охранять Высший антикоррупционный суд.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Отмечается, что Кабмин включил Антикоррупционный суд в перечень судов, охрана которых осуществляется подразделениями Нацполиции и Нацгвардии.

В постановлении указаны адреса пяти зданий в Киеве.

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"Речь идет об обеспечении охраны Нацгвардией помещений Апелляционной палаты и судебных палат Высшего антикоррупционного суда до начала исполнения в полном объеме полномочий Службы судебной охраны", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3135936
 
 
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та не. Это чтобы коррупционеры с мешком денег случайно в здание суда не попали Кабмін доручив охороняти Антикорупційний суд Нацгвардії - Цензор.НЕТ 8745 .
Кабмін доручив охороняти Антикорупційний суд Нацгвардії - Цензор.НЕТ 1045
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А КСУ? А любимый Печерский суд? Или дураков в Нац. гвардии уже не хватает?
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Чтобы не мешали Каломою «правильно посчитать»!Купил 🎒Авакяна с дружинами и всех позорных судей-прости....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин поручил охранять Антикоррупционный суд Нацгвардии
 
 
 
 
 
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