 Кабмин поручил охранять Антикоррупционный суд Нацгвардии

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Отмечается, что Кабмин включил Антикоррупционный суд в перечень судов, охрана которых осуществляется подразделениями Нацполиции и Нацгвардии.
В постановлении указаны адреса пяти зданий в Киеве.
"Речь идет об обеспечении охраны Нацгвардией помещений Апелляционной палаты и судебных палат Высшего антикоррупционного суда до начала исполнения в полном объеме полномочий Службы судебной охраны", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.