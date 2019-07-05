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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Киевские новости
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Все про:выборы (22646) КГГА (2196) Кличко (2658) мэр (1352) Писаренко (152)

 Кличко готов объявить досрочные выборы мэра Киева

Столичный городской глава Виталий Кличко заявил, что если парламент поддержит законопроект о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации, он будет инициировать досрочные выборы мэра.

Об этом Виталий Кличко заявил в эфире радиостанции "НВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетным и ответственным перед обществом, - это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского главы. Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализуют их, и это будет справедливо", - сказал Кличко.

Виталий Кличко убежден, что если полномочия мэра и главы КГГА разделят, такое решение получит негативную оценку от иностранных экспертов и партнеров Украины.

"К людям нужно прислушиваться, считаться с ними. Я убежден, что ошибку Януковича относительно распределения полномочий мэра и главы КГГА Президент Зеленский не будет повторять", - сказал Кличко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко

Разделить полномочия мэра и главы КГГА предлагает депутат Верховной Рады от партии "Видродження", бывший "регионал" Валерий Писаренко. В конце мая он зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.

"Будет председатель КГГА, который будет фактически исполнительной властью в городе Киеве. Более того, мы предоставляем ему возможность для выполнения соответствующих функций создать районные государственные администрации, которые будут подчинены председателю КГГА. И будет мэр, который будет заниматься городским советом и выполнять свои представительские функции", - описал Писаренко своей проект в комментарии УНИАН.

Также на Цензор.НЕТ: "Реванша не будет!" - Кличко пообещал оспорить решение суда об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Источник: https://censor.net.ua/n3135934
 
   
 Топ комментарии
 
угу, Кличко слуга.. якобы народа.. а на деле Микитасей и Столаров.
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Да и Непоп с Ваврышем и Никоновым не за здрасьте возле Витальки промышляют
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За Кличко проголосовало 17%, от имеющих право голоса. Вот такой он "народный мэр". Гнать застройщика в Германию, к детям и жене!
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угу, Кличко слуга.. якобы народа.. а на деле Микитасей и Столаров.
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Да и Непоп с Ваврышем и Никоновым не за здрасьте возле Витальки промышляют
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За Кличко проголосовало 17%, от имеющих право голоса. Вот такой он "народный мэр". Гнать застройщика в Германию, к детям и жене!
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тебя забыли спросить лишне хромосомный кого выбирать
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Пора. Та й зробив вже все що обіцяв - кришталевий місток є.
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Статья про Боксера. Про Зеленского , Трампа, Иисусе Христе - пожалуйста в другом месте пиши.
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тестик на аудирование хочешь?
ЗЫ Твоя реплика была про обещания.
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Про пэтю вспоминать будем?
Речь про мэра. При чем здесь зю?
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реплика была про обещания.
тестик по украинскому языку хочешь?
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Разделить полномочия мэра и главы КГГА предлагает депутат Верховной Рады от партии "Видродження", бывший "регионал" Валерий Писаренко. В конце мая он зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.Источник: https://censor.net.ua/n3135934

Это не ложь, а полуправда. А правда в том, что и ранее Мэра выбирали киевляне. А главу КГГА назначал Президент. По Конституции это могут быть 2 разных человека. Что там предложил "регионал" Писаренко не принципиально - видимо, какие то детали к вышеописанной реальности.
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Порохоботы затихли. Кличко - бывший глава БПП. Но на выборы с ним не пошел. Хотел с Саакашвили - врагом Пети. Что же делать - спасать бывшего босса - или пусть тонет? Срочно нужна методичка!..
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Никогда он не был главой бпп.
Хватит бредить.
А на выборы идёт с опоблоком, посему - в Киеве его больше не будет.
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Он, этот Макс,из параши. И реальностей Украины не знает. Просто им дан приказ везде топить против Пети Как угодно и любой ложью
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Откуда инфа, что я не из Киева? Хоть 1 доказательство?
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Доказательство есть. Шкурка у тебя кацапская
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ну если ты не знаешь какую политическую силу представляет Кличко и даже не поинтересовался в нете, прежде чем писать херню, ты либо тупица, либо ватный троль. Выбирай сам
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Виталик и опоблок две несопоставимые вещи. Кличко был и всегда будет только проукраинским
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Ну, канешна.
Весь удар идёт от опблока.
Вчерась это скрыпин обсуждал.
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лаптеногий у него партия "удар" иди поешь блинов с лопаты, замахал ты уже троль кацапский
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Кличко, Виталий Владимирович

Партия
Кличко готовий оголосити дострокові вибори мера Києва - Цензор.НЕТ 8619 УДАР Виталия Кличко (2010-2015)Кличко готовий оголосити дострокові вибори мера Києва - Цензор.НЕТ 8619 БПП «Солидарность» (с 2015)
.. также был избран депутатом Киевского городского совета под первым номером по списку «БПП-Солидарность».

БПП и УДАР объединились: партию возглавил Кличко

https://www.segodnya.ua/politics/bpp-i-udar-obedinilis-partiyu-vozglavil-klichko-644838.html
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Ну и кому это надо -два хозяина в одном городе? Выборы - так выборы. Но всю власть выбранному мэру!!!
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как в рашке хотят.... - назначать меров, или забирать их функции...
Киев пробный камень...
Попытка построить диктатуру от зеленой жабы...
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Читай конституцию. Со времен Януковича 90% функций мэра Киева передали главе КГГА, которого назначает Президент (не обязательно того, кто мэр). Раньше ты почему то не возмущался этому факту.
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Maks Kolorto - откуда ты знаешь, возмущался я или нет?

И сам читай конституцию...

Разделить полномочия мэра и главы КГГА предлагает депутат Верховной Рады от партии "Видродження", бывший "регионал" Валерий Писаренко. В конце мая он зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.Источник: https://censor.net.ua/n3135934
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Да уже давно все разделено. Еще раз говорю - почитай Конституцию. Что конкретно предлагает этот депутат? Номер законопроекта? Журналист не в теме, вот и написал бред.
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Виталя устал, хочет домой в Лос-Анжелес.
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Мер может быть выбран, но "народ" при этом будет только статистом, так как большинство избирателей - это наивные лохи подвластные зомбоящику и бабкам. Поэтому на любых выборах у нас, к сожалению, побеждают только бабки, вложенные в них олигархами и другими денежными кукловодами.
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Мэром пытается пролезть **** бенина А. Ткаченко с канала 1+1.
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Кличко оранжевый с 2004 года и в отличие от многих никогда не менял своих проукраинских позиций. Он отличный и опытный организатор. Не вор, не пьяница и просто полиглот в сравнении с Зеленским
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То есть "свечки" по Киеву ставит оранжевый Кличко, а не запроданец-рыг Кличко? Замечательно, теперь я полностью спокоен!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко готов объявить досрочные выборы мэра Киева
 
 
 
 
 
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