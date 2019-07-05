 Кличко готов объявить досрочные выборы мэра Киева

Об этом Виталий Кличко заявил в эфире радиостанции "НВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетным и ответственным перед обществом, - это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского главы. Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализуют их, и это будет справедливо", - сказал Кличко.

Виталий Кличко убежден, что если полномочия мэра и главы КГГА разделят, такое решение получит негативную оценку от иностранных экспертов и партнеров Украины.

"К людям нужно прислушиваться, считаться с ними. Я убежден, что ошибку Януковича относительно распределения полномочий мэра и главы КГГА Президент Зеленский не будет повторять", - сказал Кличко.

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Разделить полномочия мэра и главы КГГА предлагает депутат Верховной Рады от партии "Видродження", бывший "регионал" Валерий Писаренко. В конце мая он зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.

"Будет председатель КГГА, который будет фактически исполнительной властью в городе Киеве. Более того, мы предоставляем ему возможность для выполнения соответствующих функций создать районные государственные администрации, которые будут подчинены председателю КГГА. И будет мэр, который будет заниматься городским советом и выполнять свои представительские функции", - описал Писаренко своей проект в комментарии УНИАН.

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