 Кличко готов объявить досрочные выборы мэра Киева

Об этом Виталий Кличко заявил в эфире радиостанции "НВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетным и ответственным перед обществом, - это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского главы. Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализуют их, и это будет справедливо", - сказал Кличко.
Виталий Кличко убежден, что если полномочия мэра и главы КГГА разделят, такое решение получит негативную оценку от иностранных экспертов и партнеров Украины.
"К людям нужно прислушиваться, считаться с ними. Я убежден, что ошибку Януковича относительно распределения полномочий мэра и главы КГГА Президент Зеленский не будет повторять", - сказал Кличко.
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Разделить полномочия мэра и главы КГГА предлагает депутат Верховной Рады от партии "Видродження", бывший "регионал" Валерий Писаренко. В конце мая он зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.
"Будет председатель КГГА, который будет фактически исполнительной властью в городе Киеве. Более того, мы предоставляем ему возможность для выполнения соответствующих функций создать районные государственные администрации, которые будут подчинены председателю КГГА. И будет мэр, который будет заниматься городским советом и выполнять свои представительские функции", - описал Писаренко своей проект в комментарии УНИАН.
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27 мая 2019 г.
Сейчас 5 июля, мост не починен. Виталя ты Брехло.
ЗЫ Твоя реплика была про обещания.
Речь про мэра. При чем здесь зю?
тестик по украинскому языку хочешь?
Это не ложь, а полуправда. А правда в том, что и ранее Мэра выбирали киевляне. А главу КГГА назначал Президент. По Конституции это могут быть 2 разных человека. Что там предложил "регионал" Писаренко не принципиально - видимо, какие то детали к вышеописанной реальности.
Хватит бредить.
А на выборы идёт с опоблоком, посему - в Киеве его больше не будет.
solydarnist.org/?page_id=18047
Кличко Віталій Володимирович. Посада: Голова Центральної ради Партії.
Весь удар идёт от опблока.
Вчерась это скрыпин обсуждал.
Партия
УДАР Виталия Кличко (2010-2015) БПП «Солидарность» (с 2015)
.. также был избран депутатом Киевского городского совета под первым номером по списку «БПП-Солидарность».
БПП и УДАР объединились: партию возглавил Кличко
https://www.segodnya.ua/politics/bpp-i-udar-obedinilis-partiyu-vozglavil-klichko-644838.html
Киев пробный камень...
Попытка построить диктатуру от зеленой жабы...
И сам читай конституцию...
Разделить полномочия мэра и главы КГГА предлагает депутат Верховной Рады от партии "Видродження", бывший "регионал" Валерий Писаренко. В конце мая он зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.Источник: https://censor.net.ua/n3135934