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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2003) назначение (1431)

 Зеленский о "больном" вопросе нового главы Донецкой ОГА Кириленко: "У Паши там семья. Родители. И там брат, с которым он не разговаривает из-за политики". ВИДЕО

Семья новоназначенного главы Донецкой ОГА Павла Кириленко проживает на оккупированной территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового главы ОГА в Краматорске.

"Я понимаю, что ему не удобно об этом говорить... Очень важная ситуация - мы все понимаем, что там живут такие же украинцы как и мы. Мы должны это помнить. У Паши там семья. Родители там. И там брат,.. Что касается брата - для Паши это "больной" вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать. Ну, с братом человек не разговаривает по политическим разногласиям", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135932
 
 
 Топ комментарии
 
Это дно! Зеленский разводит людей как первоклассников, как котят! Если бы Кириленко хотел то давно бы вывез семью. Хотя ЗЕбилы и не такое схавают! Им хоть ссы в глаза всё божья роса!
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А чому ми повинні вірити, що він і його родина не однодумці ?
От вони прокацапи, а він ні
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Та даже если не однодумцы, даже если он не прокацапленный. На должность ставится человек, семья которого на оккупированной территории может стать заложниками у зверья через 15 минут после того, как он усядется в кресло. Для зверей это даже лучше, чем если бы он был прокацапленный на всю голову.
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ВАЗик, а твои повстанцы в гражданской войне твоего шефа убили много моих хороших знакомых. Это не больной вопрос? А, у тебя ведь свой квартал...
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Он знал что вертится земля но у него была СЕМЬЯ (Кто-то из известных сказал)
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Не вывозить семью он может только по двум причинам:
Или им там все НРАВИТСЯ.
Или они там находятся в ЗАЛОЖНИКАХ.
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Зеленский,не нужно быть идиотом!!!!!...Если у человека там семья,то он стопроцентный заложник.Его могут И БУДУТ шантажировать семьёй.И это куда более действенно,чем давление на бизнес Порошенко,кончившееся сдачей 2\3 уже освобождённой территории,подписанием кабальных соглашений в "минском толковище"...Надавливая на семью.сепаратисты (другого для захватчиков власти там слова нет) получат УПРАВЛЯЕМОГО человека,способного влиять для них в регионе....Не делай человеку такую "подставу",поставив его семью на риск и не рискуй государственными интересами,опять же поставив этого человека.Не делай двойной риск и стопроцентной ошибки...Вполне легко найти других стОящих кандидатур...
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Зеленский, а зачем назначать на такой пост человека, если на него так легко надавить и получить то, что нужно Уйлу?!
Представь, что нож держат у горла твоих детей и жизнь их спасет твое какое то распоряжение, вредящее Украине. Каков будет твой выбор?
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"Політичні розбіжності "??? Та ця гнида зараз в нашого солдата вбиває,або якесь село обстрілює ! Мерзота !
Доречі,а чим там брат і батьки Дубінського в Донецьку займаються ? Думаю,раз таку гниду виховали,розбіжностей в них немає.
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Був колись патріотичний през....з 14-го...всі вірили, всі чекали на краще, на покращення життя, добробуту...ВСЬОГО!!!! Але завдяки жадібності, жадобі влади...високомірності.....він став історією...хоч ху""вою але історією, невиправданними сподіваннями....даремними надіями... І в результаті усього цього, ми вимушені слухати оце про "Пашу".....
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Напомню , что у него брат воюет в ДНР......Может ли он быть не заинтересованным? И клоун помню оскорблял Порошенко, что у Семочко родственники в Крыму и жена с российским паспортом.
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Ну може хоча би його брата-терориста на тому боці з посади звільнять? Зеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності" - Цензор.НЕТ 547
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С таким ЗЕнаркоманом и до Малоросской Народной Республики вместо Украины не далеко, потому что там Пашина семья... ЗЕбилята, Да или Нет?
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Все прекрасно помнят советские времена, когда заполняли анкету на секретность или службу в ВС СССР. Там біла такая статья - "Біли ли родственники на оккупированной территории во время войны?" Как вы думаете - в КГБ дураки сидели, которые сочиняли такие анкеты? Или все-таки это были обоснованные вопросы? И поверьте, если подтверждался факт, что дедушка или папа были в плену - никуда этого человека не ставили на ответственные должности. Все-таки, при совке кадровики не дураки были. И не клоуны...
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Зеленский должен от таких людей держаться подальше потому что повторит судьбу по рейтингу Порошенко!
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"Он вам ничего не должен" - забыл зе-бил?
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Зеленський каже, що новий голова Донеччини не спілкується із братом з "ДНР" ,наверное у него нет СКАЙПА щоб спiлкуватися з запроданцем?
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ЗЕ-БИЛЫ!!!
Что вы там визжали про порошенковскую фабрику влияющую на его решения?
Как вам ВСЯ СЕМЬЯ Главы ОГА в ЗАЛОЖНИКАХ у террористов?!
Это "не сильно" повлияет на его решения?

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Ну клоун же, клоун.... человек, не понимает или не хочет даже понимать, что он стал ОФИЦИАЛЬНЫМ ЛИЦОМ ГОСУДАРСТВА - УКРАИНА, у этого лица нет "сленга", нет "паша", нет "твоего личного мнения"(свое мнение все на этой должности засовывают глубоко и надолго) есть мнение ГОСУДАРСТВА... столица Канады ОТТАВА и их ниипет, что ты юристнеучь, что ты клоун и паяц... ты обосрал ГОСУДАРСТВО!
Это ужас, если у него вокруг идиоты и паяцы...
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Ви помиляєтесь, там далеко не клоуни сидять, там відверті вороги України, умовні "медведчуки й разумкові"...
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клоуны именно клоуны, так как даже нагадить тихо не умеют....
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питання в тому чи була ціль "робити тихо", чи була ціль "демонстративно" показати ....
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-- а чё так все возбудились? -- как буд-то сразу было неясно: кто, от кого, откуда и зачем.
Порох, украинское Общество проморгал и разделил -- Зеля, Общество поссорит и раздеребанит.
ВР будет никакая -- там свары на года... ...а бабло снимать с разваливающейся Украины,, нужно срочно!
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только одно но, Порох по глупости.... а клоун СПЕЦИАЛЬНО
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Зеля на Работе! -- его честно выбрали! ...ожидая такого же результата, как и от Пороха ожидали...
...ну, ждите, громадяны... -- филль шпасс, как немцы говорят.
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Не разговаривает, но шифровки шлет.
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паша матерился и был зол на своего брата- но продолжал слать шифровки Зеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності" - Цензор.НЕТ 7830

оригинал
"мыши плакали кололись, но продолжали жрать кактус" (с)
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не давайте презе разговаривать без листика..пусть лучше читает
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*** ну какой же дебил, прости господи. Торба родителям, будут в заложниках а братик будет слать шифровки, что ему делать, что бьі освободить.
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ой-ой-ой, аж слезы потекли так стало жалко Пашу члена ЗеК.оманды.ТЕ и его брата члена российско-террористической группировки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский о "больном" вопросе нового главы Донецкой ОГА Кириленко: "У Паши там семья. Родители. И там брат, с которым он не разговаривает из-за политики". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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