 Зеленский о "больном" вопросе нового главы Донецкой ОГА Кириленко: "У Паши там семья. Родители. И там брат, с которым он не разговаривает из-за политики". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового главы ОГА в Краматорске.
"Я понимаю, что ему не удобно об этом говорить... Очень важная ситуация - мы все понимаем, что там живут такие же украинцы как и мы. Мы должны это помнить. У Паши там семья. Родители там. И там брат,.. Что касается брата - для Паши это "больной" вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать. Ну, с братом человек не разговаривает по политическим разногласиям", - сказал Зеленский.
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Или им там все НРАВИТСЯ.
Или они там находятся в ЗАЛОЖНИКАХ.
Представь, что нож держат у горла твоих детей и жизнь их спасет твое какое то распоряжение, вредящее Украине. Каков будет твой выбор?
Доречі,а чим там брат і батьки Дубінського в Донецьку займаються ? Думаю,раз таку гниду виховали,розбіжностей в них немає.
Что вы там визжали про порошенковскую фабрику влияющую на его решения?
Как вам ВСЯ СЕМЬЯ Главы ОГА в ЗАЛОЖНИКАХ у террористов?!
Это "не сильно" повлияет на его решения?
Это ужас, если у него вокруг идиоты и паяцы...
Порох, украинское Общество проморгал и разделил -- Зеля, Общество поссорит и раздеребанит.
ВР будет никакая -- там свары на года... ...а бабло снимать с разваливающейся Украины,, нужно срочно!
...ну, ждите, громадяны... -- филль шпасс, как немцы говорят.
оригинал
"мыши плакали кололись, но продолжали жрать кактус" (с)