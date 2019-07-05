 Миссия МВФ может прибыть в Украину в августе. Переговоры будем начинать с чистого листа, - Герус

"МВФ обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", - сказал он журналистам после заседания правительства в пятницу, передщает Цензор.НЕТ.
При этом Герус отметил, что предварительных договоренностей об условиях предоставления Украине очередного транша пока что нет.
"Переговоры будем начинать с чистого листа", - сказал он.
Сказал, что нам все долги списали..
Нам їх простили? Чи як?
Есть условия, есть бабки.
Выполняешь условия - получаешь бабки.
Не выполняешь условия - получаешь хер за воротник и убеждаешь ЗЕбилов, что дефолт это хорошо.
Пи***ть той Герус,як завжди.