 Миссия МВФ может прибыть в Украину в августе. Переговоры будем начинать с чистого листа, - Герус

"МВФ обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", - сказал он журналистам после заседания правительства в пятницу, передщает Цензор.НЕТ.

При этом Герус отметил, что предварительных договоренностей об условиях предоставления Украине очередного транша пока что нет.

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"Переговоры будем начинать с чистого листа", - сказал он.