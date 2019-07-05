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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:МВФ (2696) Герус (31)

 Миссия МВФ может прибыть в Украину в августе. Переговоры будем начинать с чистого листа, - Герус

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может прибыть в Украину в августе, сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"МВФ обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", - сказал он журналистам после заседания правительства в пятницу, передщает Цензор.НЕТ.

При этом Герус отметил, что предварительных договоренностей об условиях предоставления Украине очередного транша пока что нет.

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"Переговоры будем начинать с чистого листа", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3135931
 
 
 Топ комментарии
 
С чего бы это МВФ дал какой-то Герусе начинать с чистого листа?
Есть условия, есть бабки.
Выполняешь условия - получаешь бабки.
Не выполняешь условия - получаешь хер за воротник и убеждаешь ЗЕбилов, что дефолт это хорошо.
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З "чистого листа" - це мається на увазі - з пустого загашника. Бо швидкість, з якою тануть ЗВР, вказує на те, що до кінця серпня там буде пусто, як у холостяка в холодильнику.
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Да. Это только у зебилов не хватает ума зайти на сайт и посмотреть
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"Переговоры будем начинать с чистого листа", - сказал он.

Сказал, что нам все долги списали.. Миссия МВФ может прибыть в Украину в августе. Переговоры будем начинать с чистого листа, - Герус - Цензор.НЕТ 4755
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З "чистого листа" - це мається на увазі - з пустого загашника. Бо швидкість, з якою тануть ЗВР, вказує на те, що до кінця серпня там буде пусто, як у холостяка в холодильнику.
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Ну, вони плутають свій електорат з місією МВФ. Тобто думають, що ці акули фінансового бізнесу забудуть/пробачать всі попередні обіцянки/домовленості. 😁
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Голобородько будет сотрудничать с МВФ? А откаты за кредиты будет давать?
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Расплачиваться будем мы: землёй украинской, образованием, мед. реформой и т.д.
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Где деньги, шмаркля дебильнаЯ?!? В казне всего 12,958млн гр...
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Да. Это только у зебилов не хватает ума зайти на сайт и посмотреть
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шо зебилы уже все просрали??? ... то наверное не звр ... то наверное казначейский счет .. который они спалили на 70% за месяц (такое вроде бы впервые в истории данного счета - покрайней мере за последние годы)
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С чего бы это МВФ дал какой-то Герусе начинать с чистого листа?
Есть условия, есть бабки.
Выполняешь условия - получаешь бабки.
Не выполняешь условия - получаешь хер за воротник и убеждаешь ЗЕбилов, что дефолт это хорошо.
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Так на то он и геруся. Ему бабки, гражданам - хер за вортник и портрет голобородьки..
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Тут ще один момент.В серпні МВФ ніяк не приїде.Навіть якщо в суперприскореному темпі будуть рахувати голоси,приймати присягу,створювати коаліцію,формувати уряд (а це-найголовніше !),вмовляти-запрошувати- й у вересні,навряд чи щоб приїхали.
Пи***ть той Герус,як завжди.
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Вибори в раду знову в день очка відбудуться? У кого така хвора тяга до чортової символіки? Може до психіатра треба відправити?
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Та нормально всё. Тут всё через жопу..
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Ну придурок--це на сцені 95 кварталу так можна, а в бізнесі і політиці все враховують і памятають.
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а МВФ знает что они начнут с читого листа? )) там нулей на том листе абы сосчитать
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Переговоры будем начинать с чистого листа, - сказал Герус с грязной опой. Такой чревовещатель позорит даже зеленые сопли
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"с чистого листа" означает 12 тыс ба на счетах Госказначейства, и "зеленые человечки" в Крыму и на Донбассе.
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Данайские миссионеры, "дары" приносящие, в обмен на деградационные реформы образования, медицины, суд. системы... землицы им нашей захотелось!
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сколько не давай корупционерам чистые листы нихрена не поменяется- почерк надо менять,отбивая руки и пальцы кривопишущие...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиссия МВФ может прибыть в Украину в августе. Переговоры будем начинать с чистого листа, - Герус
 
 
 
 
 
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