 Мир в Украине наступит, когда РФ выведет свои войска, - Волкер

Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепа США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер, поделившись твитом пользователя Alex Kokcharov к пятой годовщине освобождения Краматорска и Славянска, передает Цензор.НЕТ.

"Четкое напоминание того, что ключ к миру в Украине заключается в выводе российских сил. Когда они уйдут, наступит мир и улучшится жизнь местных жителей", - написал он.

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