Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепа США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер, поделившись твитом пользователя Alex Kokcharov к пятой годовщине освобождения Краматорска и Славянска, передает Цензор.НЕТ.
"Четкое напоминание того, что ключ к миру в Украине заключается в выводе российских сил. Когда они уйдут, наступит мир и улучшится жизнь местных жителей", - написал он.
до конфликта с Украиной должности такой ведь не было
И так вот уже третью сотню лет подряд.
Пора бы избавиться от пацифистских иллюзий.
ЗеленскькимКоломойським - «конфликт граждансикий, перестать стрелять и разайтись всем по заводам!»
Но зеленский должен для этого как минимум выполнить требование о выдаче Коломойского и отстранении его человека от власти - Богдана...
Чтобы теперь тратить почти триллион в года на оборону?
А почему ты не на месте Волкера тогда или не в правительстве?
Волкер явно недавно разговаривал с Виталиком, такие глубокие философские высказывания, что дух захватывает.